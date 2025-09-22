Рейтинг@Mail.ru
Боец рассказал о тактике ВС России при освобождении Муравки - РИА Новости, 22.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:05 22.09.2025 (обновлено: 05:15 22.09.2025)
https://ria.ru/20250922/taktika-2043430301.html
Боец рассказал о тактике ВС России при освобождении Муравки
Боец рассказал о тактике ВС России при освобождении Муравки - РИА Новости, 22.09.2025
Боец рассказал о тактике ВС России при освобождении Муравки
Российский боец рассказал о "ночной" тактике, которую использовали военнослужащие ВС РФ при освобождении населенного пункта Муравка в ДНР. РИА Новости, 22.09.2025
2025-09-22T05:05:00+03:00
2025-09-22T05:15:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0d/1959469459_0:0:3065:1724_1920x0_80_0_0_0456b5ca1eae829600e510e8015f4720.jpg
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Российский боец рассказал о "ночной" тактике, которую использовали военнослужащие ВС РФ при освобождении населенного пункта Муравка в ДНР. Об освобождении Муравки силами российской группировки войск "Центр" Минобороны РФ сообщило 19 сентября. Военнослужащие 35-й гвардейской мотострелковой бригады группировки войск "Центр" описали подробности освобождения Муравки. Видео с их рассказами обнародовало Минобороны. "Тактика была - передвижение в основном ночью... Передвигались в антидроновых одеялах, пончо", - сказал Куаныш Ракушев, командир мотострелковой роты. Николай Шестопалов, связист командира роты, рассказал об укреплениях украинских боевиков, которые преодолевали российские бойцы в ходе боев. "Чтобы подойти к населенному пункту Муравка, было преодолено более нескольких километров. В каждой лесопосадке находилось более пяти блиндажей. Каждый блиндаж был зачищен, противник нёс большие потери и отступал", - сказал Шестопалов. "Они (военные ВСУ – ред.) не знали, что мы находимся в населенном пункте, наверное, недели полторы", - в свою очередь отметил заместитель командира батальона по военно-политической работе Алексей Кобылкин. Как отмечает МО РФ, основное сопротивление противник оказывал в ходе штурма заглубленного укрепрайона перед самим посёлком, состоявшего из системы блиндажей, огневых точек и подземных укрытий противника. Для уничтожения вражеских укрытий использовались боеприпасы, которые забрасывались военнослужащими непосредственно в блиндажи. Каждое точное попадание приводило к разрушению подземных убежищ, после чего бойцы проводили зачистку позиций. По информации Минобороны, после прорыва укрепрайона российские подразделения накопили силы на окраине посёлка, передвижение велось преимущественно ночью с использованием антидроновых одеял и пончо, что обеспечивало скрытность от наблюдения противника. После потери передового укрепрайона военнослужащие ВСУ не смогли организовать серьёзного сопротивления и спешно покинули поле боя, спасаясь бегством, пояснили в ведомстве. Кроме того, противник предпринимал попытки организовать ротацию личного состава с использованием техники, но все попытки потерпели неудачу, а техника была уничтожена ещё на подъезде к населенному пункту. Освобождение Муравки в ДНР создало условия для дальнейшего продвижения подразделений группировки войск "Центр" на данном направлении, подчеркивает МО РФ.
https://ria.ru/20250922/unichtozhenie-2043430150.html
https://ria.ru/20250921/yug-2043321184.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0d/1959469459_207:0:2938:2048_1920x0_80_0_0_40d603b27e870628126d444095d7148a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
Боец рассказал о тактике ВС России при освобождении Муравки

ВС России применили ночную тактику при освобождении Муравки в ДНР

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий группировки "Центр" ВС РФ в зоне СВО
Военнослужащий группировки Центр ВС РФ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 22.09.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Военнослужащий группировки "Центр" ВС РФ в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Российский боец рассказал о "ночной" тактике, которую использовали военнослужащие ВС РФ при освобождении населенного пункта Муравка в ДНР.
Об освобождении Муравки силами российской группировки войск "Центр" Минобороны РФ сообщило 19 сентября. Военнослужащие 35-й гвардейской мотострелковой бригады группировки войск "Центр" описали подробности освобождения Муравки. Видео с их рассказами обнародовало Минобороны.
Артиллерийский расчет 152-мм самоходной артиллерийской установки 2С5 Гиацинт-С ВС РФ - РИА Новости, 1920, 22.09.2025
Бойцы "Центра" уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ в ДНР
05:04
"Тактика была - передвижение в основном ночью... Передвигались в антидроновых одеялах, пончо", - сказал Куаныш Ракушев, командир мотострелковой роты.
Николай Шестопалов, связист командира роты, рассказал об укреплениях украинских боевиков, которые преодолевали российские бойцы в ходе боев.
"Чтобы подойти к населенному пункту Муравка, было преодолено более нескольких километров. В каждой лесопосадке находилось более пяти блиндажей. Каждый блиндаж был зачищен, противник нёс большие потери и отступал", - сказал Шестопалов.
"Они (военные ВСУ – ред.) не знали, что мы находимся в населенном пункте, наверное, недели полторы", - в свою очередь отметил заместитель командира батальона по военно-политической работе Алексей Кобылкин.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 21.09.2025
Подразделения "Юга" заняли более выгодные рубежи в зоне СВО
Вчера, 12:13
Как отмечает МО РФ, основное сопротивление противник оказывал в ходе штурма заглубленного укрепрайона перед самим посёлком, состоявшего из системы блиндажей, огневых точек и подземных укрытий противника. Для уничтожения вражеских укрытий использовались боеприпасы, которые забрасывались военнослужащими непосредственно в блиндажи. Каждое точное попадание приводило к разрушению подземных убежищ, после чего бойцы проводили зачистку позиций.
По информации Минобороны, после прорыва укрепрайона российские подразделения накопили силы на окраине посёлка, передвижение велось преимущественно ночью с использованием антидроновых одеял и пончо, что обеспечивало скрытность от наблюдения противника. После потери передового укрепрайона военнослужащие ВСУ не смогли организовать серьёзного сопротивления и спешно покинули поле боя, спасаясь бегством, пояснили в ведомстве.
Кроме того, противник предпринимал попытки организовать ротацию личного состава с использованием техники, но все попытки потерпели неудачу, а техника была уничтожена ещё на подъезде к населенному пункту. Освобождение Муравки в ДНР создало условия для дальнейшего продвижения подразделений группировки войск "Центр" на данном направлении, подчеркивает МО РФ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала