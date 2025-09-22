Рейтинг@Mail.ru
Трамп подпишет соглашение по TikTok на этой неделе
20:57 22.09.2025
Трамп подпишет соглашение по TikTok на этой неделе
Соглашение по TikTok будет подписано уже на этой неделе, после чего платформа перейдет преимущественно к американским инвесторам, заявила в понедельник...
в мире
сша
дональд трамп
ВАШИНГТОН, 22 сен — РИА Новости. Соглашение по TikTok будет подписано уже на этой неделе, после чего платформа перейдет преимущественно к американским инвесторам, заявила в понедельник пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт. "Президент (США Дональд Трамп - ред.) подпишет соглашение, официальное соглашение, позже на этой неделе. В соответствии с его условиями TikTok будет принадлежать большинству американских инвесторов и контролироваться советом директоров с обширным опытом в сфере национальной безопасности и кибербезопасности в партнерстве с правительством США", - сказала Левитт на брифинге.
в мире, сша, дональд трамп
В мире, США, Дональд Трамп
Трамп подпишет соглашение по TikTok на этой неделе

TikTok перейдёт под контроль инвесторов США после сделки на этой неделе

Логотип приложения TikTok на экране смартфона
Логотип приложения TikTok на экране смартфона
© AP Photo / Kiichiro Sato
Логотип приложения TikTok на экране смартфона. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 22 сен — РИА Новости. Соглашение по TikTok будет подписано уже на этой неделе, после чего платформа перейдет преимущественно к американским инвесторам, заявила в понедельник пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
"Президент (США Дональд Трамп - ред.) подпишет соглашение, официальное соглашение, позже на этой неделе. В соответствии с его условиями TikTok будет принадлежать большинству американских инвесторов и контролироваться советом директоров с обширным опытом в сфере национальной безопасности и кибербезопасности в партнерстве с правительством США", - сказала Левитт на брифинге.
