Трамп вышел на сцену, чтобы почтить память Кирка
01:28 22.09.2025 (обновлено: 01:32 22.09.2025)
Трамп вышел на сцену, чтобы почтить память Кирка
Президент США Дональд Трамп появился на сцене спортивной арены State Farm в штате Аризона, чтобы почтить память погибшего консервативного политика и активиста... РИА Новости, 22.09.2025
ФИНИКС (США), 22 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп появился на сцене спортивной арены State Farm в штате Аризона, чтобы почтить память погибшего консервативного политика и активиста Чарли Кирка.Как следует из трансляции мероприятия, президент США вышел на сцену сразу после выступления вдовы покойного Эрики.Сторонник президента США Дональда Трампа, 31-летний Кирк был смертельно ранен 10 сентября на массовом мероприятии в Университете долины Юта, у него остались жена и двое детей. Кирк выступал против помощи Украине, называл Владимира Зеленского препятствием к миру и "марионеткой ЦРУ". Он также подчеркивал, что Крым всегда был частью России.
Трамп вышел на сцену на стадионе в Аризоне, чтобы почтить память Кирка

ФИНИКС (США), 22 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп появился на сцене спортивной арены State Farm в штате Аризона, чтобы почтить память погибшего консервативного политика и активиста Чарли Кирка.
Как следует из трансляции мероприятия, президент США вышел на сцену сразу после выступления вдовы покойного Эрики.
Сторонник президента США Дональда Трампа, 31-летний Кирк был смертельно ранен 10 сентября на массовом мероприятии в Университете долины Юта, у него остались жена и двое детей. Кирк выступал против помощи Украине, называл Владимира Зеленского препятствием к миру и "марионеткой ЦРУ". Он также подчеркивал, что Крым всегда был частью России.
Карлсон сравнил убийство Кирка с распятием Христа
В миреАризонаСШАУкраинаДональд ТрампЧарли КиркВладимир ЗеленскийЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)
 
 
