ВС России уничтожили три пункта управления БПЛА ВСУ в ДНР
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
07:23 22.09.2025
ВС России уничтожили три пункта управления БПЛА ВСУ в ДНР
специальная военная операция на украине
безопасность
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
ДОНЕЦК, 22 сен - РИА Новости. Расчетами беспилотных летательных аппаратов и артиллерии "Южной" группировки войск в ДНР уничтожены три пункта управления БПЛА ВСУ на Константиновском направлении, сообщили в Минобороны РФ. "В районе населённого пункта Бересток операторы беспилотников выявили два пункта управления украинских дронов. Совместными действиями расчетов FPV-дронов они были поражены и выведены из строя… еще один пункт управления был выявлен в жилой застройке населённого пункта Иванополье. Его местоположение подтвердили по характерным антеннам, использовавшимся для управления беспилотниками. После дополнительной разведки координаты цели были переданы артиллерии. Точный удар обеспечил уничтожение объекта вместе с оборудованием и находившимся там личным составом", - говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что потери противника составили три расчёта БПЛА, а также средства управления и связи трёх пунктов.
2025
безопасность, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Военнослужащие расчета самоходной артиллерийской установки 2С7М "Малка"
Военнослужащие расчета самоходной артиллерийской установки 2С7М "Малка". Архивное фото
ДОНЕЦК, 22 сен - РИА Новости. Расчетами беспилотных летательных аппаратов и артиллерии "Южной" группировки войск в ДНР уничтожены три пункта управления БПЛА ВСУ на Константиновском направлении, сообщили в Минобороны РФ.
"В районе населённого пункта Бересток операторы беспилотников выявили два пункта управления украинских дронов. Совместными действиями расчетов FPV-дронов они были поражены и выведены из строя… еще один пункт управления был выявлен в жилой застройке населённого пункта Иванополье. Его местоположение подтвердили по характерным антеннам, использовавшимся для управления беспилотниками. После дополнительной разведки координаты цели были переданы артиллерии. Точный удар обеспечил уничтожение объекта вместе с оборудованием и находившимся там личным составом", - говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что потери противника составили три расчёта БПЛА, а также средства управления и связи трёх пунктов.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
 
Заголовок открываемого материала