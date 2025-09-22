https://ria.ru/20250922/vagony-2043527050.html
В Калужской области три грузовых вагона сошли с рельсов
22.09.2025
В Калужской области три грузовых вагона сошли с рельсов
Три грузовых вагона сошли с рельс в Малоярославецком районе Калужской области при проведении маневровых работ на подъездном пути, идущем на промышленное предприятие
ЯРОСЛАВЛЬ, 22 сен – РИА Новости. Три грузовых вагона сошли с рельс в Малоярославецком районе Калужской области при проведении маневровых работ на подъездном пути, идущем на промышленное предприятие, сообщил глава районной администрации Вячеслав Парфенов. "В соцсетях появилась информация про сошедшие с рельсов грузовые вагоны на станции Шемякино. Действительно, при проведении маневровых работ на подъездном пути, идущем на промышленное предприятие, сошли три вагона из 18", - написал Парфенов в своем Telegram-канале.По его словам, на месте работают сотрудники РЖД. "По информации начальника железнодорожной станции Шемякино, все поезда проезжают по расписанию в штатном режиме. Ограничений нет", - сообщил Парфенов.
малоярославецкий район
калужская область
