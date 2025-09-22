https://ria.ru/20250922/tysjachi-2043504458.html

Генштаб рассказал об итогах весеннего призыва

Задание президента РФ Владимира Путина на весенний призыв в армию в 2025 году было выполнено своевременно и в полном объеме, на службу направили 160 тысяч... РИА Новости, 22.09.2025

2025-09-22T13:06:00+03:00

россия

владимир путин

безопасность

МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Задание президента РФ Владимира Путина на весенний призыв в армию в 2025 году было выполнено своевременно и в полном объеме, на службу направили 160 тысяч человек, сообщил заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ вице-адмирал Владимир Цимлянский. "Задание на призыв, установленное указом президента Российской Федерации, выполнено своевременно и в полном объеме. Для прохождения военной службы в Вооруженные силы, другие войска и воинские формирования направлено 160 тысяч человек", - сказал Цимлянский на брифинге. Он отметил, что для отправки молодого пополнения в воинские части было задействовано свыше 170 рейсов гражданской авиации, 14 рейсов самолетов авиации Вооруженных сил и 15 воинских эшелонов. "Все призывники на путь следования были обеспечены рационами питания, а если дорога занимала более трех суток, то для них было организовано трехразовое питание в вагонах-ресторанах. Такая практика уже давно сложилась в Вооруженных силах и доказала свою эффективность", - добавил замначальника ГОМУ.

россия

