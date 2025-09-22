Рейтинг@Mail.ru
Трамп заявил, что ненавидит своих оппонентов
02:03 22.09.2025 (обновлено: 02:09 22.09.2025)
Трамп заявил, что ненавидит своих оппонентов
сша
в мире
аризона
дональд трамп
чарли кирк
ФИНИКС (Аризона, США), 22 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп признался, что в отличие от погибшего консервативного политика и активиста Чарли Кирка он ненавидит своих оппонентов и не желает им "всего хорошего"."Вот в чем я не согласен с Чарли: я ненавижу своих оппонентов и не желаю им всего хорошего", - сообщил он, выступая на панихиде по Кирку на спортивной арене State Farm в штате Аризона.
сша, в мире, аризона, дональд трамп, чарли кирк
США, В мире, Аризона, Дональд Трамп, Чарли Кирк
© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonПрезидент США Дональд Трамп выступает на церемонии прощания с Чарли Кирком
Президент США Дональд Трамп выступает на церемонии прощания с Чарли Кирком
ФИНИКС (Аризона, США), 22 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп признался, что в отличие от погибшего консервативного политика и активиста Чарли Кирка он ненавидит своих оппонентов и не желает им "всего хорошего".
"Вот в чем я не согласен с Чарли: я ненавижу своих оппонентов и не желаю им всего хорошего", - сообщил он, выступая на панихиде по Кирку на спортивной арене State Farm в штате Аризона.
Трамп отметил вклад Кирка в его победу на выборах
США, В мире, Аризона, Дональд Трамп, Чарли Кирк
 
 
