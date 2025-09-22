В МИД Катара рассказали, что арабские страны хотят обсудить с Трампом
МИД Катара: арабские страны обсудят с Трампом новую угрозу на Ближнем Востоке
Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Члены Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) намерены обсудить с президентом США Дональдом Трампом новое восприятие угрозы на Ближнем Востоке, возникшее после удара Израиля по Катару, заявил газете Newsweek официальный представитель МИД Катара Маджид аль-Ансари.
В интервью газете аль-Ансари обсуждал удар Израиля по столице Катара Дохе, в результате которого были ликвидированы некоторые члены палестинского движения ХАМАС. Он назвал удар израильской армии по городу "неоправданным" и подчеркнул, что он навсегда изменил регион и "восприятие ССАГПЗ угрозы", которую представляет Израиль, впервые за всю историю совета.
"В соответствии с новым восприятием угрозы в регионе мы сейчас здесь, все вместе, в Нью-Йорке. Между Советом сотрудничества арабских государств Персидского залива и... Трампом будут проведены встречи, и одним из главных посланий, которое будет передано, станет новое восприятие угрозы в регионе, а также ответ на нее в рамках наших отношений с США", - заявит Newsweek представитель ведомства.
Аль-Ансари подчеркнул газете роль Катара в разрешении других мировых конфликтов. Газета напомнила, что в Катаре прошел первый раунд мирных переговоров между правительством Колумбии и военизированной группировки "Клан залива", также известной как ACG или "Гайтанистские силы самообороны Колумбии". Аль-Ансари подчеркнул важность посредничества, так как "конфликты накапливаются", а мирные соглашения заключаются редко.
"Катар пытается быть уникальным игроком, когда дело доходит до этого момента, и просто говорить со всеми обо всем... возможность говорить с Россией и Украиной, с временным правительством в Афганистане и Соединенными Штатами, с правительством Венесуэлы и США, с колумбийцами и Гайтанистскими силами Колумбии, с Демократической Республикой Конго и Руандой и местным движением М23", - добавил изданию представитель МИД Катара.
Аль-Ансари добавил, что Катар показал себя как надежный партнер, который может работать с любой страной.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) во вторник, 9 сентября, начала операцию "Огненная вершина", в ходе которой удары были нанесены по высокопоставленным представителям движения ХАМАС в Катаре. Очевидцы сообщили РИА Новости о серии мощных взрывов в Дохе. По данным газеты Israel Hayom, израильские власти заранее уведомили США и Катар о предстоящей атаке, но Катар категорически опроверг это утверждение.
Офис премьера Израиля Биньямина Нетаньяху заявил, что операция была спланирована и проведена израильской стороной и полностью находится в зоне её ответственности. Президент США Дональд Трамп, комментируя события, назвал удары "несчастным случаем".
В российском МИД расценили действия Израиля как нарушение международного права и призвали стороны воздержаться от дальнейшей эскалации.
По заявлению ХАМАС, полученному РИА Новости, в результате израильских ударов в катарской столице погибли шесть человек, включая сына руководителя движения в секторе Газа Хумама аль-Хайю. МВД Катара сообщило, что в результате удара по резиденциям в жилом комплексе членов политбюро ХАМАС в центре Дохи погиб сотрудник внутренней безопасности Катара Бадр ад-Доссери, несколько сотрудников службы безопасности и гражданских лиц получили ранения. Эмир Катара подтвердил ранения 18 человек во время ударов Израиля по Дохе.