https://ria.ru/20250922/ukraina-2043595989.html

В Румынии спасли украинца, который неделю провел в горах

В Румынии спасли украинца, который неделю провел в горах - РИА Новости, 22.09.2025

В Румынии спасли украинца, который неделю провел в горах

Спасатели в Румынии помогли гражданину Украины, который неделю провел в горах Марамуреша и два дня ничего не ел, сообщает радиостанция Romania. РИА Новости, 22.09.2025

2025-09-22T18:45:00+03:00

2025-09-22T18:45:00+03:00

2025-09-22T18:45:00+03:00

в мире

украина

румыния

карпаты

владимир зеленский

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/16/2043595260_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_4bdf4311f09b87e6d39114c192880cb0.jpg

КИШИНЕВ, 22 сен - РИА Новости. Спасатели в Румынии помогли гражданину Украины, который неделю провел в горах Марамуреша и два дня ничего не ел, сообщает радиостанция Romania. По данным погранполиции Румынии, с 2022 года на территорию Румынии незаконно попали более 26 тысяч граждан Украины. Многие из них предпочитают пробираться через горный район Марамуреш - одну из самых высоких и опасных часть Карпат. Румынские спасатели провели более 150 спасательных операций для граждан соседней страны, при этом 29 граждан Украины в горах скончались. "Двадцатидевятилетний гражданин Украины, который несколько дней находился в горах Марамуреша, был обнаружен в воскресенье в тяжелом состоянии двумя грибниками. Мужчина находился в пути семь дней, был обезвожен и два дня ничего не ел. Он был передан спасателям", - сообщает радиостанция. Мужчина жаловался на головные боли, частичную потерю зрения на левый глаз и ссадины почти по всему телу. Скорая помощь доставила его в ближайшее медицинское учреждение для обследования и лечения. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель военкомата - это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.

https://ria.ru/20250909/ukraina-2040752153.html

украина

румыния

карпаты

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, румыния, карпаты, владимир зеленский