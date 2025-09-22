https://ria.ru/20250922/tarlev-2043433916.html

Власти Молдавии перестали понимать свой народ, заявил экс-премьер

КИШИНЕВ, 22 сен - РИА Новости. Власти Молдавии потеряли контакт с гражданами, а силовые структуры перестали быть гарантом порядка, заявил в интервью РИА Новости один из лидеров Патриотического блока, экс-премьер Василий Тарлев.Проведение парламентских выборов в Молдавии запланировано на 28 сентября. В Патриотический блок входят партия "Будущее Молдовы" Тарлева, партия социалистов Игоря Додона, партия "Сердце Молдовы" бывшей главы Гагаузии Ирины Влах и партия коммунистов Молдавии бывшего президента страны Владимира Воронина."Самое страшное сегодня - это полное подчинение всей государственной машины одной партии. Все органы власти работают деструктивно против собственного народа. Они потеряли контакт с людьми. Силовые структуры вмешались в политическую борьбу, перестали быть гарантом порядка и превратились в инструмент давления. У власти есть два удобных лозунга: если хотят что-то пообещать - "это Европа", если не могут объяснить свои провалы - "это рука Кремля". Но реальность в том, что все органы власти политизированы и направлены против тех, кто не согласен с позицией правящей партии. Это разрушает основы демократии и доверие граждан к государству", - сказал Тарлев.Тарлев возглавлял правительство Молдавии в 2001–2008 годах. В этот период страна преодолела последствия кризисов 1990-х годов и достигла самого высокого роста экономики за всю историю, в пять раз увеличив ВВП.Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия: помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году: закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.

