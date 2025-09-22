https://ria.ru/20250922/ukraina-2043559853.html
Украина выделила средства на защиту энергообъектов в Харьковской области
Украина выделила средства на защиту энергообъектов в Харьковской области - РИА Новости, 22.09.2025
Украина выделила средства на защиту энергообъектов в Харьковской области
Правительство Украины выделило более 20 миллионов долларов на строительство защитных сооружений для трансформаторов на подстанциях в Харьковской области,... РИА Новости, 22.09.2025
2025-09-22T16:27:00+03:00
2025-09-22T16:27:00+03:00
2025-09-22T16:27:00+03:00
в мире
украина
россия
харьковская область
дмитрий песков
укрэнерго
дтэк
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/01/1761648497_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7e8c3a38514867ff1a73277545702392.jpg
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Правительство Украины выделило более 20 миллионов долларов на строительство защитных сооружений для трансформаторов на подстанциях в Харьковской области, сообщила премьер-министр страны Юлия Свириденко. "На заседании правительства выделили 840 миллионов гривен (более 20 миллионов долларов - ред.) на защиту энергообъектов Харьковской области", - написала Свириденко в своем Telegram-канале. Она уточнила, что в частности средства из резервного фонда госбюджета направят на строительство защитных сооружений на подстанциях "Харьковоблэнерго", чтобы обезопасить свет и тепло для более 220 тысяч жителей области. В апреле прошлого года в украинской энергокомпании "Укрэнерго" заявляли, что объем повреждений энергообъектов на Украине чрезвычайно велик, электростанции и подстанции работают на пределе возможностей. В середине августа украинский энергохолдинг ДТЭК сообщил, что потерял около 90% мощностей тепловой генерации. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20250922/posol-2043440207.html
украина
россия
харьковская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/01/1761648497_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_3dea4c005ad1f478be6321cb2688ebec.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия, харьковская область, дмитрий песков, укрэнерго, дтэк, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Россия, Харьковская область, Дмитрий Песков, Укрэнерго, ДТЭК, Вооруженные силы Украины
Украина выделила средства на защиту энергообъектов в Харьковской области
Украина выделила $20 млн на защиту энергообъектов в Харьковской области