https://ria.ru/20250922/tramp-2043418267.html
США скорбят из-за убийства Кирка, заявил Трамп
США скорбят из-за убийства Кирка, заявил Трамп - РИА Новости, 22.09.2025
США скорбят из-за убийства Кирка, заявил Трамп
США скорбят из-за убийства консервативного активиста Чарли Кирка, заявил президент Дональд Трамп. РИА Новости, 22.09.2025
2025-09-22T01:31:00+03:00
2025-09-22T01:31:00+03:00
2025-09-22T01:54:00+03:00
в мире
аризона
украина
сша
дональд трамп
чарли кирк
владимир зеленский
центральное разведывательное управление (цру)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/16/2043420322_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_8b31acb56c43c08021ba27b8aa9e8659.jpg
ФИНИКС (Аризона, США), 22 сен – РИА Новости. США скорбят из-за убийства консервативного активиста Чарли Кирка, заявил президент Дональд Трамп."Мы - нация в скорби, шоке и печали. У нашей страны украли одного из умнейших людей нашего времени. Гигант своего поколения. И главное - преданный муж, отец, христианин и патриот. Чарли Кирка убил подвергшийся радикализации хладнокровный монстр", - заявил Трамп на траурных мероприятиях в Аризоне.Сторонник Трампа, 31-летний Кирк был смертельно ранен 10 сентября на массовом мероприятии в Университете долины Юта, у него остались жена и двое детей. Кирк выступал против помощи Украине, называл Владимира Зеленского препятствием к миру и "марионеткой ЦРУ". Он также подчеркивал, что Крым всегда был частью России.
https://ria.ru/20250922/vdova-2043418622.html
аризона
украина
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/16/2043420322_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_3b7a6eeb4930852c552808560fbc077e.jpg
США скорбят и находятся в шоке из-за убийства консервативного активиста Чарли Кирка, заявил Трамп
=d89dd Подписаться на РИА Новости
2025-09-22T01:31
true
PT0M27S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, аризона, украина, сша, дональд трамп, чарли кирк, владимир зеленский, центральное разведывательное управление (цру)
В мире, Аризона, Украина, США, Дональд Трамп, Чарли Кирк, Владимир Зеленский, Центральное разведывательное управление (ЦРУ)
США скорбят из-за убийства Кирка, заявил Трамп
Трамп: США скорбят и находятся в шоке из-за убийства Кирка