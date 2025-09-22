https://ria.ru/20250922/svo-2043604120.html

Партию гуманитарной помощи отправили муниципалитеты Ингушетии в зону СВО

НАЛЬЧИК, 22 сен – РИА Новости. Муниципалитеты Ингушетии отправили очередную партию гуманитарного груза в зону проведения специальной военной операции, в нее вошли продукты питания и оборудование, сообщила пресс-служба главы региона. "По поручению главы Ингушетии Махмуда-Али Калиматова груз доставили главы муниципалитетов городов Малгобек, Карабулак, Сунжи и Джейрахского района. В его состав вошли продукты питания, техническое оборудование и необходимые предметы снаряжения", - говорится в сообщении. Представители Ингушетии встретились с военнослужащими, а также обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества с главой Токмакского района Запорожской области Александром Калмыковым. "Мы системно организуем поддержку наших военнослужащих и подшефной территории Токмакского района. На этот раз к доставке груза подключились главы муниципалитетов, и это важный пример совместной работы всей республики", – заявил глава Ингушетии.

