https://ria.ru/20250922/upravlenie-2043436330.html
ВС России уничтожили три пункта управления БПЛА ВСУ в ДНР
ВС России уничтожили три пункта управления БПЛА ВСУ в ДНР - РИА Новости, 22.09.2025
ВС России уничтожили три пункта управления БПЛА ВСУ в ДНР
Расчетами беспилотных летательных аппаратов и артиллерии "Южной" группировки войск в ДНР уничтожены три пункта управления БПЛА ВСУ на Константиновском... РИА Новости, 22.09.2025
2025-09-22T07:23:00+03:00
2025-09-22T07:23:00+03:00
2025-09-22T07:23:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1b/1985982207_0:180:3072:1908_1920x0_80_0_0_017bfb0c982e00dcee9ed33ed85dafa8.jpg
ДОНЕЦК, 22 сен - РИА Новости. Расчетами беспилотных летательных аппаратов и артиллерии "Южной" группировки войск в ДНР уничтожены три пункта управления БПЛА ВСУ на Константиновском направлении, сообщили в Минобороны РФ. "В районе населённого пункта Бересток операторы беспилотников выявили два пункта управления украинских дронов. Совместными действиями расчетов FPV-дронов они были поражены и выведены из строя… еще один пункт управления был выявлен в жилой застройке населённого пункта Иванополье. Его местоположение подтвердили по характерным антеннам, использовавшимся для управления беспилотниками. После дополнительной разведки координаты цели были переданы артиллерии. Точный удар обеспечил уничтожение объекта вместе с оборудованием и находившимся там личным составом", - говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что потери противника составили три расчёта БПЛА, а также средства управления и связи трёх пунктов.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1b/1985982207_136:0:2867:2048_1920x0_80_0_0_2db9682fe1ce42e28f8a95467d863f4e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВС России уничтожили три пункта управления БПЛА ВСУ в ДНР
ВС РФ уничтожили 3 пункта управления БПЛА ВСУ на Константиновском направлении