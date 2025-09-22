Рейтинг@Mail.ru
Опрос показал, сколько украинцев доверяют властям - РИА Новости, 22.09.2025
21:36 22.09.2025
Опрос показал, сколько украинцев доверяют властям
Центральным органам власти на Украине доверяют менее четверти граждан - 24%, свидетельствует опрос, проведенный социологической группой "Рейтинг". РИА Новости, 22.09.2025
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Центральным органам власти на Украине доверяют менее четверти граждан - 24%, свидетельствует опрос, проведенный социологической группой "Рейтинг". Опрос проводился 20-22 июля 2025 года методом телефонных интервью. Всего было опрошено 1 тысяча респондентов в возрасте старше 18 лет. Статистическая погрешность не превышала 2,2% с доверительной вероятностью 0,95. "Среди институций украинцы выражают наибольшее доверие к волонтерским организациям (63%). Меньше доверяют общественным организациям (30%, еще 37% колеблются), местной (25%, еще 27% колеблются) и центральной (24%, еще 26% колеблются) власти", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте "Рейтинг". Социологи отмечают, что общий индекс доверия в обществе составляет 3,0 по шкале от 1 (минимум доверия) до 5 (максимум), что указывает на средний уровень доверия. Согласно данным исследования, самый высокий уровень доверия у граждан Украины к близкому кругу - к родным и друзьям - 3,9. Меньше доверяют общественному кругу, то есть институтам, организациям, власти, жителям Украины - 2,9. Еще меньше доверяют "другим людям" - незнакомым людям, людям других политических взглядов или национальностей - 2,4.
Здание Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Центральным органам власти на Украине доверяют менее четверти граждан - 24%, свидетельствует опрос, проведенный социологической группой "Рейтинг".
Опрос проводился 20-22 июля 2025 года методом телефонных интервью. Всего было опрошено 1 тысяча респондентов в возрасте старше 18 лет. Статистическая погрешность не превышала 2,2% с доверительной вероятностью 0,95.
"Среди институций украинцы выражают наибольшее доверие к волонтерским организациям (63%). Меньше доверяют общественным организациям (30%, еще 37% колеблются), местной (25%, еще 27% колеблются) и центральной (24%, еще 26% колеблются) власти", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте "Рейтинг".
Социологи отмечают, что общий индекс доверия в обществе составляет 3,0 по шкале от 1 (минимум доверия) до 5 (максимум), что указывает на средний уровень доверия.
Согласно данным исследования, самый высокий уровень доверия у граждан Украины к близкому кругу - к родным и друзьям - 3,9. Меньше доверяют общественному кругу, то есть институтам, организациям, власти, жителям Украины - 2,9. Еще меньше доверяют "другим людям" - незнакомым людям, людям других политических взглядов или национальностей - 2,4.
