США скорбят из-за убийства Кирка, заявил Трамп

США скорбят из-за убийства Кирка, заявил Трамп

2025-09-22T01:31:00+03:00

2025-09-22T01:31:00+03:00

2025-09-22T01:54:00+03:00

ФИНИКС (Аризона, США), 22 сен – РИА Новости. США скорбят из-за убийства консервативного активиста Чарли Кирка, заявил президент Дональд Трамп."Мы - нация в скорби, шоке и печали. У нашей страны украли одного из умнейших людей нашего времени. Гигант своего поколения. И главное - преданный муж, отец, христианин и патриот. Чарли Кирка убил подвергшийся радикализации хладнокровный монстр", - заявил Трамп на траурных мероприятиях в Аризоне.Сторонник Трампа, 31-летний Кирк был смертельно ранен 10 сентября на массовом мероприятии в Университете долины Юта, у него остались жена и двое детей. Кирк выступал против помощи Украине, называл Владимира Зеленского препятствием к миру и "марионеткой ЦРУ". Он также подчеркивал, что Крым всегда был частью России.

