https://ria.ru/20250922/tramp-2043422553.html

Дугин рассказал, какой пример США должны брать с России

Дугин рассказал, какой пример США должны брать с России - РИА Новости, 22.09.2025

Дугин рассказал, какой пример США должны брать с России

Президент США Дональд Трамп после отстранения от эфира телеведущего Джимми Киммела продолжит "громить" либеральное крыло американских СМИ, заявил в интервью... РИА Новости, 22.09.2025

2025-09-22T02:17:00+03:00

2025-09-22T02:17:00+03:00

2025-09-22T02:17:00+03:00

в мире

россия

сша

вашингтон (штат)

дональд трамп

александр дугин

чарли кирк

центральное разведывательное управление (цру)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/14/2036600526_0:181:2962:1847_1920x0_80_0_0_2742ac580ac0404e5dcaa73eed542f15.jpg

МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп после отстранения от эфира телеведущего Джимми Киммела продолжит "громить" либеральное крыло американских СМИ, заявил в интервью радио Sputnik российский философ, политолог и социолог Александр Дугин, добавив, что Вашингтону в этом вопросе стоит брать пример с России, где применяется законодательство об иноагентах. Ранее ABC отстранил от работы ведущего шоу Jimmy Kimmel Live Джимми Киммела после его комментариев о смерти консервативного активиста Чарли Кирка. ABC объявила, что отстраняет Киммела "на неопределенный срок" после его шутки о реакции Трампа на смерть Кирка. Белый дом приветствовал решение, назвав шоумена "больным извращенцем", а сам Трамп написал в соцсетях, что это "отличная новость для Америки", добавив, что у Киммела "ноль таланта". Против решения выступили ряд известных лиц, в том числе экс-президент Барак Обама, обвинив администрацию Трампа в давлении на СМИ. "Я думаю, Трамп, конечно, будет громить это крыло (либеральное крыло СМИ США - ред.)", - сказал Дугин. По его словам, Киммела заслуженно отстранили от эфира, поскольку "его издевательства над американским народом, над всеми традиционными ценностями не знали границы". "Мы не можем себе представить, что человек глумится над собственной американской культурой, издевается над всем тем, что дорого американскому народу, изо дня в день", - заявил он. Дугин отметил, что американские либералы были рады ограничениям, которые вводились в отношении консервативных спикеров и журналистов, поддерживали "уничтожение" своих конкурентов, а теперь из-за увольнения "поднимают истерику". "Я думаю, что они должны ответить за то, что они делали, за всю свою совершенно античеловеческую, антигуманную политику, гораздо более строго перед законом. Я думаю, что сейчас Америке надо брать пример с Россией. Мы с такими подобными персонажами разобрались. Они у нас фигурируют как иностранные агенты или сбежали из страны, и тогда их просто разыскивают наши правоохранительные органы", - сказал он. Сторонник Трампа Кирк был смертельно ранен 10 сентября на массовом мероприятии в Университете долины Юта, у него остались жена и двое детей. Кирк выступал против помощи Украине, называл Владимира Зеленского препятствием к миру и "марионеткой ЦРУ". Он также подчеркивал, что Крым всегда был частью России.

https://ria.ru/20250922/dugin-2043419606.html

https://ria.ru/20250922/ssha-2043415854.html

россия

сша

вашингтон (штат)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, сша, вашингтон (штат), дональд трамп, александр дугин, чарли кирк, центральное разведывательное управление (цру)