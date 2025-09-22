https://ria.ru/20250922/tanyusha-2043430668.html
Боец рассказал, как ВС России взрывали блиндажи ВСУ в ДНР
Боец рассказал, как ВС России взрывали блиндажи ВСУ в ДНР - РИА Новости, 22.09.2025
Боец рассказал, как ВС России взрывали блиндажи ВСУ в ДНР
Самодельные взрывные устройства, получившие название "Танюша", применялись для уничтожения блиндажей ВСУ при освобождении населенного пункта Муравка в ДНР,... РИА Новости, 22.09.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
донецкая народная республика
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Самодельные взрывные устройства, получившие название "Танюша", применялись для уничтожения блиндажей ВСУ при освобождении населенного пункта Муравка в ДНР, рассказал один из российских бойцов. Об освобождении Муравки силами российской группировки войск "Центр" Минобороны РФ сообщило 19 сентября. "Блиндажи взрывали самодельными взрывными устройствами, так называемыми "Танюшами". "Танюша" – самодельное взрывное устройство с чекой. Легкое, переносимое, самодельное. Наши инженеры сами разработали. Эффективно - разрыв осколков, закидываешь в блиндаж - блиндаж подлетает", - рассказал Николай Шестопалов, связист командира роты 35-й гвардейской мотострелковой бригады группировки "Центр".
донецкая народная республика
2025
