https://ria.ru/20250922/tsisterna-2043483399.html
Цистерна с газом, опрокинувшаяся в Приморье, не повреждена
Цистерна с газом, опрокинувшаяся в Приморье, не повреждена - РИА Новости, 22.09.2025
Цистерна с газом, опрокинувшаяся в Приморье, не повреждена
Специалисты не зафиксировали повреждения цистерны, перевозившей газ и опрокинувшейся на федеральной трассе в Приморье, сообщает краевое УМВД РФ. РИА Новости, 22.09.2025
2025-09-22T12:01:00+03:00
2025-09-22T12:01:00+03:00
2025-09-22T12:01:00+03:00
происшествия
михайловский район
хабаровск
владивосток
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
федеральное дорожное агентство (росавтодор)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/16/2043472737_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_8ca02e752d5902602b0c98dff76bb9e4.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 22 сен – РИА Новости. Специалисты не зафиксировали повреждения цистерны, перевозившей газ и опрокинувшейся на федеральной трассе в Приморье, сообщает краевое УМВД РФ. В пресс-службе ФКУ ДСД "Дальний Восток" (подведомственное Росавтодору учреждение) ранее сообщили РИА Новости, что на месте опрокидывания газовоза работают сотрудники Госавтоинспекции и МЧС, в целях обеспечения безопасности движение по федеральной автомобильной дороге полностью закрыто. ДТП произошло в Михайловском районе на 627 км федеральной трассы А-370 "Уссури" Хабаровск - Владивосток. Организован объезд через поселок Новошахтинский. "Произошло ДТП с участием автоцистерны, перевозившей газ... В результате ДТП водитель получил травмы и госпитализирован. Повреждений автоцистерны не зафиксировано", - говорится в сообщении. По данным полиции, водитель не справился с управлением и допустил опрокидывание машины. По факту ДТП проводится проверка.
https://ria.ru/20240820/dtp-1967396821.html
михайловский район
хабаровск
владивосток
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/16/2043472737_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_c5664610f6d942952098b7237837dcf7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, михайловский район, хабаровск, владивосток, министерство внутренних дел рф (мвд россии), федеральное дорожное агентство (росавтодор), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Михайловский район, Хабаровск, Владивосток, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Федеральное дорожное агентство (Росавтодор), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Цистерна с газом, опрокинувшаяся в Приморье, не повреждена
Цистерна с газом, опрокинувшаяся на трассе "Уссури" в Приморье, не повреждена