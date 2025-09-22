Рейтинг@Mail.ru
Генштаб рассказал об итогах весеннего призыва - РИА Новости, 22.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:06 22.09.2025
https://ria.ru/20250922/tysjachi-2043504458.html
Генштаб рассказал об итогах весеннего призыва
Генштаб рассказал об итогах весеннего призыва - РИА Новости, 22.09.2025
Генштаб рассказал об итогах весеннего призыва
Задание президента РФ Владимира Путина на весенний призыв в армию в 2025 году было выполнено своевременно и в полном объеме, на службу направили 160 тысяч... РИА Новости, 22.09.2025
2025-09-22T13:06:00+03:00
2025-09-22T13:06:00+03:00
россия
владимир путин
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/11/1940555429_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_103bbacc8521b2a7e55ee67d29f25c73.jpg
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Задание президента РФ Владимира Путина на весенний призыв в армию в 2025 году было выполнено своевременно и в полном объеме, на службу направили 160 тысяч человек, сообщил заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ вице-адмирал Владимир Цимлянский. "Задание на призыв, установленное указом президента Российской Федерации, выполнено своевременно и в полном объеме. Для прохождения военной службы в Вооруженные силы, другие войска и воинские формирования направлено 160 тысяч человек", - сказал Цимлянский на брифинге. Он отметил, что для отправки молодого пополнения в воинские части было задействовано свыше 170 рейсов гражданской авиации, 14 рейсов самолетов авиации Вооруженных сил и 15 воинских эшелонов. "Все призывники на путь следования были обеспечены рационами питания, а если дорога занимала более трех суток, то для них было организовано трехразовое питание в вагонах-ресторанах. Такая практика уже давно сложилась в Вооруженных силах и доказала свою эффективность", - добавил замначальника ГОМУ.
https://ria.ru/20250922/genshtab-2043499796.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/11/1940555429_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_828d12af417d63e944aee5fafcea7722.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владимир путин, безопасность
Россия, Владимир Путин, Безопасность
Генштаб рассказал об итогах весеннего призыва

За весенний призыв в армию направили 160 тысяч человек

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкПризывники
Призывники - РИА Новости, 1920, 22.09.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Призывники. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Задание президента РФ Владимира Путина на весенний призыв в армию в 2025 году было выполнено своевременно и в полном объеме, на службу направили 160 тысяч человек, сообщил заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ вице-адмирал Владимир Цимлянский.
«
"Задание на призыв, установленное указом президента Российской Федерации, выполнено своевременно и в полном объеме. Для прохождения военной службы в Вооруженные силы, другие войска и воинские формирования направлено 160 тысяч человек", - сказал Цимлянский на брифинге.
Он отметил, что для отправки молодого пополнения в воинские части было задействовано свыше 170 рейсов гражданской авиации, 14 рейсов самолетов авиации Вооруженных сил и 15 воинских эшелонов.
"Все призывники на путь следования были обеспечены рационами питания, а если дорога занимала более трех суток, то для них было организовано трехразовое питание в вагонах-ресторанах. Такая практика уже давно сложилась в Вооруженных силах и доказала свою эффективность", - добавил замначальника ГОМУ.
Призывники в сборном пункте - РИА Новости, 1920, 22.09.2025
В Генштабе рассказали об ограничительных мерах за неявку в осенний призыв
Вчера, 13:02
 
РоссияВладимир Путин — президент РоссииБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала