Внук де Голля прокомментировал санкции против себя - РИА Новости, 22.09.2025
16:15 22.09.2025
Внук де Голля прокомментировал санкции против себя
Внук де Голля прокомментировал санкции против себя - РИА Новости, 22.09.2025
Внук де Голля прокомментировал санкции против себя
в мире
украина
республика крым
владимир зеленский
шарль де голль
владимир константинов
ПАРИЖ, 22 сен - РИА Новости. Владимир Зеленский осуждает всех тех, кто стремится добиться мирного решения украинского конфликта, заявил внук основателя Пятой Французской республики Шарля де Голля Пьер де Голль, комментируя введенные против него санкции. Ранее на сайте Зеленского был опубликован указ, в соответствии с которым Украина ввела санкции против Пьера де Голля. "Зеленский осуждает всех тех, кто хочет мира. Я бы хотел копию этого указа, чтобы разместить его в своем кабинете редкостей", - написал де Голль в соцсети X. Пьер де Голль 27 марта заявил, что с оптимизмом смотрит на перспективы признания российского статуса Крыма. Ранее глава крымского парламента Владимир Константинов заявлял РИА Новости, что у Запада есть все основания для признания российского статуса Крыма. Санкции традиционно включают блокирование активов на территории Украины, аннулирование лицензий, официальных визитов, запрет на передачу объектов интеллектуальной собственности, прекращение торговых соглашений, культурных обменов, научного сотрудничества, а также лишение всех украинских государственных наград.
в мире, украина, республика крым, владимир зеленский, шарль де голль, владимир константинов
В мире, Украина, Республика Крым, Владимир Зеленский, Шарль де Голль, Владимир Константинов
Внук де Голля прокомментировал санкции против себя

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкОбщественный деятель, внук экс-президента Франции генерала Шарля де Голля Пьер де Голль
Общественный деятель, внук экс-президента Франции генерала Шарля де Голля Пьер де Голль. Архивное фото
ПАРИЖ, 22 сен - РИА Новости. Владимир Зеленский осуждает всех тех, кто стремится добиться мирного решения украинского конфликта, заявил внук основателя Пятой Французской республики Шарля де Голля Пьер де Голль, комментируя введенные против него санкции.
Ранее на сайте Зеленского был опубликован указ, в соответствии с которым Украина ввела санкции против Пьера де Голля.
"Зеленский осуждает всех тех, кто хочет мира. Я бы хотел копию этого указа, чтобы разместить его в своем кабинете редкостей", - написал де Голль в соцсети X.
Пьер де Голль 27 марта заявил, что с оптимизмом смотрит на перспективы признания российского статуса Крыма. Ранее глава крымского парламента Владимир Константинов заявлял РИА Новости, что у Запада есть все основания для признания российского статуса Крыма.
Санкции традиционно включают блокирование активов на территории Украины, аннулирование лицензий, официальных визитов, запрет на передачу объектов интеллектуальной собственности, прекращение торговых соглашений, культурных обменов, научного сотрудничества, а также лишение всех украинских государственных наград.
Флаги Молдавии - РИА Новости, 1920, 21.09.2025
Молдавский оппозиционер назвала украинские санкции инструментом репрессий
В миреУкраинаРеспублика КрымВладимир ЗеленскийШарль де ГолльВладимир Константинов
 
 
