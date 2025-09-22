https://ria.ru/20250922/uzbekistan-2043597251.html

В Узбекистане задержали группу по подозрению в торговле органами

происшествия

узбекистан

ТАШКЕНТ, 22 сен - РИА Новости. Правоохранительные органы Узбекистана задержали преступную группу из 12 человек по подозрению в торговле человеческими органами, сообщает пресс-центр Службы госбезопасности (СГБ) республики. "В ходе оперативно-разыскных мероприятий, проведенных сотрудниками СГБ и МВД, была разоблачена организованная преступная группа, занимавшаяся торговлей человеческими органами и тканями. Задержаны 12 человек.", - говорится в сообщении СГБ для СМИ. В 2023-2025 годы преступная группа обеспечила проведение пересадок почек и печени 32 пациентам, уточняет СГБ. Отмечается, что часть денег, полученных от пациентов, направлялась в частную клинику и донорам, а остальное распределялось между участниками группы. Задержанные также продавали сильнодействующие обезболивающие препараты пациентам, у которых не наблюдалось положительных изменений после операций. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статьям "Нарушение условий и (или) порядка изъятия и трансплантации органов и (или) тканей человека", "Изготовление, подделка документов, штампов, печатей, бланков, их сбыт или использование", "Контрабанда" и "Незаконное изготовление, приобретение, хранение и другие действия с наркотическими средствами, их аналогами". Санкции данных статей предусматривают наказание вплоть до десяти лет лишения свободы.

узбекистан

