Трамп заявил, что ненавидит своих оппонентов
Трамп заявил, что ненавидит своих оппонентов - РИА Новости, 22.09.2025
Трамп заявил, что ненавидит своих оппонентов
Президент США Дональд Трамп признался, что в отличие от погибшего консервативного политика и активиста Чарли Кирка он ненавидит своих оппонентов и не желает им... РИА Новости, 22.09.2025
2025-09-22T02:03:00+03:00
2025-09-22T02:03:00+03:00
2025-09-22T02:09:00+03:00
сша
в мире
аризона
дональд трамп
чарли кирк
ФИНИКС (Аризона, США), 22 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп признался, что в отличие от погибшего консервативного политика и активиста Чарли Кирка он ненавидит своих оппонентов и не желает им "всего хорошего"."Вот в чем я не согласен с Чарли: я ненавижу своих оппонентов и не желаю им всего хорошего", - сообщил он, выступая на панихиде по Кирку на спортивной арене State Farm в штате Аризона.
Трамп заявил, что ненавидит своих оппонентов
