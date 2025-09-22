https://ria.ru/20250922/ukraina-2043617834.html
МИД Украины осудил визит африканских послов в Крым
МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. МИД Украины осуждает визит послов трех африканских стран в Крым, сообщила пресс-служба ведомства в Telegram-канале. "Действия послов выглядят особенно цинично на фоне усилий, якобы прилагаемых режимами Буркина-Фасо, Мали и Нигера для сохранения и защиты собственного суверенитета и территориальной целостности в пределах международно признанных границ", — говорится в заявлении.Визит делегации послов Буркина-Фасо Аристида Тапсоби, Республики Мали Сейду Камиссоко и Республики Нигер Иссы Абду Сидику состоялся с 18 по 20 сентября. В украинском министерстве пригрозили принять контрмеры в ответ на действия, которые "грубо нарушают" международное право, резолюцию Генассамблеи ООН, "суверенитет и территориальную целостность Украины".Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. В Москве неоднократно указывали на то, что жители полуострова проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. Владимир Путин подчеркивал, что вопрос Крыма закрыт окончательно.
