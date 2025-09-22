Рейтинг@Mail.ru
"Рособоронэкспорт" представит на выставке в Сербии новую военную технику - РИА Новости, 22.09.2025
11:20 22.09.2025
"Рособоронэкспорт" представит на выставке в Сербии новую военную технику
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. "Рособоронэкспорт" представит на выставке "Партнер-2025" в Белграде легкий тактический самолет 5-го поколения Checkmate, обновленный танк Т-90МС и другие новинки российской оборонной промышленности, сообщили в пресс-службе "Ростеха". "Рособоронэкспорт", входящий в "Ростех", примет участие в Международной выставке вооружения и военной техники "Партнер-2025", которая пройдет с 23 по 26 сентября в столице Сербии. "В числе новинок российского производства на выставке в виде различных рекламных материалов будут представлены обновленный танк Т-90МС, противотанковый ракетный комплекс "Корнет-ЭМ" с дистанционным пультом управления, боевой модуль "Бережок", последние модели стрелкового оружия: АК-15 в различных версиях, ручные пулеметы РПЛ-7 и РПЛ-20 с ленточным питанием, снайперская винтовка Чукавина и другие. Для военно-воздушных сил компания также предложит модернизированный учебно-боевой самолет Як-130М, легкий тактический самолет 5 поколения Checkmate и широкую номенклатуру современных авиационных средств поражения", - говорится в сообщении. По информации "Ростеха", главными экспонатами стенда станет продукция госкорпорации: военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А(Э), боевой вертолет Ми-28НЭ, зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1М". Кроме того, на выставке представят зенитный ракетный комплекс "Тор-М2КМ" разработки и производства Концерна ВКО "Алмаз-Антей", уточнили в компании. "В сегменте БПЛА Рособоронэкспорт предложит партнерам широкий спектр разведывательных и разведывательно-ударных БпЛА, а также барражирующие боеприпасы "Ланцет-Э" и "Куб-2Э". Все образцы прошли проверку в реальных боевых условиях показали высокие результаты и стали лидерами мирового рынка", - добавили в "Ростехе".
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. "Рособоронэкспорт" представит на выставке "Партнер-2025" в Белграде легкий тактический самолет 5-го поколения Checkmate, обновленный танк Т-90МС и другие новинки российской оборонной промышленности, сообщили в пресс-службе "Ростеха".
"Рособоронэкспорт", входящий в "Ростех", примет участие в Международной выставке вооружения и военной техники "Партнер-2025", которая пройдет с 23 по 26 сентября в столице Сербии.
"В числе новинок российского производства на выставке в виде различных рекламных материалов будут представлены обновленный танк Т-90МС, противотанковый ракетный комплекс "Корнет-ЭМ" с дистанционным пультом управления, боевой модуль "Бережок", последние модели стрелкового оружия: АК-15 в различных версиях, ручные пулеметы РПЛ-7 и РПЛ-20 с ленточным питанием, снайперская винтовка Чукавина и другие. Для военно-воздушных сил компания также предложит модернизированный учебно-боевой самолет Як-130М, легкий тактический самолет 5 поколения Checkmate и широкую номенклатуру современных авиационных средств поражения", - говорится в сообщении.
По информации "Ростеха", главными экспонатами стенда станет продукция госкорпорации: военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А(Э), боевой вертолет Ми-28НЭ, зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1М". Кроме того, на выставке представят зенитный ракетный комплекс "Тор-М2КМ" разработки и производства Концерна ВКО "Алмаз-Антей", уточнили в компании.
"В сегменте БПЛА Рособоронэкспорт предложит партнерам широкий спектр разведывательных и разведывательно-ударных БпЛА, а также барражирующие боеприпасы "Ланцет-Э" и "Куб-2Э". Все образцы прошли проверку в реальных боевых условиях показали высокие результаты и стали лидерами мирового рынка", - добавили в "Ростехе".
