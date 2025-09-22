Рейтинг@Mail.ru
Российские военные нанесли удары по украинскому авиапредприятию - РИА Новости, 22.09.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:30 22.09.2025 (обновлено: 14:03 22.09.2025)
Российские военные нанесли удары по украинскому авиапредприятию
Российские военные нанесли удары по украинскому авиапредприятию
специальная военная операция на украине
украина
сша
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Российские военные нанесли удары по предприятию авиационной промышленности Украины, инфраструктуре военных аэродромов, местам хранения и запуска беспилотников, сообщили в Минобороны."Нанесено поражение &lt;...&gt; центру подготовки иностранных наемников, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований в 147 районах", - добавили в сводке ведомства.Удары осуществлялись оперативно-тактической авиацией, ударными БПЛА, ракетными войсками и артиллерией.Кроме того, силами ПВО за сутки были уничтожены семь управляемых авиабомб, два реактивных снаряда системы HIMARS производства США и 339 дронов.
украина, сша, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Украина, США, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкБоевая работа расчета установки РСЗО "Ураган"
Боевая работа расчета установки РСЗО "Ураган". Архивное фото
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Российские военные нанесли удары по предприятию авиационной промышленности Украины, инфраструктуре военных аэродромов, местам хранения и запуска беспилотников, сообщили в Минобороны.
"Нанесено поражение <...> центру подготовки иностранных наемников, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований в 147 районах", - добавили в сводке ведомства.
Удары осуществлялись оперативно-тактической авиацией, ударными БПЛА, ракетными войсками и артиллерией.
Кроме того, силами ПВО за сутки были уничтожены семь управляемых авиабомб, два реактивных снаряда системы HIMARS производства США и 339 дронов.
