Рейтинг@Mail.ru
Беттель может поддержать идею присуждение Трампу Нобелевской премии мира - РИА Новости, 22.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:23 22.09.2025
https://ria.ru/20250922/ukraina-2043629025.html
Беттель может поддержать идею присуждение Трампу Нобелевской премии мира
Беттель может поддержать идею присуждение Трампу Нобелевской премии мира - РИА Новости, 22.09.2025
Беттель может поддержать идею присуждение Трампу Нобелевской премии мира
Министр иностранных дел Люксембурга Ксавье Беттель заявил РИА Новости, что поддержит идею присуждения президенту США Дональду Трампу Нобелевской премии мира,... РИА Новости, 22.09.2025
2025-09-22T23:23:00+03:00
2025-09-22T23:23:00+03:00
в мире
украина
люксембург (округ)
сша
дональд трамп
ксавье беттель
жозе рамуш-орта
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/12/2042796079_0:240:2001:1365_1920x0_80_0_0_d2c980d0ea6cf84bc97f405ddc1ad709.jpg
ООН, 22 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел Люксембурга Ксавье Беттель заявил РИА Новости, что поддержит идею присуждения президенту США Дональду Трампу Нобелевской премии мира, если американский лидер добьется прогресса в решении украинского и палестинского конфликтов. "Если Трампу удастся добиться прекращения огня на Украине и мира в Палестине, я буду самым большим сторонником (присуждения ему - ред.) премии мира", - сказал он на полях 80-й Генеральной ассамблеи ООН. В феврале Трамп заявил, что заслуживает Нобелевскую премию мира. Ранее южнокорейское издание "Чуган Чосон" сообщало, что зампредседателя парламентского комитета по разведке Республики Корея Пак Сон Вон выдвинул Трампа на Нобелевскую премию мира. До этого президент Восточного Тимора Жозе Рамуш-Орта заявлял, что готов номинировать Трампа на премию мира в случае достижения его усилиями мирного разрешения кризиса на Украине и конфликта в секторе Газа. О готовности выдвинуть Трампа на Нобелевскую премию, если тот станет миротворцем, говорил и президент Белоруссии Александр Лукашенко, отмечавший при этом, что данная премия уже "ничего не значит". Позднее и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на встрече с Трампом передал текст обращения для номинирования его на Нобелевскую премию мира. О том, что Трамп заслуживает премию, говорил и глава МИД Руанды Оливье Ндухунгирехе. Кроме того, член палаты представителей Эрл "Бадди" Картер обратился в Нобелевский комитет с официальной просьбой номинировать Трампа на Нобелевскую премию мира за усилия в улаживании ирано-израильского конфликта. Правительство Пакистана также предложило выдвинуть Трампа на Нобелевскую премию за посредничество в решении конфликта с Индией.
https://ria.ru/20250922/erdogan-2043473899.html
украина
люксембург (округ)
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/12/2042796079_0:52:2001:1552_1920x0_80_0_0_a676cd89dfe70931b8186c05850fd261.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, люксембург (округ), сша, дональд трамп, ксавье беттель, жозе рамуш-орта, оон
В мире, Украина, Люксембург (округ), США, Дональд Трамп, Ксавье Беттель, Жозе Рамуш-Орта, ООН
Беттель может поддержать идею присуждение Трампу Нобелевской премии мира

Беттель поддержит присуждение Трампу Нобелевки в случае прогресса по Украине

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 22.09.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ООН, 22 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел Люксембурга Ксавье Беттель заявил РИА Новости, что поддержит идею присуждения президенту США Дональду Трампу Нобелевской премии мира, если американский лидер добьется прогресса в решении украинского и палестинского конфликтов.
"Если Трампу удастся добиться прекращения огня на Украине и мира в Палестине, я буду самым большим сторонником (присуждения ему - ред.) премии мира", - сказал он на полях 80-й Генеральной ассамблеи ООН.
В феврале Трамп заявил, что заслуживает Нобелевскую премию мира. Ранее южнокорейское издание "Чуган Чосон" сообщало, что зампредседателя парламентского комитета по разведке Республики Корея Пак Сон Вон выдвинул Трампа на Нобелевскую премию мира. До этого президент Восточного Тимора Жозе Рамуш-Орта заявлял, что готов номинировать Трампа на премию мира в случае достижения его усилиями мирного разрешения кризиса на Украине и конфликта в секторе Газа. О готовности выдвинуть Трампа на Нобелевскую премию, если тот станет миротворцем, говорил и президент Белоруссии Александр Лукашенко, отмечавший при этом, что данная премия уже "ничего не значит".
Позднее и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на встрече с Трампом передал текст обращения для номинирования его на Нобелевскую премию мира. О том, что Трамп заслуживает премию, говорил и глава МИД Руанды Оливье Ндухунгирехе. Кроме того, член палаты представителей Эрл "Бадди" Картер обратился в Нобелевский комитет с официальной просьбой номинировать Трампа на Нобелевскую премию мира за усилия в улаживании ирано-израильского конфликта. Правительство Пакистана также предложило выдвинуть Трампа на Нобелевскую премию за посредничество в решении конфликта с Индией.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 22.09.2025
Источник: тема Украины войдет в повестку встречи Эрдогана и Трампа
Вчера, 11:24
 
В миреУкраинаЛюксембург (округ)СШАДональд ТрампКсавье БеттельЖозе Рамуш-ОртаООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала