https://ria.ru/20250922/ukraina-2043417322.html

На Западе оценили призыв Ющенко "идти на Москву"

На Западе оценили призыв Ющенко "идти на Москву" - РИА Новости, 22.09.2025

На Западе оценили призыв Ющенко "идти на Москву"

Слова экс-президента Украины Виктора Ющенко, призвавшего "идти на Москву", стали попыткой привлечь внимание в условиях ухудшающегося политического кризиса на... РИА Новости, 22.09.2025

2025-09-22T01:10:00+03:00

2025-09-22T01:10:00+03:00

2025-09-22T01:10:00+03:00

в мире

украина

россия

виктор ющенко

михаил шеремет

владимир путин

госдума рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/39662/02/396620216_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_ba134d75b3f9b71a286352e2f906a7f7.jpg

МОСКВА, 22 cен — РИА Новости. Слова экс-президента Украины Виктора Ющенко, призвавшего "идти на Москву", стали попыткой привлечь внимание в условиях ухудшающегося политического кризиса на Украине, пишет немецкое издание Junge Welt.Как полагает автор, заявлением бывший лидер страны попытался привлечь внимание к своей персоне, которую многое украинцы уже начали забывать."Если он (Ющенко. — Прим.ред.) чему-то и научился у современных СМИ, так это тому, что чем громче заявление, тем больше шансов, что его процитируют", — говорится в материале.В субботу Ющенко призвал Украину, которая на фоне провалов на фронте находится в глубоком экономическом и демографическом кризисе, стать "бронежилетом Европы", а также не останавливаться на границах 1991 года и идти "на Москву".Депутат Госдумы от Крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал в беседе с РИА Новости украинского экс-президента Виктора Ющенко, призвавшего "идти на Москву", ужасным трусом и предателем Украины.В России называли государственным переворотом третий тур на выборах президента Украины в 2004 году и победу в нем Виктора Ющенко. Президент России Владимир Путин отмечал, что после того, как Ющенко "поруководил страной", ситуация на Украине ухудшилась.

https://ria.ru/20250920/zakharova-2043263732.html

https://ria.ru/20250920/juschenko-2043186926.html

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, россия, виктор ющенко, михаил шеремет, владимир путин, госдума рф