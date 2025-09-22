https://ria.ru/20250922/tramp-2043557041.html

Трамп проведет встречу с президентом Аргентины, заявил Бессент

2025-09-22T16:17:00+03:00

в мире

ВАШИНГТОН, 22 сен – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп намерен во вторник провести встречу со своим аргентинским коллегой Хавьером Милеем в Нью-Йорке, сообщил глава американского минфина Скотт Бессент. По его словам, Аргентина является "системно важным союзником США в Латинской Америке", и американский минфин "готов сделать всё, что входит в рамки его полномочий, чтобы поддержать страну". "Мы уверены, что поддержка президентом Милеем бюджетной дисциплины и структурных реформ необходима, чтобы положить конец долгой истории упадка", — добавил Бессент. Как подчеркнул американский чиновник, "все варианты действий в целях стабилизации обстановки остаются на повестке".

