Трамп подпишет указ о признании "Антифа" террористической организацией - РИА Новости, 22.09.2025
20:33 22.09.2025 (обновлено: 20:34 22.09.2025)
Трамп подпишет указ о признании "Антифа" террористической организацией
ВАШИНГТОН, 22 сен – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в понедельник намерен подписать указ о признании движения "Антифа" террористической организацией, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт."Антифа" будет признана внутренней террористической организацией, президент планирует подписать этот указ очень скоро, как только он будет подготовлен - возможно уже сегодня", — сказала Левитт.По её словам, президент обещал, что напрямую займётся источниками, финансирующими и поддерживающими внутренний терроризм в США, чтобы "наконец восстановить порядок в стране".Как уточнила Левитт, американцы могут ожидать "очень решительных действий" от администрации уже в самое ближайшее время.
дональд трамп, в мире, сша
Дональд Трамп, В мире, США
Трамп подпишет указ о признании "Антифа" террористической организацией

Трамп подпишет указ о признании движения "Антифа" террористической организацией

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 22.09.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 22 сен – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в понедельник намерен подписать указ о признании движения "Антифа" террористической организацией, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
"Антифа" будет признана внутренней террористической организацией, президент планирует подписать этот указ очень скоро, как только он будет подготовлен - возможно уже сегодня", — сказала Левитт.
По её словам, президент обещал, что напрямую займётся источниками, финансирующими и поддерживающими внутренний терроризм в США, чтобы "наконец восстановить порядок в стране".
Как уточнила Левитт, американцы могут ожидать "очень решительных действий" от администрации уже в самое ближайшее время.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 22.09.2025
Трамп на ГА ООН поднимет тему "возрождения мощи" США
Дональд ТрампВ миреСША
 
 
