Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия войск "Днепр"

2025-09-22T12:32:00+03:00

МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 50 военных в зоне действий российской группировки войск "Днепр", сообщило в понедельник министерство обороны РФ."Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад и двух бригад береговой обороны ВСУ в районах населенных пунктов Орехов Запорожской области, Берислав, Отрадокаменка, Тягинка, Садовое и Белозерка Херсонской области", - говорится в сводке военного ведомства."Уничтожено до 50 украинских военнослужащих, бронеавтомобиль HMMWV производства США, восемь автомобилей, артиллерийское орудие, пять станций радиоэлектронной борьбы, два склада боеприпасов и склад материальных средств", - отмечает МО РФ.

