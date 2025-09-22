https://ria.ru/20250922/tramp-2043613239.html

Трамп подпишет указ о признании "Антифа" террористической организацией

2025-09-22T20:33:00+03:00

ВАШИНГТОН, 22 сен – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в понедельник намерен подписать указ о признании движения "Антифа" террористической организацией, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт."Антифа" будет признана внутренней террористической организацией, президент планирует подписать этот указ очень скоро, как только он будет подготовлен - возможно уже сегодня", — сказала Левитт.По её словам, президент обещал, что напрямую займётся источниками, финансирующими и поддерживающими внутренний терроризм в США, чтобы "наконец восстановить порядок в стране".Как уточнила Левитт, американцы могут ожидать "очень решительных действий" от администрации уже в самое ближайшее время.

