Найденная в Таиланде россиянка снова потерялась, сообщили СМИ
Mash: найденная в хостеле в Бангкоке россиянка Эрика Владыко снова потерялась
Эрика Владыко
МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Российская туристка Эрика Владыко, найденная в хостеле в Бангкоке после пропажи, вновь потерялась, пишет Telegram-канал Mash.
"Российская туристка, которую нашли спустя неделю в хостеле Бангкока, снова потерялась", — говорится в сообщении.
По данным Mash, 34-летняя россиянка уехала в неизвестном направлении без своего ребенка, таким образом она "еще раз бросила дочь".
Двадцать первого сентября волонтеры, которые занимались поисками, сообщили РИА Новости, что пропавшая в Бангкоке Эрика Владыко жива и здорова и к ней на встречу едут ее мама и близкие друзья.
Россиянка из Владивостока, долгое время находившаяся на острове Самуи вместе с четырехлетней дочерью, прибыла в Бангкок и пропала в ночь на 13 сентября. Это произошло после того, как она уехала на такси, оставив дочь в хостеле. По данным некоторых СМИ, она уехала в один из столичных баров с мужчиной из Европы, не оплатив номер и оставив вещи. По информации русскоязычных социальных сетей в Таиланде, служащие хостела нашли ребенка и вызвали туристическую полицию, девочку временно определили в детский дом.
В конце этой недели в Бангкок прибыла мать женщины, она заботится о ее дочери. Подруга Эрики Светлана, по информации СМИ, нашла ребенка в детском доме и навещала до прибытия бабушки.