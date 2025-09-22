https://ria.ru/20250922/tramp-2043418155.html
Трамп вышел на сцену, чтобы почтить память Кирка
Трамп вышел на сцену, чтобы почтить память Кирка - РИА Новости, 22.09.2025
Трамп вышел на сцену, чтобы почтить память Кирка
Президент США Дональд Трамп появился на сцене спортивной арены State Farm в штате Аризона, чтобы почтить память погибшего консервативного политика и активиста... РИА Новости, 22.09.2025
2025-09-22T01:28:00+03:00
2025-09-22T01:28:00+03:00
2025-09-22T01:32:00+03:00
в мире
аризона
сша
украина
дональд трамп
чарли кирк
владимир зеленский
центральное разведывательное управление (цру)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/12/2042796079_0:240:2001:1365_1920x0_80_0_0_d2c980d0ea6cf84bc97f405ddc1ad709.jpg
ФИНИКС (США), 22 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп появился на сцене спортивной арены State Farm в штате Аризона, чтобы почтить память погибшего консервативного политика и активиста Чарли Кирка.Как следует из трансляции мероприятия, президент США вышел на сцену сразу после выступления вдовы покойного Эрики.Сторонник президента США Дональда Трампа, 31-летний Кирк был смертельно ранен 10 сентября на массовом мероприятии в Университете долины Юта, у него остались жена и двое детей. Кирк выступал против помощи Украине, называл Владимира Зеленского препятствием к миру и "марионеткой ЦРУ". Он также подчеркивал, что Крым всегда был частью России.
https://ria.ru/20250922/kirk-2043417981.html
аризона
сша
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/12/2042796079_0:52:2001:1552_1920x0_80_0_0_a676cd89dfe70931b8186c05850fd261.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, аризона, сша, украина, дональд трамп, чарли кирк, владимир зеленский, центральное разведывательное управление (цру)
В мире, Аризона, США, Украина, Дональд Трамп, Чарли Кирк, Владимир Зеленский, Центральное разведывательное управление (ЦРУ)
Трамп вышел на сцену, чтобы почтить память Кирка
Трамп вышел на сцену на стадионе в Аризоне, чтобы почтить память Кирка