Небольшую зону в Белом доме могут переименовать в честь Кирка
Президент США Дональд Трамп подумает над тем, чтобы назвать в честь своего убитого сторонника и активиста Чарли Кирка небольшую локацию в Белом доме. РИА Новости, 22.09.2025
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп подумает над тем, чтобы назвать в честь своего убитого сторонника и активиста Чарли Кирка небольшую локацию в Белом доме. Одна журналистка напомнила американскому лидеру, что в Белом доме и рядом с ним есть несколько мест, названных в честь конкретных людей. Она спросила, не думает ли Трамп назвать что-то в честь Кирка. "Да, есть такие разные небольшие зоны. Да, мне нравится эта идея", - заявил глава Белого дома на борту самолета Air Force One. Трамп 11 сентября заявил, что в ближайшее время посмертно наградит убитого политического активиста Чарли Кирка Президентской медалью Свободы. Сторонник президента США Дональда Трампа, 31-летний Кирк был смертельно ранен 10 сентября на массовом мероприятии в Университете долины Юта, у него остались жена и двое детей. Кирк выступал против помощи Украине, называл Владимира Зеленского препятствием к миру и "марионеткой ЦРУ". Он также подчеркивал, что Крым всегда был частью России.
