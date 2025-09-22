https://ria.ru/20250922/tramp-2043519733.html

В МИД Катара рассказали, что арабские страны хотят обсудить с Трампом

В МИД Катара рассказали, что арабские страны хотят обсудить с Трампом - РИА Новости, 22.09.2025

В МИД Катара рассказали, что арабские страны хотят обсудить с Трампом

Члены Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) намерены обсудить с президентом США Дональдом Трампом новое восприятие угрозы на... РИА Новости, 22.09.2025

2025-09-22T14:04:00+03:00

2025-09-22T14:04:00+03:00

2025-09-22T14:04:00+03:00

в мире

катар

израиль

сша

дональд трамп

биньямин нетаньяху

хамас

https://cdnn21.img.ria.ru/images/131289/54/1312895446_0:198:3076:1928_1920x0_80_0_0_8d11c2917c08d4fc0f2c6b81dc382a9a.jpg

МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Члены Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) намерены обсудить с президентом США Дональдом Трампом новое восприятие угрозы на Ближнем Востоке, возникшее после удара Израиля по Катару, заявил газете Newsweek официальный представитель МИД Катара Маджид аль-Ансари. На прошлой неделе генеральный секретарь Совета сотрудничества арабских стран Персидского залива (ССАГПЗ) Джассем аль-Будайви заявил, что арабские и исламские страны ожидают от США давления на Израиль для пересмотра его политики. В интервью газете аль-Ансари обсуждал удар Израиля по столице Катара Дохе, в результате которого были ликвидированы некоторые члены палестинского движения ХАМАС. Он назвал удар израильской армии по городу "неоправданным" и подчеркнул, что он навсегда изменил регион и "восприятие ССАГПЗ угрозы", которую представляет Израиль, впервые за всю историю совета. "В соответствии с новым восприятием угрозы в регионе мы сейчас здесь, все вместе, в Нью-Йорке. Между Советом сотрудничества арабских государств Персидского залива и... Трампом будут проведены встречи, и одним из главных посланий, которое будет передано, станет новое восприятие угрозы в регионе, а также ответ на нее в рамках наших отношений с США", - заявит Newsweek представитель ведомства. Аль-Ансари подчеркнул газете роль Катара в разрешении других мировых конфликтов. Газета напомнила, что в Катаре прошел первый раунд мирных переговоров между правительством Колумбии и военизированной группировки "Клан залива", также известной как ACG или "Гайтанистские силы самообороны Колумбии". Аль-Ансари подчеркнул важность посредничества, так как "конфликты накапливаются", а мирные соглашения заключаются редко. "Катар пытается быть уникальным игроком, когда дело доходит до этого момента, и просто говорить со всеми обо всем... возможность говорить с Россией и Украиной, с временным правительством в Афганистане и Соединенными Штатами, с правительством Венесуэлы и США, с колумбийцами и Гайтанистскими силами Колумбии, с Демократической Республикой Конго и Руандой и местным движением М23", - добавил изданию представитель МИД Катара. Аль-Ансари добавил, что Катар показал себя как надежный партнер, который может работать с любой страной. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) во вторник, 9 сентября, начала операцию "Огненная вершина", в ходе которой удары были нанесены по высокопоставленным представителям движения ХАМАС в Катаре. Очевидцы сообщили РИА Новости о серии мощных взрывов в Дохе. По данным газеты Israel Hayom, израильские власти заранее уведомили США и Катар о предстоящей атаке, но Катар категорически опроверг это утверждение. Офис премьера Израиля Биньямина Нетаньяху заявил, что операция была спланирована и проведена израильской стороной и полностью находится в зоне её ответственности. Президент США Дональд Трамп, комментируя события, назвал удары "несчастным случаем". В российском МИД расценили действия Израиля как нарушение международного права и призвали стороны воздержаться от дальнейшей эскалации. По заявлению ХАМАС, полученному РИА Новости, в результате израильских ударов в катарской столице погибли шесть человек, включая сына руководителя движения в секторе Газа Хумама аль-Хайю. МВД Катара сообщило, что в результате удара по резиденциям в жилом комплексе членов политбюро ХАМАС в центре Дохи погиб сотрудник внутренней безопасности Катара Бадр ад-Доссери, несколько сотрудников службы безопасности и гражданских лиц получили ранения. Эмир Катара подтвердил ранения 18 человек во время ударов Израиля по Дохе.

https://ria.ru/20250916/sanktsii-2042226894.html

https://ria.ru/20250916/netanjahu-2042345436.html

https://ria.ru/20250922/ekspert-2043471760.html

катар

израиль

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, катар, израиль, сша, дональд трамп, биньямин нетаньяху, хамас