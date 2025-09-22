https://ria.ru/20250922/tramp-2043616648.html
Трамп подпишет соглашение по TikTok на этой неделе
Трамп подпишет соглашение по TikTok на этой неделе - РИА Новости, 22.09.2025
Трамп подпишет соглашение по TikTok на этой неделе
Соглашение по TikTok будет подписано уже на этой неделе, после чего платформа перейдет преимущественно к американским инвесторам, заявила в понедельник...
в мире
сша
дональд трамп
ВАШИНГТОН, 22 сен — РИА Новости. Соглашение по TikTok будет подписано уже на этой неделе, после чего платформа перейдет преимущественно к американским инвесторам, заявила в понедельник пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт. "Президент (США Дональд Трамп - ред.) подпишет соглашение, официальное соглашение, позже на этой неделе. В соответствии с его условиями TikTok будет принадлежать большинству американских инвесторов и контролироваться советом директоров с обширным опытом в сфере национальной безопасности и кибербезопасности в партнерстве с правительством США", - сказала Левитт на брифинге.
сша
