В Боснии и Герцеговине арестовали добровольца СВО

2025-09-22T23:13:00+03:00
2025-09-22T23:13:00+03:00
2025-09-22T23:14:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
сараево
украина
россия
интерпол
БЕЛГРАД, 22 сен – РИА Новости. Суд Боснии и Герцеговины (БиГ) в Сараево постановил поместить на месяц под арест задержанного по возвращении из зоны конфликта на Украине добровольца Дарио Ристича, сообщает портал Istraga.ba. "Дарио Ристич по прозвищу "Брзи" (быстрый – ред.) в конце прошлой недели был задержан в аэропорту Сараево. Он задержан по подозрению в участии в иностранном вооруженном конфликте, в данном случае на Украине, в составе российских сил. Суд БиГ в пятницу постановил поместить его на месяц под арест", - сообщил портал в понедельник. Ни судебный орган, ни прокуратура БиГ пока не выступили с официальным сообщением. В Сараево Ристич прилетел из России через Стамбул в минувший четверг, 35-летний уроженец города Модрича в РС БиГ в марте этого года был объявлен в международный розыск по линии Интерпол. По данным боснийских СМИ, на Украине он воевал с ноября 2023 года, где потерял ногу. Ристич в ноябре 2024 года получил российский паспорт в петербургском госпитале, где проходил лечение после подрыва на мине и атаки украинских дронов. Военнослужащий решил получить гражданство Российской Федерации и обратился в миграционную службу. В кратчайшие сроки по его заявлению было принято положительное решение.
