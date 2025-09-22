Рейтинг@Mail.ru
Власти Молдавии перестали понимать свой народ, заявил экс-премьер - РИА Новости, 22.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:25 22.09.2025
https://ria.ru/20250922/tarlev-2043433916.html
Власти Молдавии перестали понимать свой народ, заявил экс-премьер
Власти Молдавии перестали понимать свой народ, заявил экс-премьер - РИА Новости, 22.09.2025
Власти Молдавии перестали понимать свой народ, заявил экс-премьер
Власти Молдавии потеряли контакт с гражданами, а силовые структуры перестали быть гарантом порядка, заявил в интервью РИА Новости один из лидеров... РИА Новости, 22.09.2025
2025-09-22T06:25:00+03:00
2025-09-22T06:25:00+03:00
в мире
молдавия
гагаузия
кишинев
василий тарлев
игорь додон
ирина влах
московский комсомолец
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/11/1978447881_0:0:1244:699_1920x0_80_0_0_4ede62aaaf63b67a2e39994fed157053.jpg
КИШИНЕВ, 22 сен - РИА Новости. Власти Молдавии потеряли контакт с гражданами, а силовые структуры перестали быть гарантом порядка, заявил в интервью РИА Новости один из лидеров Патриотического блока, экс-премьер Василий Тарлев.Проведение парламентских выборов в Молдавии запланировано на 28 сентября. В Патриотический блок входят партия "Будущее Молдовы" Тарлева, партия социалистов Игоря Додона, партия "Сердце Молдовы" бывшей главы Гагаузии Ирины Влах и партия коммунистов Молдавии бывшего президента страны Владимира Воронина."Самое страшное сегодня - это полное подчинение всей государственной машины одной партии. Все органы власти работают деструктивно против собственного народа. Они потеряли контакт с людьми. Силовые структуры вмешались в политическую борьбу, перестали быть гарантом порядка и превратились в инструмент давления. У власти есть два удобных лозунга: если хотят что-то пообещать - "это Европа", если не могут объяснить свои провалы - "это рука Кремля". Но реальность в том, что все органы власти политизированы и направлены против тех, кто не согласен с позицией правящей партии. Это разрушает основы демократии и доверие граждан к государству", - сказал Тарлев.Тарлев возглавлял правительство Молдавии в 2001–2008 годах. В этот период страна преодолела последствия кризисов 1990-х годов и достигла самого высокого роста экономики за всю историю, в пять раз увеличив ВВП.Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия: помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году: закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
https://ria.ru/20250921/dodon-2042999702.html
https://ria.ru/20250921/dodon-2043287941.html
https://ria.ru/20250905/moldaviya-2040088363.html
молдавия
гагаузия
кишинев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/11/1978447881_20:0:1209:892_1920x0_80_0_0_05473ad106a222fdabe95f01f806e5a7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, гагаузия, кишинев, василий тарлев, игорь додон, ирина влах, московский комсомолец, sputnik молдова
В мире, Молдавия, Гагаузия, Кишинев, Василий Тарлев, Игорь Додон, Ирина Влах, Московский комсомолец, Sputnik Молдова
Власти Молдавии перестали понимать свой народ, заявил экс-премьер

Тарлев: силовые структуры в Молдавии стали инструментом запугивания

© Sputnik / OsmatescoВасилий Тарлев
Василий Тарлев - РИА Новости, 1920, 22.09.2025
© Sputnik / Osmatesco
Василий Тарлев. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КИШИНЕВ, 22 сен - РИА Новости. Власти Молдавии потеряли контакт с гражданами, а силовые структуры перестали быть гарантом порядка, заявил в интервью РИА Новости один из лидеров Патриотического блока, экс-премьер Василий Тарлев.
Проведение парламентских выборов в Молдавии запланировано на 28 сентября. В Патриотический блок входят партия "Будущее Молдовы" Тарлева, партия социалистов Игоря Додона, партия "Сердце Молдовы" бывшей главы Гагаузии Ирины Влах и партия коммунистов Молдавии бывшего президента страны Владимира Воронина.
Игорь Додон - РИА Новости, 1920, 21.09.2025
Игорь Додон: Молдавия нужна ЕС как пушечное мясо в войне против России
Вчера, 10:00
"Самое страшное сегодня - это полное подчинение всей государственной машины одной партии. Все органы власти работают деструктивно против собственного народа. Они потеряли контакт с людьми. Силовые структуры вмешались в политическую борьбу, перестали быть гарантом порядка и превратились в инструмент давления. У власти есть два удобных лозунга: если хотят что-то пообещать - "это Европа", если не могут объяснить свои провалы - "это рука Кремля". Но реальность в том, что все органы власти политизированы и направлены против тех, кто не согласен с позицией правящей партии. Это разрушает основы демократии и доверие граждан к государству", - сказал Тарлев.
Тарлев возглавлял правительство Молдавии в 2001–2008 годах. В этот период страна преодолела последствия кризисов 1990-х годов и достигла самого высокого роста экономики за всю историю, в пять раз увеличив ВВП.
Экс-президент Молдавии Игорь Додон - РИА Новости, 1920, 21.09.2025
Додон призвал следующего премьера Молдавии сначала посетить Россию
Вчера, 07:26
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия: помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году: закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
Герб Молдавии - РИА Новости, 1920, 05.09.2025
Молдавия стремительно движется к милитаризации, заявил экс-премьер Тарлев
5 сентября, 19:31
 
В миреМолдавияГагаузияКишиневВасилий ТарлевИгорь ДодонИрина ВлахМосковский комсомолецSputnik Молдова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала