ВС России нанесли удар по цеху под Киевом, где собирали беспилотники
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
03:25 22.09.2025 (обновлено: 07:40 22.09.2025)
ВС России нанесли удар по цеху под Киевом, где собирали беспилотники
Российские военные нанесли удар по цеху по сборке беспилотников в Киевской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
ДОНЕЦК, 22 сен — РИА Новости. Российские военные нанесли удар по цеху по сборке беспилотников в Киевской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. "Борисполь под атакой &lt;...&gt; Известно, что прилетело в цех по сборке БПЛА, в тренировочную базу и по складам", — сказал он.Удары идут сериями, слышны взрывы, добавил Лебедев.По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в ночь на понедельник в Киеве и семи областях объявляли воздушную тревогу.В ответ на атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
ДОНЕЦК, 22 сен — РИА Новости. Российские военные нанесли удар по цеху по сборке беспилотников в Киевской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
«
"Борисполь под атакой <...> Известно, что прилетело в цех по сборке БПЛА, в тренировочную базу и по складам", — сказал он.
Удары идут сериями, слышны взрывы, добавил Лебедев.
По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в ночь на понедельник в Киеве и семи областях объявляли воздушную тревогу.
В ответ на атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
