Войска "Центра" улучшили положение по переднему краю в зоне СВО
2025-09-22T12:32:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
димитров
вооруженные силы украины
красный лиман
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Российская группировка войск "Центр" нанесла поражение формированиям 12 бригад и трёх полков ВСУ, противник потерял более 550 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике четырех механизированных, аэромобильной, воздушно-десантной, штурмовой, двух десантно-штурмовых бригад, трех штурмовых полков ВСУ, двух бригад морской пехоты и бригады теробороны", - говорится в сводке российского ведомства.Отмечается, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Димитров, Московское, Родинское, Красный Лиман, Балаган и Красноармейск в Донецкой Народной Республике."Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 550 военнослужащих, две боевые бронированные машины, включая бронетранспортер М113 производства США, три автомобиля и артиллерийское орудие", - добавили в МО РФ.
