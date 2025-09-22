Рейтинг@Mail.ru
12:01 22.09.2025
Цистерна с газом, опрокинувшаяся в Приморье, не повреждена
Цистерна с газом, опрокинувшаяся в Приморье, не повреждена
происшествия
михайловский район
хабаровск
владивосток
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
федеральное дорожное агентство (росавтодор)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ВЛАДИВОСТОК, 22 сен – РИА Новости. Специалисты не зафиксировали повреждения цистерны, перевозившей газ и опрокинувшейся на федеральной трассе в Приморье, сообщает краевое УМВД РФ. В пресс-службе ФКУ ДСД "Дальний Восток" (подведомственное Росавтодору учреждение) ранее сообщили РИА Новости, что на месте опрокидывания газовоза работают сотрудники Госавтоинспекции и МЧС, в целях обеспечения безопасности движение по федеральной автомобильной дороге полностью закрыто. ДТП произошло в Михайловском районе на 627 км федеральной трассы А-370 "Уссури" Хабаровск - Владивосток. Организован объезд через поселок Новошахтинский. "Произошло ДТП с участием автоцистерны, перевозившей газ... В результате ДТП водитель получил травмы и госпитализирован. Повреждений автоцистерны не зафиксировано", - говорится в сообщении. По данным полиции, водитель не справился с управлением и допустил опрокидывание машины. По факту ДТП проводится проверка.
михайловский район
хабаровск
владивосток
происшествия, михайловский район, хабаровск, владивосток, министерство внутренних дел рф (мвд россии), федеральное дорожное агентство (росавтодор), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Михайловский район, Хабаровск, Владивосток, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Федеральное дорожное агентство (Росавтодор), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ВЛАДИВОСТОК, 22 сен – РИА Новости. Специалисты не зафиксировали повреждения цистерны, перевозившей газ и опрокинувшейся на федеральной трассе в Приморье, сообщает краевое УМВД РФ.
В пресс-службе ФКУ ДСД "Дальний Восток" (подведомственное Росавтодору учреждение) ранее сообщили РИА Новости, что на месте опрокидывания газовоза работают сотрудники Госавтоинспекции и МЧС, в целях обеспечения безопасности движение по федеральной автомобильной дороге полностью закрыто. ДТП произошло в Михайловском районе на 627 км федеральной трассы А-370 "Уссури" Хабаровск - Владивосток. Организован объезд через поселок Новошахтинский.
"Произошло ДТП с участием автоцистерны, перевозившей газ... В результате ДТП водитель получил травмы и госпитализирован. Повреждений автоцистерны не зафиксировано", - говорится в сообщении.
По данным полиции, водитель не справился с управлением и допустил опрокидывание машины. По факту ДТП проводится проверка.
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
В Ростовской области три человека погибли в ДТП с грузовиком с цистерной
20 августа 2024, 18:27
 
ПроисшествияМихайловский районХабаровскВладивостокМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Федеральное дорожное агентство (Росавтодор)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
