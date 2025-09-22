Рейтинг@Mail.ru
Трамп пообещал найти "злых людей", оплачивающих атаки на активистов в США
02:11 22.09.2025 (обновлено: 09:43 22.09.2025)
Трамп пообещал найти "злых людей", оплачивающих атаки на активистов в США
Президент США Дональд Трамп заявил на панихиде по убитому консервативному активисту Чарли Кирку, что минюст найдет подстрекателей против консерваторов. РИА Новости, 22.09.2025
в мире
сша
аризона
дональд трамп
чарли кирк
ФИНИКС (Аризона, США), 22 сен – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил на панихиде по убитому консервативному активисту Чарли Кирку, что минюст найдет подстрекателей против консерваторов."Многие эти люди получают большие деньги. Они подстрекатели. У них одинаковые транспаранты, хорошо сделанные, в лучших печатных мастерских, не в подвале. За это платят очень плохие люди. Надеюсь, мы найдем их через минюст", - заявил Трамп на траурных мероприятиях в Аризоне.Как заявил Трамп, на некоторых митингах полиция вынуждена строить баррикады, чтобы защитить участников от банды подстрекателей.
в мире, сша, аризона, дональд трамп, чарли кирк
В мире, США, Аризона, Дональд Трамп, Чарли Кирк
© AP Photo / Ross D. FranklinПрезидент США Дональд Трамп выступает на панихиде по погибшему консервативному политику и активисту Чарли Кирку
© AP Photo / Ross D. Franklin
Президент США Дональд Трамп выступает на панихиде по погибшему консервативному политику и активисту Чарли Кирку
ФИНИКС (Аризона, США), 22 сен – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил на панихиде по убитому консервативному активисту Чарли Кирку, что минюст найдет подстрекателей против консерваторов.
"Многие эти люди получают большие деньги. Они подстрекатели. У них одинаковые транспаранты, хорошо сделанные, в лучших печатных мастерских, не в подвале. За это платят очень плохие люди. Надеюсь, мы найдем их через минюст", - заявил Трамп на траурных мероприятиях в Аризоне.
Как заявил Трамп, на некоторых митингах полиция вынуждена строить баррикады, чтобы защитить участников от банды подстрекателей.
Трамп отметил вклад Кирка в его победу на выборах
В миреСШААризонаДональд ТрампЧарли Кирк
 
 
Заголовок открываемого материала