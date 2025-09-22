https://ria.ru/20250922/taktika-2043430301.html
Боец рассказал о тактике ВС России при освобождении Муравки
Боец рассказал о тактике ВС России при освобождении Муравки
Российский боец рассказал о "ночной" тактике, которую использовали военнослужащие ВС РФ при освобождении населенного пункта Муравка в ДНР. РИА Новости, 22.09.2025
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Российский боец рассказал о "ночной" тактике, которую использовали военнослужащие ВС РФ при освобождении населенного пункта Муравка в ДНР. Об освобождении Муравки силами российской группировки войск "Центр" Минобороны РФ сообщило 19 сентября. Военнослужащие 35-й гвардейской мотострелковой бригады группировки войск "Центр" описали подробности освобождения Муравки. Видео с их рассказами обнародовало Минобороны. "Тактика была - передвижение в основном ночью... Передвигались в антидроновых одеялах, пончо", - сказал Куаныш Ракушев, командир мотострелковой роты. Николай Шестопалов, связист командира роты, рассказал об укреплениях украинских боевиков, которые преодолевали российские бойцы в ходе боев. "Чтобы подойти к населенному пункту Муравка, было преодолено более нескольких километров. В каждой лесопосадке находилось более пяти блиндажей. Каждый блиндаж был зачищен, противник нёс большие потери и отступал", - сказал Шестопалов. "Они (военные ВСУ – ред.) не знали, что мы находимся в населенном пункте, наверное, недели полторы", - в свою очередь отметил заместитель командира батальона по военно-политической работе Алексей Кобылкин. Как отмечает МО РФ, основное сопротивление противник оказывал в ходе штурма заглубленного укрепрайона перед самим посёлком, состоявшего из системы блиндажей, огневых точек и подземных укрытий противника. Для уничтожения вражеских укрытий использовались боеприпасы, которые забрасывались военнослужащими непосредственно в блиндажи. Каждое точное попадание приводило к разрушению подземных убежищ, после чего бойцы проводили зачистку позиций. По информации Минобороны, после прорыва укрепрайона российские подразделения накопили силы на окраине посёлка, передвижение велось преимущественно ночью с использованием антидроновых одеял и пончо, что обеспечивало скрытность от наблюдения противника. После потери передового укрепрайона военнослужащие ВСУ не смогли организовать серьёзного сопротивления и спешно покинули поле боя, спасаясь бегством, пояснили в ведомстве. Кроме того, противник предпринимал попытки организовать ротацию личного состава с использованием техники, но все попытки потерпели неудачу, а техника была уничтожена ещё на подъезде к населенному пункту. Освобождение Муравки в ДНР создало условия для дальнейшего продвижения подразделений группировки войск "Центр" на данном направлении, подчеркивает МО РФ.
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Российский боец рассказал о "ночной" тактике, которую использовали военнослужащие ВС РФ при освобождении населенного пункта Муравка в ДНР.
Об освобождении Муравки силами российской группировки войск "Центр" Минобороны РФ сообщило 19 сентября. Военнослужащие 35-й гвардейской мотострелковой бригады группировки войск "Центр" описали подробности освобождения Муравки. Видео с их рассказами обнародовало Минобороны.
"Тактика была - передвижение в основном ночью... Передвигались в антидроновых одеялах, пончо", - сказал Куаныш Ракушев, командир мотострелковой роты.
Николай Шестопалов, связист командира роты, рассказал об укреплениях украинских боевиков, которые преодолевали российские бойцы в ходе боев.
"Чтобы подойти к населенному пункту Муравка, было преодолено более нескольких километров. В каждой лесопосадке находилось более пяти блиндажей. Каждый блиндаж был зачищен, противник нёс большие потери и отступал", - сказал Шестопалов.
"Они (военные ВСУ
– ред.) не знали, что мы находимся в населенном пункте, наверное, недели полторы", - в свою очередь отметил заместитель командира батальона по военно-политической работе Алексей Кобылкин.
Как отмечает МО РФ
, основное сопротивление противник оказывал в ходе штурма заглубленного укрепрайона перед самим посёлком, состоявшего из системы блиндажей, огневых точек и подземных укрытий противника. Для уничтожения вражеских укрытий использовались боеприпасы, которые забрасывались военнослужащими непосредственно в блиндажи. Каждое точное попадание приводило к разрушению подземных убежищ, после чего бойцы проводили зачистку позиций.
По информации Минобороны, после прорыва укрепрайона российские подразделения накопили силы на окраине посёлка, передвижение велось преимущественно ночью с использованием антидроновых одеял и пончо, что обеспечивало скрытность от наблюдения противника. После потери передового укрепрайона военнослужащие ВСУ не смогли организовать серьёзного сопротивления и спешно покинули поле боя, спасаясь бегством, пояснили в ведомстве.
Кроме того, противник предпринимал попытки организовать ротацию личного состава с использованием техники, но все попытки потерпели неудачу, а техника была уничтожена ещё на подъезде к населенному пункту. Освобождение Муравки в ДНР
создало условия для дальнейшего продвижения подразделений группировки войск "Центр" на данном направлении, подчеркивает МО РФ.