Трамп подпишет указ о признании "Антифа" террористической организацией
Трамп подпишет указ о признании "Антифа" террористической организацией
2025-09-22T20:33:00+03:00
2025-09-22T20:33:00+03:00
2025-09-22T20:34:00+03:00
дональд трамп
в мире
сша
ВАШИНГТОН, 22 сен – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в понедельник намерен подписать указ о признании движения "Антифа" террористической организацией, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт."Антифа" будет признана внутренней террористической организацией, президент планирует подписать этот указ очень скоро, как только он будет подготовлен - возможно уже сегодня", — сказала Левитт.По её словам, президент обещал, что напрямую займётся источниками, финансирующими и поддерживающими внутренний терроризм в США, чтобы "наконец восстановить порядок в стране".Как уточнила Левитт, американцы могут ожидать "очень решительных действий" от администрации уже в самое ближайшее время.
