В Румынии спасли украинца, который неделю провел в горах
Румынские спасатели спасли украинца, который неделю провел в горах Марамуреша
© Salvamont Maramures Румынские спасатели эвакуируют гражданина Украины, который неделю провел в горах Марамуреша
© Salvamont Maramures
Румынские спасатели эвакуируют гражданина Украины, который неделю провел в горах Марамуреша
КИШИНЕВ, 22 сен - РИА Новости. Спасатели в Румынии помогли гражданину Украины, который неделю провел в горах Марамуреша и два дня ничего не ел, сообщает радиостанция Romania.
По данным погранполиции Румынии, с 2022 года на территорию Румынии незаконно попали более 26 тысяч граждан Украины. Многие из них предпочитают пробираться через горный район Марамуреш - одну из самых высоких и опасных часть Карпат. Румынские спасатели провели более 150 спасательных операций для граждан соседней страны, при этом 29 граждан Украины в горах скончались.
"Двадцатидевятилетний гражданин Украины, который несколько дней находился в горах Марамуреша, был обнаружен в воскресенье в тяжелом состоянии двумя грибниками. Мужчина находился в пути семь дней, был обезвожен и два дня ничего не ел. Он был передан спасателям", - сообщает радиостанция.
Мужчина жаловался на головные боли, частичную потерю зрения на левый глаз и ссадины почти по всему телу. Скорая помощь доставила его в ближайшее медицинское учреждение для обследования и лечения.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель военкомата - это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.
