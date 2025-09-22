https://ria.ru/20250922/uklonisty-2043448390.html

Правительство поддержало проект о лишении уклонистов гражданства

Правительство поддержало проект о лишении уклонистов гражданства - РИА Новости, 22.09.2025

Правительство поддержало проект о лишении уклонистов гражданства

Правительство поддержало законопроект о лишении уклонистов от воинского учета приобретенного гражданства РФ, сообщил РИА Новости источник в кабмине. РИА Новости, 22.09.2025

2025-09-22T09:23:00+03:00

2025-09-22T09:23:00+03:00

2025-09-22T09:23:00+03:00

общество

россия

госдума рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/91643/92/916439229_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_80d802a46f3a75141c6a8864d59bd2e0.jpg

МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Правительство поддержало законопроект о лишении уклонистов от воинского учета приобретенного гражданства РФ, сообщил РИА Новости источник в кабмине. "Поддержал", - сообщил собеседник агентства. В июле в Госдуму был внесен законопроект о механизме лишения приобретенного гражданства РФ за уклонение от воинского учета. Документом предлагается забирать выданный паспорт у тех, кто уклонился от воинского учета "без уважительной причины". Военкомат должен уведомить МВД об уклонистах в течение пяти дней.

https://ria.ru/20231228/pasport-1918689790.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, россия, госдума рф