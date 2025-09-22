https://ria.ru/20250922/upravlenie-2043436330.html

ВС России уничтожили три пункта управления БПЛА ВСУ в ДНР

ВС России уничтожили три пункта управления БПЛА ВСУ в ДНР

специальная военная операция на украине

безопасность

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

ДОНЕЦК, 22 сен - РИА Новости. Расчетами беспилотных летательных аппаратов и артиллерии "Южной" группировки войск в ДНР уничтожены три пункта управления БПЛА ВСУ на Константиновском направлении, сообщили в Минобороны РФ. "В районе населённого пункта Бересток операторы беспилотников выявили два пункта управления украинских дронов. Совместными действиями расчетов FPV-дронов они были поражены и выведены из строя… еще один пункт управления был выявлен в жилой застройке населённого пункта Иванополье. Его местоположение подтвердили по характерным антеннам, использовавшимся для управления беспилотниками. После дополнительной разведки координаты цели были переданы артиллерии. Точный удар обеспечил уничтожение объекта вместе с оборудованием и находившимся там личным составом", - говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что потери противника составили три расчёта БПЛА, а также средства управления и связи трёх пунктов.

2025

