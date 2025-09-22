https://ria.ru/20250922/ukraina-2043631802.html

Расчет БПЛА уничтожил двух латиноамериканских наемников ВСУ

Расчет БПЛА уничтожил двух латиноамериканских наемников ВСУ

КУРСК, 22 сен - РИА Новости. Расчет ударных БПЛА группировки войск "Север", действуя в рамках расширения буферной зоны в Сумской области, выследил и уничтожил двух латиноамериканских наемников ВСУ, пытавшихся спрятаться от русских коптеров в норе, сообщил РИА Новости офицер группировки войск "Север" с позывным "Ветер"."Наш расчет ударных БПЛА обнаружил в лесополке двух боевиков ВСУ, зарывавшихся, в буквальном смысле слова, в нору в земле. При ближайшем рассмотрении, используя зум разведывательного коптера, оператор БПЛА выяснил, что это иностранные наемники... Скорее всего, колумбийцы. Оператор разведывательного дрона передал координаты оператору ударного БПЛА, и к норе с наемниками вылетел заряженный FPV-дрон. Наемники были уверены в своей недосягаемости, однако опытный оператор FPV легко преодолел защищавшие нору ветви деревьев и нанес удар. Исходя из кадров снятых разведкопетром, послужившим средством объективного контроля, противник был полностью уничтожен", - сообщил РИА Новости офицер "Севера" с позывным "Ветер". Кадры с выслеживанием и уничтожением наемников переданы в распоряжение агентства.

