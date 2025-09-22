https://ria.ru/20250922/vagony-2043527050.html

В Калужской области три грузовых вагона сошли с рельсов

В Калужской области три грузовых вагона сошли с рельсов - РИА Новости, 22.09.2025

В Калужской области три грузовых вагона сошли с рельсов

Три грузовых вагона сошли с рельс в Малоярославецком районе Калужской области при проведении маневровых работ на подъездном пути, идущем на промышленное... РИА Новости, 22.09.2025

2025-09-22T14:39:00+03:00

2025-09-22T14:39:00+03:00

2025-09-22T15:18:00+03:00

происшествия

малоярославецкий район

калужская область

ржд

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/16/2043539501_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_7f6fa09ba843d3b9a6d5921c47f1838a.jpg

ЯРОСЛАВЛЬ, 22 сен – РИА Новости. Три грузовых вагона сошли с рельс в Малоярославецком районе Калужской области при проведении маневровых работ на подъездном пути, идущем на промышленное предприятие, сообщил глава районной администрации Вячеслав Парфенов. "В соцсетях появилась информация про сошедшие с рельсов грузовые вагоны на станции Шемякино. Действительно, при проведении маневровых работ на подъездном пути, идущем на промышленное предприятие, сошли три вагона из 18", - написал Парфенов в своем Telegram-канале.По его словам, на месте работают сотрудники РЖД. "По информации начальника железнодорожной станции Шемякино, все поезда проезжают по расписанию в штатном режиме. Ограничений нет", - сообщил Парфенов.

https://ria.ru/20250921/sahalin-2043283403.html

малоярославецкий район

калужская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, малоярославецкий район, калужская область, ржд