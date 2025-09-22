https://ria.ru/20250922/svo-2043621134.html

В США сделали признание из-за событий в зоне СВО

В США сделали признание из-за событий в зоне СВО - РИА Новости, 22.09.2025

В США сделали признание из-за событий в зоне СВО

С самого начала СВО было понятно, что Украине никогда не завоевать победы и не вернуться к границам 1991 года, такое мнение выразил подполковник армии США в... РИА Новости, 22.09.2025

МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. С самого начала СВО было понятно, что Украине никогда не завоевать победы и не вернуться к границам 1991 года, такое мнение выразил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис на YouTube-канале Deep Dive."Все мои комментарии по этому поводу сводятся к тому, что у Украины нет военного пути, который позволил бы ей избежать поражения. Я всегда говорил, что у Украины нет военного пути к победе. На самом деле, я говорил об этом с самого начала СВО и все это время придерживался одного мнения — Украина никогда не победит и не сможет вернуться к границам 1991 года", — считает он.Эксперт также добавил, что, по его мнению, любая военная аналитика может с легкостью подтвердить, что на стратегическом уровне "все и всегда было на стороне России".Ранее в августе Telegram-канал Mash со ссылкой на базу данных Генштаба ВСУ, которую взломали российские хакеры, сообщил, что с начала специальной военной операции более 1,7 миллиона боевиков ВСУ погибли или пропали без вести.Президент России Владимир Путин отмечал, что потери Украины на поле боя превышают уровень мобилизации в стране.

