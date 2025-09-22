https://ria.ru/20250922/udar-2043426491.html

ВС России нанесли удар по цеху под Киевом, где собирали беспилотники

Российские военные нанесли удар по цеху по сборке беспилотников в Киевской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. РИА Новости, 22.09.2025

ДОНЕЦК, 22 сен — РИА Новости. Российские военные нанесли удар по цеху по сборке беспилотников в Киевской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. "Борисполь под атакой <...> Известно, что прилетело в цех по сборке БПЛА, в тренировочную базу и по складам", — сказал он.Удары идут сериями, слышны взрывы, добавил Лебедев.По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в ночь на понедельник в Киеве и семи областях объявляли воздушную тревогу.В ответ на атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.

