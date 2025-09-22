Рейтинг@Mail.ru
Правительство поддержало проект о лишении уклонистов гражданства - РИА Новости, 22.09.2025
09:23 22.09.2025
Правительство поддержало проект о лишении уклонистов гражданства
Правительство поддержало проект о лишении уклонистов гражданства - РИА Новости, 22.09.2025
Правительство поддержало проект о лишении уклонистов гражданства
Правительство поддержало законопроект о лишении уклонистов от воинского учета приобретенного гражданства РФ, сообщил РИА Новости источник в кабмине. РИА Новости, 22.09.2025
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Правительство поддержало законопроект о лишении уклонистов от воинского учета приобретенного гражданства РФ, сообщил РИА Новости источник в кабмине. "Поддержал", - сообщил собеседник агентства. В июле в Госдуму был внесен законопроект о механизме лишения приобретенного гражданства РФ за уклонение от воинского учета. Документом предлагается забирать выданный паспорт у тех, кто уклонился от воинского учета "без уважительной причины". Военкомат должен уведомить МВД об уклонистах в течение пяти дней.
Правительство поддержало проект о лишении уклонистов гражданства

Правительство поддержало проект о лишении уклонистов приобретенного гражданства

МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Правительство поддержало законопроект о лишении уклонистов от воинского учета приобретенного гражданства РФ, сообщил РИА Новости источник в кабмине.
"Поддержал", - сообщил собеседник агентства.
В июле в Госдуму был внесен законопроект о механизме лишения приобретенного гражданства РФ за уклонение от воинского учета.
Документом предлагается забирать выданный паспорт у тех, кто уклонился от воинского учета "без уважительной причины". Военкомат должен уведомить МВД об уклонистах в течение пяти дней.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 28.12.2023
В Москве уклониста от армии лишили российского паспорта
28 декабря 2023, 11:32
28 декабря 2023, 11:32
 
