https://ria.ru/20250922/svo-2043491426.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия войск "Днепр"
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия войск "Днепр" - РИА Новости, 22.09.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия войск "Днепр"
ВСУ за сутки потеряли до 50 военных в зоне действий российской группировки войск "Днепр", сообщило в понедельник министерство обороны РФ. РИА Новости, 22.09.2025
2025-09-22T12:32:00+03:00
2025-09-22T12:32:00+03:00
2025-09-22T12:39:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
в мире
запорожская область
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/13/2036247624_567:89:3301:1627_1920x0_80_0_0_cd5443583764f6e68e11ed76193d68a7.jpg
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 50 военных в зоне действий российской группировки войск "Днепр", сообщило в понедельник министерство обороны РФ."Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад и двух бригад береговой обороны ВСУ в районах населенных пунктов Орехов Запорожской области, Берислав, Отрадокаменка, Тягинка, Садовое и Белозерка Херсонской области", - говорится в сводке военного ведомства."Уничтожено до 50 украинских военнослужащих, бронеавтомобиль HMMWV производства США, восемь автомобилей, артиллерийское орудие, пять станций радиоэлектронной борьбы, два склада боеприпасов и склад материальных средств", - отмечает МО РФ.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
запорожская область
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/13/2036247624_570:0:3301:2048_1920x0_80_0_0_01ee213ae3084578231e39d88ddd6d49.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вооруженные силы украины, в мире, запорожская область, сша
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, В мире, Запорожская область, США
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия войск "Днепр"
МО РФ: ВСУ за сутки потеряли до 50 боевиков в зоне действия войск "Днепр"