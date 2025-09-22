На Западе оценили призыв Ющенко "идти на Москву"
Junge Welt: призыв Ющенко идти на Москву стал попыткой напомнить о себе
Экс-президент Украины Виктор Ющенко. Архивное фото
МОСКВА, 22 cен — РИА Новости. Слова экс-президента Украины Виктора Ющенко, призвавшего "идти на Москву", стали попыткой привлечь внимание в условиях ухудшающегося политического кризиса на Украине, пишет немецкое издание Junge Welt.
Как полагает автор, заявлением бывший лидер страны попытался привлечь внимание к своей персоне, которую многое украинцы уже начали забывать.
"Если он (Ющенко. — Прим.ред.) чему-то и научился у современных СМИ, так это тому, что чем громче заявление, тем больше шансов, что его процитируют", — говорится в материале.
В субботу Ющенко призвал Украину, которая на фоне провалов на фронте находится в глубоком экономическом и демографическом кризисе, стать "бронежилетом Европы", а также не останавливаться на границах 1991 года и идти "на Москву".
Депутат Госдумы от Крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал в беседе с РИА Новости украинского экс-президента Виктора Ющенко, призвавшего "идти на Москву", ужасным трусом и предателем Украины.
В России называли государственным переворотом третий тур на выборах президента Украины в 2004 году и победу в нем Виктора Ющенко. Президент России Владимир Путин отмечал, что после того, как Ющенко "поруководил страной", ситуация на Украине ухудшилась.
