В Калужской области три грузовых вагона сошли с рельсов - РИА Новости, 22.09.2025
14:39 22.09.2025 (обновлено: 15:18 22.09.2025)
В Калужской области три грузовых вагона сошли с рельсов
ЯРОСЛАВЛЬ, 22 сен – РИА Новости. Три грузовых вагона сошли с рельс в Малоярославецком районе Калужской области при проведении маневровых работ на подъездном пути, идущем на промышленное предприятие, сообщил глава районной администрации Вячеслав Парфенов. &quot;В соцсетях появилась информация про сошедшие с рельсов грузовые вагоны на станции Шемякино. Действительно, при проведении маневровых работ на подъездном пути, идущем на промышленное предприятие, сошли три вагона из 18&quot;, - написал Парфенов в своем Telegram-канале.По его словам, на месте работают сотрудники РЖД. "По информации начальника железнодорожной станции Шемякино, все поезда проезжают по расписанию в штатном режиме. Ограничений нет", - сообщил Парфенов.
ЯРОСЛАВЛЬ, 22 сен – РИА Новости. Три грузовых вагона сошли с рельс в Малоярославецком районе Калужской области при проведении маневровых работ на подъездном пути, идущем на промышленное предприятие, сообщил глава районной администрации Вячеслав Парфенов.
«

"В соцсетях появилась информация про сошедшие с рельсов грузовые вагоны на станции Шемякино. Действительно, при проведении маневровых работ на подъездном пути, идущем на промышленное предприятие, сошли три вагона из 18", - написал Парфенов в своем Telegram-канале.

По его словам, на месте работают сотрудники РЖД.
"По информации начальника железнодорожной станции Шемякино, все поезда проезжают по расписанию в штатном режиме. Ограничений нет", - сообщил Парфенов.
