Рейтинг@Mail.ru
Трамп проведет встречу с президентом Аргентины, заявил Бессент - РИА Новости, 22.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:17 22.09.2025
https://ria.ru/20250922/tramp-2043557041.html
Трамп проведет встречу с президентом Аргентины, заявил Бессент
Трамп проведет встречу с президентом Аргентины, заявил Бессент - РИА Новости, 22.09.2025
Трамп проведет встречу с президентом Аргентины, заявил Бессент
Президент США Дональд Трамп намерен во вторник провести встречу со своим аргентинским коллегой Хавьером Милеем в Нью-Йорке, сообщил глава американского минфина... РИА Новости, 22.09.2025
2025-09-22T16:17:00+03:00
2025-09-22T16:17:00+03:00
в мире
сша
нью-йорк (город)
аргентина
скотт бессент
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1f/2032678127_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_68f4334aa9ca40ac545571231cda67f2.jpg
ВАШИНГТОН, 22 сен – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп намерен во вторник провести встречу со своим аргентинским коллегой Хавьером Милеем в Нью-Йорке, сообщил глава американского минфина Скотт Бессент. По его словам, Аргентина является "системно важным союзником США в Латинской Америке", и американский минфин "готов сделать всё, что входит в рамки его полномочий, чтобы поддержать страну". "Мы уверены, что поддержка президентом Милеем бюджетной дисциплины и структурных реформ необходима, чтобы положить конец долгой истории упадка", — добавил Бессент. Как подчеркнул американский чиновник, "все варианты действий в целях стабилизации обстановки остаются на повестке".
https://ria.ru/20250922/tramp-2043519733.html
сша
нью-йорк (город)
аргентина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1f/2032678127_234:0:2965:2048_1920x0_80_0_0_c03ad47cd25dcda99a397318baf9e381.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, нью-йорк (город), аргентина, скотт бессент, дональд трамп
В мире, США, Нью-Йорк (город), Аргентина, Скотт Бессент, Дональд Трамп
Трамп проведет встречу с президентом Аргентины, заявил Бессент

Бессент: Трамп проведет встречу с Милеем в Нью-Йорке

© AP Photo / Mark SchiefelbeinПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 22.09.2025
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 22 сен – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп намерен во вторник провести встречу со своим аргентинским коллегой Хавьером Милеем в Нью-Йорке, сообщил глава американского минфина Скотт Бессент.
По его словам, Аргентина является "системно важным союзником США в Латинской Америке", и американский минфин "готов сделать всё, что входит в рамки его полномочий, чтобы поддержать страну".
"Мы уверены, что поддержка президентом Милеем бюджетной дисциплины и структурных реформ необходима, чтобы положить конец долгой истории упадка", — добавил Бессент.
Как подчеркнул американский чиновник, "все варианты действий в целях стабилизации обстановки остаются на повестке".
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 22.09.2025
В МИД Катара рассказали, что арабские страны хотят обсудить с Трампом
Вчера, 14:04
 
В миреСШАНью-Йорк (город)АргентинаСкотт БессентДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала