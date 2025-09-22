https://ria.ru/20250922/tramp-2043419192.html
Трамп рассказал, о чем просил Кирк перед смертью
Трамп рассказал, о чем просил Кирк перед смертью
Президент США Дональд Трамп заявил, что консервативный активист Чарли Кирк перед смертью просил американского лидера спасти Чикаго от преступности. РИА Новости, 22.09.2025
ФИНИКС (Аризона, США), 22 сен – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что консервативный активист Чарли Кирк перед смертью просил американского лидера спасти Чикаго от преступности."Одно из последнего, что он сказал мне: "Пожалуйста, сэр, спасите Чикаго". Мы сделаем это, мы спасем Чикаго от ужасных преступлений", - заявил Трамп на траурных мероприятиях в Аризоне.
Трамп рассказал, о чем просил Кирк перед смертью
