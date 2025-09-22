Рейтинг@Mail.ru
В Румынии спасли украинца, который неделю провел в горах - РИА Новости, 22.09.2025
18:45 22.09.2025
В Румынии спасли украинца, который неделю провел в горах
В Румынии спасли украинца, который неделю провел в горах - РИА Новости, 22.09.2025
В Румынии спасли украинца, который неделю провел в горах
Спасатели в Румынии помогли гражданину Украины, который неделю провел в горах Марамуреша и два дня ничего не ел, сообщает радиостанция Romania. РИА Новости, 22.09.2025
КИШИНЕВ, 22 сен - РИА Новости. Спасатели в Румынии помогли гражданину Украины, который неделю провел в горах Марамуреша и два дня ничего не ел, сообщает радиостанция Romania. По данным погранполиции Румынии, с 2022 года на территорию Румынии незаконно попали более 26 тысяч граждан Украины. Многие из них предпочитают пробираться через горный район Марамуреш - одну из самых высоких и опасных часть Карпат. Румынские спасатели провели более 150 спасательных операций для граждан соседней страны, при этом 29 граждан Украины в горах скончались. "Двадцатидевятилетний гражданин Украины, который несколько дней находился в горах Марамуреша, был обнаружен в воскресенье в тяжелом состоянии двумя грибниками. Мужчина находился в пути семь дней, был обезвожен и два дня ничего не ел. Он был передан спасателям", - сообщает радиостанция. Мужчина жаловался на головные боли, частичную потерю зрения на левый глаз и ссадины почти по всему телу. Скорая помощь доставила его в ближайшее медицинское учреждение для обследования и лечения. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель военкомата - это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.
В Румынии спасли украинца, который неделю провел в горах

Румынские спасатели спасли украинца, который неделю провел в горах Марамуреша

КИШИНЕВ, 22 сен - РИА Новости. Спасатели в Румынии помогли гражданину Украины, который неделю провел в горах Марамуреша и два дня ничего не ел, сообщает радиостанция Romania.
По данным погранполиции Румынии, с 2022 года на территорию Румынии незаконно попали более 26 тысяч граждан Украины. Многие из них предпочитают пробираться через горный район Марамуреш - одну из самых высоких и опасных часть Карпат. Румынские спасатели провели более 150 спасательных операций для граждан соседней страны, при этом 29 граждан Украины в горах скончались.
"Двадцатидевятилетний гражданин Украины, который несколько дней находился в горах Марамуреша, был обнаружен в воскресенье в тяжелом состоянии двумя грибниками. Мужчина находился в пути семь дней, был обезвожен и два дня ничего не ел. Он был передан спасателям", - сообщает радиостанция.
Мужчина жаловался на головные боли, частичную потерю зрения на левый глаз и ссадины почти по всему телу. Скорая помощь доставила его в ближайшее медицинское учреждение для обследования и лечения.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель военкомата - это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.
СМИ: украинская молодежь массово увольняется и бежит из страны
9 сентября, 17:55
9 сентября, 17:55
 
