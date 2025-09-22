https://ria.ru/20250922/ukraina-2043620218.html
Опрос показал, сколько украинцев доверяют властям
Опрос показал, сколько украинцев доверяют властям - РИА Новости, 22.09.2025
Опрос показал, сколько украинцев доверяют властям
Центральным органам власти на Украине доверяют менее четверти граждан - 24%, свидетельствует опрос, проведенный социологической группой "Рейтинг". РИА Новости, 22.09.2025
2025-09-22T21:36:00+03:00
2025-09-22T21:36:00+03:00
2025-09-22T21:36:00+03:00
в мире
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/1a/1742880498_0:285:3072:2013_1920x0_80_0_0_4240fdd0fb9ee8b90d087319b47238f7.jpg
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Центральным органам власти на Украине доверяют менее четверти граждан - 24%, свидетельствует опрос, проведенный социологической группой "Рейтинг". Опрос проводился 20-22 июля 2025 года методом телефонных интервью. Всего было опрошено 1 тысяча респондентов в возрасте старше 18 лет. Статистическая погрешность не превышала 2,2% с доверительной вероятностью 0,95. "Среди институций украинцы выражают наибольшее доверие к волонтерским организациям (63%). Меньше доверяют общественным организациям (30%, еще 37% колеблются), местной (25%, еще 27% колеблются) и центральной (24%, еще 26% колеблются) власти", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте "Рейтинг". Социологи отмечают, что общий индекс доверия в обществе составляет 3,0 по шкале от 1 (минимум доверия) до 5 (максимум), что указывает на средний уровень доверия. Согласно данным исследования, самый высокий уровень доверия у граждан Украины к близкому кругу - к родным и друзьям - 3,9. Меньше доверяют общественному кругу, то есть институтам, организациям, власти, жителям Украины - 2,9. Еще меньше доверяют "другим людям" - незнакомым людям, людям других политических взглядов или национальностей - 2,4.
https://ria.ru/20250922/zelenskiy-2043604278.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/1a/1742880498_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f61b0c4a42f2c2cdc304cd36a1aba5ac.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина
Опрос показал, сколько украинцев доверяют властям
"Рейтинг": только 24% украинцев доверяют центральным органам управления страной
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Центральным органам власти на Украине доверяют менее четверти граждан - 24%, свидетельствует опрос, проведенный социологической группой "Рейтинг".
Опрос проводился 20-22 июля 2025 года методом телефонных интервью. Всего было опрошено 1 тысяча респондентов в возрасте старше 18 лет. Статистическая погрешность не превышала 2,2% с доверительной вероятностью 0,95.
"Среди институций украинцы выражают наибольшее доверие к волонтерским организациям (63%). Меньше доверяют общественным организациям (30%, еще 37% колеблются), местной (25%, еще 27% колеблются) и центральной (24%, еще 26% колеблются) власти", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте "Рейтинг".
Социологи отмечают, что общий индекс доверия в обществе составляет 3,0 по шкале от 1 (минимум доверия) до 5 (максимум), что указывает на средний уровень доверия.
Согласно данным исследования, самый высокий уровень доверия у граждан Украины
к близкому кругу - к родным и друзьям - 3,9. Меньше доверяют общественному кругу, то есть институтам, организациям, власти, жителям Украины - 2,9. Еще меньше доверяют "другим людям" - незнакомым людям, людям других политических взглядов или национальностей - 2,4.