Беттель может поддержать идею присуждение Трампу Нобелевской премии мира

ООН, 22 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел Люксембурга Ксавье Беттель заявил РИА Новости, что поддержит идею присуждения президенту США Дональду Трампу Нобелевской премии мира, если американский лидер добьется прогресса в решении украинского и палестинского конфликтов. "Если Трампу удастся добиться прекращения огня на Украине и мира в Палестине, я буду самым большим сторонником (присуждения ему - ред.) премии мира", - сказал он на полях 80-й Генеральной ассамблеи ООН. В феврале Трамп заявил, что заслуживает Нобелевскую премию мира. Ранее южнокорейское издание "Чуган Чосон" сообщало, что зампредседателя парламентского комитета по разведке Республики Корея Пак Сон Вон выдвинул Трампа на Нобелевскую премию мира. До этого президент Восточного Тимора Жозе Рамуш-Орта заявлял, что готов номинировать Трампа на премию мира в случае достижения его усилиями мирного разрешения кризиса на Украине и конфликта в секторе Газа. О готовности выдвинуть Трампа на Нобелевскую премию, если тот станет миротворцем, говорил и президент Белоруссии Александр Лукашенко, отмечавший при этом, что данная премия уже "ничего не значит". Позднее и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на встрече с Трампом передал текст обращения для номинирования его на Нобелевскую премию мира. О том, что Трамп заслуживает премию, говорил и глава МИД Руанды Оливье Ндухунгирехе. Кроме того, член палаты представителей Эрл "Бадди" Картер обратился в Нобелевский комитет с официальной просьбой номинировать Трампа на Нобелевскую премию мира за усилия в улаживании ирано-израильского конфликта. Правительство Пакистана также предложило выдвинуть Трампа на Нобелевскую премию за посредничество в решении конфликта с Индией.

