Трамп проведет встречу с президентом Аргентины, заявил Бессент
Трамп проведет встречу с президентом Аргентины, заявил Бессент - РИА Новости, 22.09.2025
Трамп проведет встречу с президентом Аргентины, заявил Бессент
Президент США Дональд Трамп намерен во вторник провести встречу со своим аргентинским коллегой Хавьером Милеем в Нью-Йорке, сообщил глава американского минфина... РИА Новости, 22.09.2025
2025-09-22T16:17:00+03:00
2025-09-22T16:17:00+03:00
2025-09-22T16:17:00+03:00
ВАШИНГТОН, 22 сен – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп намерен во вторник провести встречу со своим аргентинским коллегой Хавьером Милеем в Нью-Йорке, сообщил глава американского минфина Скотт Бессент. По его словам, Аргентина является "системно важным союзником США в Латинской Америке", и американский минфин "готов сделать всё, что входит в рамки его полномочий, чтобы поддержать страну". "Мы уверены, что поддержка президентом Милеем бюджетной дисциплины и структурных реформ необходима, чтобы положить конец долгой истории упадка", — добавил Бессент. Как подчеркнул американский чиновник, "все варианты действий в целях стабилизации обстановки остаются на повестке".
