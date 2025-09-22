Рейтинг@Mail.ru
Найденная в Таиланде россиянка снова потерялась, сообщили СМИ - РИА Новости, 22.09.2025
14:49 22.09.2025
https://ria.ru/20250922/tailand-2043530550.html
Найденная в Таиланде россиянка снова потерялась, сообщили СМИ
2025-09-22T14:49:00+03:00
2025-09-22T14:49:00+03:00
в мире
бангкок
таиланд
владивосток
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/15/2043339074_67:0:978:513_1920x0_80_0_0_a23f27a736075d986d612f07fc30d147.jpg
МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Российская туристка Эрика Владыко, найденная в хостеле в Бангкоке после пропажи, вновь потерялась, пишет Telegram-канал Mash."Российская туристка, которую нашли спустя неделю в хостеле Бангкока, снова потерялась", — говорится в сообщении.По данным Mash, 34-летняя россиянка уехала в неизвестном направлении без своего ребенка, таким образом она "еще раз бросила дочь".Двадцать первого сентября волонтеры, которые занимались поисками, сообщили РИА Новости, что пропавшая в Бангкоке Эрика Владыко жива и здорова и к ней на встречу едут ее мама и близкие друзья.Россиянка из Владивостока, долгое время находившаяся на острове Самуи вместе с четырехлетней дочерью, прибыла в Бангкок и пропала в ночь на 13 сентября. Это произошло после того, как она уехала на такси, оставив дочь в хостеле. По данным некоторых СМИ, она уехала в один из столичных баров с мужчиной из Европы, не оплатив номер и оставив вещи. По информации русскоязычных социальных сетей в Таиланде, служащие хостела нашли ребенка и вызвали туристическую полицию, девочку временно определили в детский дом.В конце этой недели в Бангкок прибыла мать женщины, она заботится о ее дочери. Подруга Эрики Светлана, по информации СМИ, нашла ребенка в детском доме и навещала до прибытия бабушки.
https://ria.ru/20250922/prokuratura-2043425292.html
https://ria.ru/20250919/bangkok-2042939973.html
бангкок
таиланд
владивосток
россия
в мире, бангкок, таиланд, владивосток, россия
В мире, Бангкок, Таиланд, Владивосток, Россия
Эрика Владыко
Эрика Владыко - РИА Новости, 1920, 22.09.2025
© Фото : страница Эрики Владыко в соцсети
Эрика Владыко. Архивное фото
МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Российская туристка Эрика Владыко, найденная в хостеле в Бангкоке после пропажи, вновь потерялась, пишет Telegram-канал Mash.
"Российская туристка, которую нашли спустя неделю в хостеле Бангкока, снова потерялась", — говорится в сообщении.
Прокуратура проведет проверку в отношении россиянки, найденной в Таиланде
Прокуратура проведет проверку в отношении россиянки, найденной в Таиланде
Вчера, 03:13
По данным Mash, 34-летняя россиянка уехала в неизвестном направлении без своего ребенка, таким образом она "еще раз бросила дочь".
Двадцать первого сентября волонтеры, которые занимались поисками, сообщили РИА Новости, что пропавшая в Бангкоке Эрика Владыко жива и здорова и к ней на встречу едут ее мама и близкие друзья.
Россиянка из Владивостока, долгое время находившаяся на острове Самуи вместе с четырехлетней дочерью, прибыла в Бангкок и пропала в ночь на 13 сентября. Это произошло после того, как она уехала на такси, оставив дочь в хостеле. По данным некоторых СМИ, она уехала в один из столичных баров с мужчиной из Европы, не оплатив номер и оставив вещи. По информации русскоязычных социальных сетей в Таиланде, служащие хостела нашли ребенка и вызвали туристическую полицию, девочку временно определили в детский дом.
В конце этой недели в Бангкок прибыла мать женщины, она заботится о ее дочери. Подруга Эрики Светлана, по информации СМИ, нашла ребенка в детском доме и навещала до прибытия бабушки.
Экс-супруг пропавшей в Таиланде россиянки заявил, что не знал о ее поездке
19 сентября, 11:42
Экс-супруг пропавшей в Таиланде россиянки заявил, что не знал о ее поездке
19 сентября, 11:42
 
