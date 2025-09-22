https://ria.ru/20250922/tramp-2043420626.html
Трамп отметил вклад Кирка в его победу на выборах
Трамп отметил вклад Кирка в его победу на выборах - РИА Новости, 22.09.2025
Трамп отметил вклад Кирка в его победу на выборах
Президент США Дональд Трамп заявил, что убитый консервативный активист Чарли Кирк обеспечил ему поддержку молодежи на выборах. РИА Новости, 22.09.2025
2025-09-22T01:53:00+03:00
2025-09-22T01:53:00+03:00
2025-09-22T10:17:00+03:00
в мире
сша
аризона
украина
дональд трамп
чарли кирк
центральное разведывательное управление (цру)
владимир зеленский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/16/2043452360_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e6ba17564adcbacbbe4d163dc77fa606.jpg
ФИНИКС (Аризона, США), 22 сен – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что убитый консервативный активист Чарли Кирк обеспечил ему поддержку молодежи на выборах."Никто поначалу не думал, что это может перерасти в нечто такое огромное. Его движение стало сокрушительной силой в американской политике. К нему приходили огромные толпы... Мы выиграли столько молодых голосов, сколько не было ни у одного кандидата... Он был большим фактором", - заявил Трамп на траурных мероприятиях в Аризоне.Сторонник президента США Дональда Трампа, 31-летний Кирк был смертельно ранен 10 сентября на массовом мероприятии в Университете долины Юта, у него остались жена и двое детей. Кирк выступал против помощи Украине, называл Владимира Зеленского препятствием к миру и "марионеткой ЦРУ". Он также подчеркивал, что Крым всегда был частью России.
https://ria.ru/20250922/dugin-2043419606.html
сша
аризона
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/16/2043452360_145:0:2876:2048_1920x0_80_0_0_b4572d33f9f4700fc7f4dd8f4bf66822.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, аризона, украина, дональд трамп, чарли кирк, центральное разведывательное управление (цру), владимир зеленский, убийство американского политика чарли кирка
В мире, США, Аризона, Украина, Дональд Трамп, Чарли Кирк, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Владимир Зеленский, Убийство американского политика Чарли Кирка
Трамп отметил вклад Кирка в его победу на выборах
Трамп заявил, что Кирк стал значительным фактором в его победе на выборах