Рейтинг@Mail.ru
Трамп рассказал, о чем просил Кирк перед смертью - РИА Новости, 22.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:39 22.09.2025 (обновлено: 01:47 22.09.2025)
https://ria.ru/20250922/tramp-2043419192.html
Трамп рассказал, о чем просил Кирк перед смертью
Трамп рассказал, о чем просил Кирк перед смертью - РИА Новости, 22.09.2025
Трамп рассказал, о чем просил Кирк перед смертью
Президент США Дональд Трамп заявил, что консервативный активист Чарли Кирк перед смертью просил американского лидера спасти Чикаго от преступности. РИА Новости, 22.09.2025
2025-09-22T01:39:00+03:00
2025-09-22T01:47:00+03:00
в мире
чикаго
сша
аризона
чарли кирк
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0f/2042010411_0:0:2400:1350_1920x0_80_0_0_c8d122860cea3e3164faf468d8698b95.jpg
ФИНИКС (Аризона, США), 22 сен – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что консервативный активист Чарли Кирк перед смертью просил американского лидера спасти Чикаго от преступности."Одно из последнего, что он сказал мне: "Пожалуйста, сэр, спасите Чикаго". Мы сделаем это, мы спасем Чикаго от ужасных преступлений", - заявил Трамп на траурных мероприятиях в Аризоне.
https://ria.ru/20250922/dugin-2043419606.html
чикаго
сша
аризона
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0f/2042010411_0:0:2134:1600_1920x0_80_0_0_2603f85a4ee504d2d8c1b39d752d6630.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, чикаго, сша, аризона, чарли кирк, дональд трамп
В мире, Чикаго, США, Аризона, Чарли Кирк, Дональд Трамп
Трамп рассказал, о чем просил Кирк перед смертью

Трамп: Кирк перед смертью просил спасти Чикаго от преступности

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 22.09.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ФИНИКС (Аризона, США), 22 сен – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что консервативный активист Чарли Кирк перед смертью просил американского лидера спасти Чикаго от преступности.
"Одно из последнего, что он сказал мне: "Пожалуйста, сэр, спасите Чикаго". Мы сделаем это, мы спасем Чикаго от ужасных преступлений", - заявил Трамп на траурных мероприятиях в Аризоне.
Философ Александр Дугин - РИА Новости, 1920, 22.09.2025
Дугин заявил о расколе в США из-за убийства Кирка
01:44
 
В миреЧикагоСШААризонаЧарли КиркДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала