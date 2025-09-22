https://ria.ru/20250922/tramp-2043422248.html

Трамп пообещал найти "злых людей", оплачивающих атаки на активистов в США

Трамп пообещал найти "злых людей", оплачивающих атаки на активистов в США

Президент США Дональд Трамп заявил на панихиде по убитому консервативному активисту Чарли Кирку, что минюст найдет подстрекателей против консерваторов. РИА Новости, 22.09.2025

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/16/2043452382_0:270:3161:2048_1920x0_80_0_0_a87e721edf454608aae0588cc950fd89.jpg

ФИНИКС (Аризона, США), 22 сен – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил на панихиде по убитому консервативному активисту Чарли Кирку, что минюст найдет подстрекателей против консерваторов."Многие эти люди получают большие деньги. Они подстрекатели. У них одинаковые транспаранты, хорошо сделанные, в лучших печатных мастерских, не в подвале. За это платят очень плохие люди. Надеюсь, мы найдем их через минюст", - заявил Трамп на траурных мероприятиях в Аризоне.Как заявил Трамп, на некоторых митингах полиция вынуждена строить баррикады, чтобы защитить участников от банды подстрекателей.

