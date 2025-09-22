https://ria.ru/20250922/udar-2043490283.html

Российские военные нанесли удары по украинскому авиапредприятию

МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Российские военные нанесли удары по предприятию авиационной промышленности Украины, инфраструктуре военных аэродромов, местам хранения и запуска беспилотников, сообщили в Минобороны."Нанесено поражение <...> центру подготовки иностранных наемников, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований в 147 районах", - добавили в сводке ведомства.Удары осуществлялись оперативно-тактической авиацией, ударными БПЛА, ракетными войсками и артиллерией.Кроме того, силами ПВО за сутки были уничтожены семь управляемых авиабомб, два реактивных снаряда системы HIMARS производства США и 339 дронов.

украина, сша, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность