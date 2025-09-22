https://ria.ru/20250922/uklonisty-2043448390.html
Правительство поддержало проект о лишении уклонистов гражданства
общество
россия
госдума рф
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Правительство поддержало законопроект о лишении уклонистов от воинского учета приобретенного гражданства РФ, сообщил РИА Новости источник в кабмине. "Поддержал", - сообщил собеседник агентства. В июле в Госдуму был внесен законопроект о механизме лишения приобретенного гражданства РФ за уклонение от воинского учета. Документом предлагается забирать выданный паспорт у тех, кто уклонился от воинского учета "без уважительной причины". Военкомат должен уведомить МВД об уклонистах в течение пяти дней.
