Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия войск "Днепр" - РИА Новости, 22.09.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:32 22.09.2025 (обновлено: 12:39 22.09.2025)
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия войск "Днепр"
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия войск "Днепр" - РИА Новости, 22.09.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия войск "Днепр"
ВСУ за сутки потеряли до 50 военных в зоне действий российской группировки войск "Днепр", сообщило в понедельник министерство обороны РФ. РИА Новости, 22.09.2025
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 50 военных в зоне действий российской группировки войск "Днепр", сообщило в понедельник министерство обороны РФ."Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад и двух бригад береговой обороны ВСУ в районах населенных пунктов Орехов Запорожской области, Берислав, Отрадокаменка, Тягинка, Садовое и Белозерка Херсонской области", - говорится в сводке военного ведомства."Уничтожено до 50 украинских военнослужащих, бронеавтомобиль HMMWV производства США, восемь автомобилей, артиллерийское орудие, пять станций радиоэлектронной борьбы, два склада боеприпасов и склад материальных средств", - отмечает МО РФ.
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия войск "Днепр"

МО РФ: ВСУ за сутки потеряли до 50 боевиков в зоне действия войск "Днепр"

Российские военнослужащие
Российские военнослужащие
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 50 военных в зоне действий российской группировки войск "Днепр", сообщило в понедельник министерство обороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад и двух бригад береговой обороны ВСУ в районах населенных пунктов Орехов Запорожской области, Берислав, Отрадокаменка, Тягинка, Садовое и Белозерка Херсонской области", - говорится в сводке военного ведомства.
"Уничтожено до 50 украинских военнослужащих, бронеавтомобиль HMMWV производства США, восемь автомобилей, артиллерийское орудие, пять станций радиоэлектронной борьбы, два склада боеприпасов и склад материальных средств", - отмечает МО РФ.
