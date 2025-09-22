https://ria.ru/20250922/tramp-2043418155.html

Трамп вышел на сцену, чтобы почтить память Кирка

Трамп вышел на сцену, чтобы почтить память Кирка - РИА Новости, 22.09.2025

Трамп вышел на сцену, чтобы почтить память Кирка

Президент США Дональд Трамп появился на сцене спортивной арены State Farm в штате Аризона, чтобы почтить память погибшего консервативного политика и активиста... РИА Новости, 22.09.2025

ФИНИКС (США), 22 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп появился на сцене спортивной арены State Farm в штате Аризона, чтобы почтить память погибшего консервативного политика и активиста Чарли Кирка.Как следует из трансляции мероприятия, президент США вышел на сцену сразу после выступления вдовы покойного Эрики.Сторонник президента США Дональда Трампа, 31-летний Кирк был смертельно ранен 10 сентября на массовом мероприятии в Университете долины Юта, у него остались жена и двое детей. Кирк выступал против помощи Украине, называл Владимира Зеленского препятствием к миру и "марионеткой ЦРУ". Он также подчеркивал, что Крым всегда был частью России.

