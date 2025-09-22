Рейтинг@Mail.ru
Расчет БПЛА уничтожил двух латиноамериканских наемников ВСУ - РИА Новости, 23.09.2025
Специальная военная операция на Украине
 
23:41 22.09.2025 (обновлено: 08:31 23.09.2025)
Расчет БПЛА уничтожил двух латиноамериканских наемников ВСУ
КУРСК, 22 сен - РИА Новости. Расчет ударных БПЛА группировки войск "Север", действуя в рамках расширения буферной зоны в Сумской области, выследил и уничтожил двух латиноамериканских наемников ВСУ, пытавшихся спрятаться от русских коптеров в норе, сообщил РИА Новости офицер группировки войск "Север" с позывным "Ветер"."Наш расчет ударных БПЛА обнаружил в лесополке двух боевиков ВСУ, зарывавшихся, в буквальном смысле слова, в нору в земле. При ближайшем рассмотрении, используя зум разведывательного коптера, оператор БПЛА выяснил, что это иностранные наемники... Скорее всего, колумбийцы. Оператор разведывательного дрона передал координаты оператору ударного БПЛА, и к норе с наемниками вылетел заряженный FPV-дрон. Наемники были уверены в своей недосягаемости, однако опытный оператор FPV легко преодолел защищавшие нору ветви деревьев и нанес удар. Исходя из кадров снятых разведкопетром, послужившим средством объективного контроля, противник был полностью уничтожен", - сообщил РИА Новости офицер "Севера" с позывным "Ветер". Кадры с выслеживанием и уничтожением наемников переданы в распоряжение агентства.
© РИА Новости / Сергей Мирный
Боевая работа расчета FPV-дронов
Боевая работа расчета FPV-дронов - РИА Новости, 1920, 22.09.2025
© РИА Новости / Сергей Мирный
Перейти в медиабанк
Боевая работа расчета FPV-дронов. Архивное фото
КУРСК, 22 сен - РИА Новости. Расчет ударных БПЛА группировки войск "Север", действуя в рамках расширения буферной зоны в Сумской области, выследил и уничтожил двух латиноамериканских наемников ВСУ, пытавшихся спрятаться от русских коптеров в норе, сообщил РИА Новости офицер группировки войск "Север" с позывным "Ветер".
"Наш расчет ударных БПЛА обнаружил в лесополке двух боевиков ВСУ, зарывавшихся, в буквальном смысле слова, в нору в земле. При ближайшем рассмотрении, используя зум разведывательного коптера, оператор БПЛА выяснил, что это иностранные наемники... Скорее всего, колумбийцы. Оператор разведывательного дрона передал координаты оператору ударного БПЛА, и к норе с наемниками вылетел заряженный FPV-дрон. Наемники были уверены в своей недосягаемости, однако опытный оператор FPV легко преодолел защищавшие нору ветви деревьев и нанес удар. Исходя из кадров снятых разведкопетром, послужившим средством объективного контроля, противник был полностью уничтожен", - сообщил РИА Новости офицер "Севера" с позывным "Ветер".
Кадры с выслеживанием и уничтожением наемников переданы в распоряжение агентства.
Украинские военные запускают беспилотник - РИА Новости, 1920, 22.09.2025
ВСУ атаковали восемь муниципалитетов Белгородской области
Специальная военная операция на УкраинеСумская областьВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
