Внук де Голля прокомментировал санкции против себя
Внук де Голля прокомментировал санкции против себя
2025-09-22T16:15:00+03:00
ПАРИЖ, 22 сен - РИА Новости. Владимир Зеленский осуждает всех тех, кто стремится добиться мирного решения украинского конфликта, заявил внук основателя Пятой Французской республики Шарля де Голля Пьер де Голль, комментируя введенные против него санкции. Ранее на сайте Зеленского был опубликован указ, в соответствии с которым Украина ввела санкции против Пьера де Голля. "Зеленский осуждает всех тех, кто хочет мира. Я бы хотел копию этого указа, чтобы разместить его в своем кабинете редкостей", - написал де Голль в соцсети X. Пьер де Голль 27 марта заявил, что с оптимизмом смотрит на перспективы признания российского статуса Крыма. Ранее глава крымского парламента Владимир Константинов заявлял РИА Новости, что у Запада есть все основания для признания российского статуса Крыма. Санкции традиционно включают блокирование активов на территории Украины, аннулирование лицензий, официальных визитов, запрет на передачу объектов интеллектуальной собственности, прекращение торговых соглашений, культурных обменов, научного сотрудничества, а также лишение всех украинских государственных наград.
