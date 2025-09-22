https://ria.ru/20250922/tramp-2043421773.html

Трамп заявил, что ненавидит своих оппонентов

Трамп заявил, что ненавидит своих оппонентов

Трамп заявил, что ненавидит своих оппонентов

Президент США Дональд Трамп признался, что в отличие от погибшего консервативного политика и активиста Чарли Кирка он ненавидит своих оппонентов и не желает им...

ФИНИКС (Аризона, США), 22 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп признался, что в отличие от погибшего консервативного политика и активиста Чарли Кирка он ненавидит своих оппонентов и не желает им "всего хорошего"."Вот в чем я не согласен с Чарли: я ненавижу своих оппонентов и не желаю им всего хорошего", - сообщил он, выступая на панихиде по Кирку на спортивной арене State Farm в штате Аризона.

