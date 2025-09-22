https://ria.ru/20250922/ukraina-2043559853.html

Украина выделила средства на защиту энергообъектов в Харьковской области

Украина выделила средства на защиту энергообъектов в Харьковской области - РИА Новости, 22.09.2025

Украина выделила средства на защиту энергообъектов в Харьковской области

Правительство Украины выделило более 20 миллионов долларов на строительство защитных сооружений для трансформаторов на подстанциях в Харьковской области,... РИА Новости, 22.09.2025

МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Правительство Украины выделило более 20 миллионов долларов на строительство защитных сооружений для трансформаторов на подстанциях в Харьковской области, сообщила премьер-министр страны Юлия Свириденко. "На заседании правительства выделили 840 миллионов гривен (более 20 миллионов долларов - ред.) на защиту энергообъектов Харьковской области", - написала Свириденко в своем Telegram-канале. Она уточнила, что в частности средства из резервного фонда госбюджета направят на строительство защитных сооружений на подстанциях "Харьковоблэнерго", чтобы обезопасить свет и тепло для более 220 тысяч жителей области. В апреле прошлого года в украинской энергокомпании "Укрэнерго" заявляли, что объем повреждений энергообъектов на Украине чрезвычайно велик, электростанции и подстанции работают на пределе возможностей. В середине августа украинский энергохолдинг ДТЭК сообщил, что потерял около 90% мощностей тепловой генерации. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

