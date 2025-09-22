Рейтинг@Mail.ru
09:35 22.09.2025
Трамп рассказал о встрече с Маском на панихиде по Кирку
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп положительно отозвался о встрече и разговоре с американским бизнесменом Илоном Маском в воскресенье на панихиде по погибшему консервативному политику и активисту Чарли Кирку. Как следовало из трансляции мероприятия, Трамп и Маск после состоявшегося между ними разговора на спортивной арене State Farm в штате Аризона, где проходила панихида, пожали другу другу руки, после чего предприниматель покинул трибуну, где находился президент США. Трамп также на прощание похлопал Маска по спине. "Илон пришел и поздоровался... было здорово, то, как он подошел, немного поговорили. У нас были очень хорошие отношения, здорово, что он подошел", - сказал Трамп журналистам на борту самолета по пути из Аризоны. В июне между Маском и Трампом произошла публичная перепалка из-за предложенного президентом США масштабного законопроекта о сокращении федеральных расходов, который Маск назвал "отвратительной мерзостью". В конце июня Маск на фоне разногласий с Трампом вновь предложил создать в США новую политическую партию, заявив, что сейчас страна - "однопартийная". Трамп в ответ на критику предпринимателем законопроекта предупредил, что тому без субсидий придется "прикрыть лавочку и вернуться домой в ЮАР".
в мире, сша, аризона, дональд трамп, илон маск, чарли кирк
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп положительно отозвался о встрече и разговоре с американским бизнесменом Илоном Маском в воскресенье на панихиде по погибшему консервативному политику и активисту Чарли Кирку.
Как следовало из трансляции мероприятия, Трамп и Маск после состоявшегося между ними разговора на спортивной арене State Farm в штате Аризона, где проходила панихида, пожали другу другу руки, после чего предприниматель покинул трибуну, где находился президент США. Трамп также на прощание похлопал Маска по спине.
Трамп пообещал найти "злых людей", оплачивающих атаки на активистов в США
02:11
Трамп пообещал найти "злых людей", оплачивающих атаки на активистов в США
02:11
«
"Илон пришел и поздоровался... было здорово, то, как он подошел, немного поговорили. У нас были очень хорошие отношения, здорово, что он подошел", - сказал Трамп журналистам на борту самолета по пути из Аризоны.
В июне между Маском и Трампом произошла публичная перепалка из-за предложенного президентом США масштабного законопроекта о сокращении федеральных расходов, который Маск назвал "отвратительной мерзостью". В конце июня Маск на фоне разногласий с Трампом вновь предложил создать в США новую политическую партию, заявив, что сейчас страна - "однопартийная". Трамп в ответ на критику предпринимателем законопроекта предупредил, что тому без субсидий придется "прикрыть лавочку и вернуться домой в ЮАР".
Маск высказался об убийстве Кирка
Вчера, 22:43
Маск высказался об убийстве Кирка
Вчера, 22:43
 
