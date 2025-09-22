Рейтинг@Mail.ru
Трамп отметил вклад Кирка в его победу на выборах - РИА Новости, 22.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:53 22.09.2025 (обновлено: 10:17 22.09.2025)
https://ria.ru/20250922/tramp-2043420626.html
Трамп отметил вклад Кирка в его победу на выборах
Трамп отметил вклад Кирка в его победу на выборах - РИА Новости, 22.09.2025
Трамп отметил вклад Кирка в его победу на выборах
Президент США Дональд Трамп заявил, что убитый консервативный активист Чарли Кирк обеспечил ему поддержку молодежи на выборах. РИА Новости, 22.09.2025
2025-09-22T01:53:00+03:00
2025-09-22T10:17:00+03:00
в мире
сша
аризона
украина
дональд трамп
чарли кирк
центральное разведывательное управление (цру)
владимир зеленский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/16/2043452360_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e6ba17564adcbacbbe4d163dc77fa606.jpg
ФИНИКС (Аризона, США), 22 сен – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что убитый консервативный активист Чарли Кирк обеспечил ему поддержку молодежи на выборах."Никто поначалу не думал, что это может перерасти в нечто такое огромное. Его движение стало сокрушительной силой в американской политике. К нему приходили огромные толпы... Мы выиграли столько молодых голосов, сколько не было ни у одного кандидата... Он был большим фактором", - заявил Трамп на траурных мероприятиях в Аризоне.Сторонник президента США Дональда Трампа, 31-летний Кирк был смертельно ранен 10 сентября на массовом мероприятии в Университете долины Юта, у него остались жена и двое детей. Кирк выступал против помощи Украине, называл Владимира Зеленского препятствием к миру и "марионеткой ЦРУ". Он также подчеркивал, что Крым всегда был частью России.
https://ria.ru/20250922/dugin-2043419606.html
сша
аризона
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/16/2043452360_145:0:2876:2048_1920x0_80_0_0_b4572d33f9f4700fc7f4dd8f4bf66822.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, аризона, украина, дональд трамп, чарли кирк, центральное разведывательное управление (цру), владимир зеленский, убийство американского политика чарли кирка
В мире, США, Аризона, Украина, Дональд Трамп, Чарли Кирк, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Владимир Зеленский, Убийство американского политика Чарли Кирка
Трамп отметил вклад Кирка в его победу на выборах

Трамп заявил, что Кирк стал значительным фактором в его победе на выборах

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonПрезидент США Дональд Трамп на панихиде по погибшему консервативному политику и активисту Чарли Кирку
Президент США Дональд Трамп на панихиде по погибшему консервативному политику и активисту Чарли Кирку - РИА Новости, 1920, 22.09.2025
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Президент США Дональд Трамп на панихиде по погибшему консервативному политику и активисту Чарли Кирку
Читать ria.ru в
Дзен
ФИНИКС (Аризона, США), 22 сен – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что убитый консервативный активист Чарли Кирк обеспечил ему поддержку молодежи на выборах.
"Никто поначалу не думал, что это может перерасти в нечто такое огромное. Его движение стало сокрушительной силой в американской политике. К нему приходили огромные толпы... Мы выиграли столько молодых голосов, сколько не было ни у одного кандидата... Он был большим фактором", - заявил Трамп на траурных мероприятиях в Аризоне.
Сторонник президента США Дональда Трампа, 31-летний Кирк был смертельно ранен 10 сентября на массовом мероприятии в Университете долины Юта, у него остались жена и двое детей. Кирк выступал против помощи Украине, называл Владимира Зеленского препятствием к миру и "марионеткой ЦРУ". Он также подчеркивал, что Крым всегда был частью России.
Философ Александр Дугин - РИА Новости, 1920, 22.09.2025
Дугин заявил о расколе в США из-за убийства Кирка
01:44
 
В миреСШААризонаУкраинаДональд ТрампЧарли КиркЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)Владимир ЗеленскийУбийство американского политика Чарли Кирка
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала