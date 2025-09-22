https://ria.ru/20250922/svo-2043604120.html
Партию гуманитарной помощи отправили муниципалитеты Ингушетии в зону СВО
Партию гуманитарной помощи отправили муниципалитеты Ингушетии в зону СВО - РИА Новости, 22.09.2025
Партию гуманитарной помощи отправили муниципалитеты Ингушетии в зону СВО
Муниципалитеты Ингушетии отправили очередную партию гуманитарного груза в зону проведения специальной военной операции, в нее вошли продукты питания и... РИА Новости, 22.09.2025
2025-09-22T19:27:00+03:00
2025-09-22T19:27:00+03:00
2025-09-22T19:27:00+03:00
надежные люди
александр калмыков
республика ингушетия
сво
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/08/2040368822_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5e87a358b0baedaa431e273fc9f8c83e.jpg
НАЛЬЧИК, 22 сен – РИА Новости. Муниципалитеты Ингушетии отправили очередную партию гуманитарного груза в зону проведения специальной военной операции, в нее вошли продукты питания и оборудование, сообщила пресс-служба главы региона. "По поручению главы Ингушетии Махмуда-Али Калиматова груз доставили главы муниципалитетов городов Малгобек, Карабулак, Сунжи и Джейрахского района. В его состав вошли продукты питания, техническое оборудование и необходимые предметы снаряжения", - говорится в сообщении. Представители Ингушетии встретились с военнослужащими, а также обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества с главой Токмакского района Запорожской области Александром Калмыковым. "Мы системно организуем поддержку наших военнослужащих и подшефной территории Токмакского района. На этот раз к доставке груза подключились главы муниципалитетов, и это важный пример совместной работы всей республики", – заявил глава Ингушетии.
https://ria.ru/20250917/svo-2042570190.html
республика ингушетия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/08/2040368822_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_90ff3c944b7802c0b4497b667b617899.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр калмыков, республика ингушетия, сво
Надежные люди, Александр Калмыков, Республика Ингушетия, СВО
Партию гуманитарной помощи отправили муниципалитеты Ингушетии в зону СВО
Продукты питания и оборудование отправили муниципалитеты Ингушетии в зону СВО
НАЛЬЧИК, 22 сен – РИА Новости. Муниципалитеты Ингушетии отправили очередную партию гуманитарного груза в зону проведения специальной военной операции, в нее вошли продукты питания и оборудование, сообщила пресс-служба главы региона.
"По поручению главы Ингушетии Махмуда-Али Калиматова груз доставили главы муниципалитетов городов Малгобек, Карабулак, Сунжи и Джейрахского района. В его состав вошли продукты питания, техническое оборудование и необходимые предметы снаряжения", - говорится в сообщении.
Представители Ингушетии встретились с военнослужащими, а также обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества с главой Токмакского района Запорожской области Александром Калмыковым.
"Мы системно организуем поддержку наших военнослужащих и подшефной территории Токмакского района. На этот раз к доставке груза подключились главы муниципалитетов, и это важный пример совместной работы всей республики", – заявил глава Ингушетии.