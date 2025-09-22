https://ria.ru/20250922/ukraina-2043631802.html
Расчет БПЛА уничтожил двух латиноамериканских наемников ВСУ
Расчет БПЛА уничтожил двух латиноамериканских наемников ВСУ - РИА Новости, 23.09.2025
Расчет БПЛА уничтожил двух латиноамериканских наемников ВСУ
Расчет ударных БПЛА группировки войск "Север", действуя в рамках расширения буферной зоны в Сумской области, выследил и уничтожил двух латиноамериканских... РИА Новости, 23.09.2025
2025-09-22T23:41:00+03:00
2025-09-22T23:41:00+03:00
2025-09-23T08:31:00+03:00
специальная военная операция на украине
сумская область
вооруженные силы украины
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/12/2042657639_0:0:3053:1717_1920x0_80_0_0_1500cb5d58a24cf28db7d037eef7f594.jpg
КУРСК, 22 сен - РИА Новости. Расчет ударных БПЛА группировки войск "Север", действуя в рамках расширения буферной зоны в Сумской области, выследил и уничтожил двух латиноамериканских наемников ВСУ, пытавшихся спрятаться от русских коптеров в норе, сообщил РИА Новости офицер группировки войск "Север" с позывным "Ветер"."Наш расчет ударных БПЛА обнаружил в лесополке двух боевиков ВСУ, зарывавшихся, в буквальном смысле слова, в нору в земле. При ближайшем рассмотрении, используя зум разведывательного коптера, оператор БПЛА выяснил, что это иностранные наемники... Скорее всего, колумбийцы. Оператор разведывательного дрона передал координаты оператору ударного БПЛА, и к норе с наемниками вылетел заряженный FPV-дрон. Наемники были уверены в своей недосягаемости, однако опытный оператор FPV легко преодолел защищавшие нору ветви деревьев и нанес удар. Исходя из кадров снятых разведкопетром, послужившим средством объективного контроля, противник был полностью уничтожен", - сообщил РИА Новости офицер "Севера" с позывным "Ветер". Кадры с выслеживанием и уничтожением наемников переданы в распоряжение агентства.
https://ria.ru/20250922/vsu-2043614899.html
сумская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/12/2042657639_297:0:3028:2048_1920x0_80_0_0_887793f22c30cb81fb8e690fada73cb2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сумская область, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Сумская область, Вооруженные силы Украины, Происшествия
Расчет БПЛА уничтожил двух латиноамериканских наемников ВСУ
ВС России уничтожили двух латиноамериканских наемников ВСУ в Сумской области