В США сделали признание из-за событий в зоне СВО
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
21:47 22.09.2025 (обновлено: 23:59 22.09.2025)
В США сделали признание из-за событий в зоне СВО
В США сделали признание из-за событий в зоне СВО - РИА Новости, 22.09.2025
В США сделали признание из-за событий в зоне СВО
С самого начала СВО было понятно, что Украине никогда не завоевать победы и не вернуться к границам 1991 года, такое мнение выразил подполковник армии США в... РИА Новости, 22.09.2025
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
россия
дэниел дэвис
владимир путин
вооруженные силы украины
МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. С самого начала СВО было понятно, что Украине никогда не завоевать победы и не вернуться к границам 1991 года, такое мнение выразил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис на YouTube-канале Deep Dive."Все мои комментарии по этому поводу сводятся к тому, что у Украины нет военного пути, который позволил бы ей избежать поражения. Я всегда говорил, что у Украины нет военного пути к победе. На самом деле, я говорил об этом с самого начала СВО и все это время придерживался одного мнения — Украина никогда не победит и не сможет вернуться к границам 1991 года", — считает он.Эксперт также добавил, что, по его мнению, любая военная аналитика может с легкостью подтвердить, что на стратегическом уровне "все и всегда было на стороне России".Ранее в августе Telegram-канал Mash со ссылкой на базу данных Генштаба ВСУ, которую взломали российские хакеры, сообщил, что с начала специальной военной операции более 1,7 миллиона боевиков ВСУ погибли или пропали без вести.Президент России Владимир Путин отмечал, что потери Украины на поле боя превышают уровень мобилизации в стране.
в мире, украина, сша, россия, дэниел дэвис, владимир путин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Россия, Дэниел Дэвис, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины
В США сделали признание из-за событий в зоне СВО

Дэвис: Украина никогда не победит и не выйдет на границы 1991 года

© AP Photo / Gregor Fischer Украинский военнослужащий
Украинский военнослужащий
© AP Photo / Gregor Fischer
Украинский военнослужащий. Архивное фото
МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. С самого начала СВО было понятно, что Украине никогда не завоевать победы и не вернуться к границам 1991 года, такое мнение выразил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис на YouTube-канале Deep Dive.
"Все мои комментарии по этому поводу сводятся к тому, что у Украины нет военного пути, который позволил бы ей избежать поражения. Я всегда говорил, что у Украины нет военного пути к победе. На самом деле, я говорил об этом с самого начала СВО и все это время придерживался одного мнения — Украина никогда не победит и не сможет вернуться к границам 1991 года", — считает он.
Эксперт также добавил, что, по его мнению, любая военная аналитика может с легкостью подтвердить, что на стратегическом уровне "все и всегда было на стороне России".
Ранее в августе Telegram-канал Mash со ссылкой на базу данных Генштаба ВСУ, которую взломали российские хакеры, сообщил, что с начала специальной военной операции более 1,7 миллиона боевиков ВСУ погибли или пропали без вести.
Президент России Владимир Путин отмечал, что потери Украины на поле боя превышают уровень мобилизации в стране.
Специальная военная операция на Украине В мире Украина США Россия Дэниел Дэвис Владимир Путин — президент России Вооруженные силы Украины
 
 
