Трамп отметил вклад Кирка в его победу на выборах

Трамп отметил вклад Кирка в его победу на выборах - РИА Новости, 22.09.2025

Трамп отметил вклад Кирка в его победу на выборах

Президент США Дональд Трамп заявил, что убитый консервативный активист Чарли Кирк обеспечил ему поддержку молодежи на выборах. РИА Новости, 22.09.2025

ФИНИКС (Аризона, США), 22 сен – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что убитый консервативный активист Чарли Кирк обеспечил ему поддержку молодежи на выборах."Никто поначалу не думал, что это может перерасти в нечто такое огромное. Его движение стало сокрушительной силой в американской политике. К нему приходили огромные толпы... Мы выиграли столько молодых голосов, сколько не было ни у одного кандидата... Он был большим фактором", - заявил Трамп на траурных мероприятиях в Аризоне.Сторонник президента США Дональда Трампа, 31-летний Кирк был смертельно ранен 10 сентября на массовом мероприятии в Университете долины Юта, у него остались жена и двое детей. Кирк выступал против помощи Украине, называл Владимира Зеленского препятствием к миру и "марионеткой ЦРУ". Он также подчеркивал, что Крым всегда был частью России.

2025

