Российские военные нанесли удары по украинскому авиапредприятию
Российские военные нанесли удары по украинскому авиапредприятию - РИА Новости, 22.09.2025
Российские военные нанесли удары по украинскому авиапредприятию
Российские военные нанесли удары по предприятию авиационной промышленности Украины, инфраструктуре военных аэродромов, местам хранения и запуска беспилотников,... РИА Новости, 22.09.2025
2025-09-22T12:30:00+03:00
2025-09-22T12:30:00+03:00
2025-09-22T14:03:00+03:00
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Российские военные нанесли удары по предприятию авиационной промышленности Украины, инфраструктуре военных аэродромов, местам хранения и запуска беспилотников, сообщили в Минобороны."Нанесено поражение <...> центру подготовки иностранных наемников, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований в 147 районах", - добавили в сводке ведомства.Удары осуществлялись оперативно-тактической авиацией, ударными БПЛА, ракетными войсками и артиллерией.Кроме того, силами ПВО за сутки были уничтожены семь управляемых авиабомб, два реактивных снаряда системы HIMARS производства США и 339 дронов.
Российские военные нанесли удары по украинскому авиапредприятию
Силы ПВО сбили 339 дронов и 7 авиабомб ВСУ за сутки