Боец рассказал, как ВС России взрывали блиндажи ВСУ в ДНР - 22.09.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:11 22.09.2025
Боец рассказал, как ВС России взрывали блиндажи ВСУ в ДНР
специальная военная операция на украине
безопасность
донецкая народная республика
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Самодельные взрывные устройства, получившие название "Танюша", применялись для уничтожения блиндажей ВСУ при освобождении населенного пункта Муравка в ДНР, рассказал один из российских бойцов. Об освобождении Муравки силами российской группировки войск "Центр" Минобороны РФ сообщило 19 сентября. "Блиндажи взрывали самодельными взрывными устройствами, так называемыми "Танюшами". "Танюша" – самодельное взрывное устройство с чекой. Легкое, переносимое, самодельное. Наши инженеры сами разработали. Эффективно - разрыв осколков, закидываешь в блиндаж - блиндаж подлетает", - рассказал Николай Шестопалов, связист командира роты 35-й гвардейской мотострелковой бригады группировки "Центр".
безопасность, донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины
© РИА Новости | Перейти в медиабанкРабота саперов военной полиции по уничтожению самодельных взрывных устройств, обнаруженных при патрулировании
Работа саперов военной полиции по уничтожению самодельных взрывных устройств, обнаруженных при патрулировании - РИА Новости, 1920, 22.09.2025
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Самодельные взрывные устройства, получившие название "Танюша", применялись для уничтожения блиндажей ВСУ при освобождении населенного пункта Муравка в ДНР, рассказал один из российских бойцов.
Об освобождении Муравки силами российской группировки войск "Центр" Минобороны РФ сообщило 19 сентября.
"Блиндажи взрывали самодельными взрывными устройствами, так называемыми "Танюшами". "Танюша" – самодельное взрывное устройство с чекой. Легкое, переносимое, самодельное. Наши инженеры сами разработали. Эффективно - разрыв осколков, закидываешь в блиндаж - блиндаж подлетает", - рассказал Николай Шестопалов, связист командира роты 35-й гвардейской мотострелковой бригады группировки "Центр".
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
