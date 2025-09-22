Рейтинг@Mail.ru
В ЦБ рассказали о преимуществах акции "Монетная неделя" - РИА Новости, 22.09.2025
23:40 22.09.2025
В ЦБ рассказали о преимуществах акции "Монетная неделя"
В ЦБ рассказали о преимуществах акции "Монетная неделя" - РИА Новости, 22.09.2025
В ЦБ рассказали о преимуществах акции "Монетная неделя"
Проведение акции "Монетная неделя" позволяет вернуть в оборот мелочь, которая скапливается у россиян дома, тем самым банки и торговые сети сокращают издержки на РИА Новости, 22.09.2025
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Проведение акции "Монетная неделя" позволяет вернуть в оборот мелочь, которая скапливается у россиян дома, тем самым банки и торговые сети сокращают издержки на перевозке и инкассации монет, а ЦБ меньше их чеканит, рассказал в интервью РИА Новости зампред Банка России Сергей Белов. Акция Банка России "Монетная неделя", в рамках которой можно обменять мелочь на бумажные деньги или зачислить сумму на свой счет, проходит в России с 22 сентября по 4 октября. "Такие акции позволяют вернуть в оборот мелочь, которая скапливается у людей дома. В итоге мы меньше чеканим, а банки и торговые сети сокращают издержки на перевозке и инкассации монет. Так что если у вас есть монетки, приносите их в банк или магазин", - объяснил Белов. Белов напомнил, что ЦБ проводит эту акцию два раза в год, за время весенней, которая проходила в апреле, было собрано более 51 миллиона монет на сумму 242 миллиона рублей.
россия
общество, россия, сергей белов, центральный банк рф (цб рф), экономика
Общество, Россия, Сергей Белов, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Экономика
В ЦБ рассказали о преимуществах акции "Монетная неделя"

Белов: "Монетная неделя" позволяет вернуть в оборот скапливающуюся мелочь

МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Проведение акции "Монетная неделя" позволяет вернуть в оборот мелочь, которая скапливается у россиян дома, тем самым банки и торговые сети сокращают издержки на перевозке и инкассации монет, а ЦБ меньше их чеканит, рассказал в интервью РИА Новости зампред Банка России Сергей Белов.
Акция Банка России "Монетная неделя", в рамках которой можно обменять мелочь на бумажные деньги или зачислить сумму на свой счет, проходит в России с 22 сентября по 4 октября.
"Такие акции позволяют вернуть в оборот мелочь, которая скапливается у людей дома. В итоге мы меньше чеканим, а банки и торговые сети сокращают издержки на перевозке и инкассации монет. Так что если у вас есть монетки, приносите их в банк или магазин", - объяснил Белов.
Белов напомнил, что ЦБ проводит эту акцию два раза в год, за время весенней, которая проходила в апреле, было собрано более 51 миллиона монет на сумму 242 миллиона рублей.
ОбществоРоссияСергей БеловЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Экономика
 
 
