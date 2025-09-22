https://ria.ru/20250922/tsisterna-2043483399.html

Цистерна с газом, опрокинувшаяся в Приморье, не повреждена

Цистерна с газом, опрокинувшаяся в Приморье, не повреждена

Специалисты не зафиксировали повреждения цистерны, перевозившей газ и опрокинувшейся на федеральной трассе в Приморье, сообщает краевое УМВД РФ.

происшествия

михайловский район

хабаровск

владивосток

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

федеральное дорожное агентство (росавтодор)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/16/2043472737_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_8ca02e752d5902602b0c98dff76bb9e4.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 22 сен – РИА Новости. Специалисты не зафиксировали повреждения цистерны, перевозившей газ и опрокинувшейся на федеральной трассе в Приморье, сообщает краевое УМВД РФ. В пресс-службе ФКУ ДСД "Дальний Восток" (подведомственное Росавтодору учреждение) ранее сообщили РИА Новости, что на месте опрокидывания газовоза работают сотрудники Госавтоинспекции и МЧС, в целях обеспечения безопасности движение по федеральной автомобильной дороге полностью закрыто. ДТП произошло в Михайловском районе на 627 км федеральной трассы А-370 "Уссури" Хабаровск - Владивосток. Организован объезд через поселок Новошахтинский. "Произошло ДТП с участием автоцистерны, перевозившей газ... В результате ДТП водитель получил травмы и госпитализирован. Повреждений автоцистерны не зафиксировано", - говорится в сообщении. По данным полиции, водитель не справился с управлением и допустил опрокидывание машины. По факту ДТП проводится проверка.

михайловский район

хабаровск

владивосток

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

