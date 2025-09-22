https://ria.ru/20250922/tramp-2043457561.html

Президент США Дональд Трамп подумает над тем, чтобы назвать в честь своего убитого сторонника и активиста Чарли Кирка небольшую локацию в Белом доме. РИА Новости, 22.09.2025

МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп подумает над тем, чтобы назвать в честь своего убитого сторонника и активиста Чарли Кирка небольшую локацию в Белом доме. Одна журналистка напомнила американскому лидеру, что в Белом доме и рядом с ним есть несколько мест, названных в честь конкретных людей. Она спросила, не думает ли Трамп назвать что-то в честь Кирка. "Да, есть такие разные небольшие зоны. Да, мне нравится эта идея", - заявил глава Белого дома на борту самолета Air Force One. Трамп 11 сентября заявил, что в ближайшее время посмертно наградит убитого политического активиста Чарли Кирка Президентской медалью Свободы. Сторонник президента США Дональда Трампа, 31-летний Кирк был смертельно ранен 10 сентября на массовом мероприятии в Университете долины Юта, у него остались жена и двое детей. Кирк выступал против помощи Украине, называл Владимира Зеленского препятствием к миру и "марионеткой ЦРУ". Он также подчеркивал, что Крым всегда был частью России.

2025

