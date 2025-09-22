Рейтинг@Mail.ru
Войска "Центра" улучшили положение по переднему краю в зоне СВО
Специальная военная операция на Украине
 
12:32 22.09.2025 (обновлено: 12:38 22.09.2025)
Войска "Центра" улучшили положение по переднему краю в зоне СВО
Российская группировка войск "Центр" нанесла поражение формированиям 12 бригад и трёх полков ВСУ, противник потерял более 550 военнослужащих, сообщили в... РИА Новости, 22.09.2025
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Российская группировка войск "Центр" нанесла поражение формированиям 12 бригад и трёх полков ВСУ, противник потерял более 550 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике четырех механизированных, аэромобильной, воздушно-десантной, штурмовой, двух десантно-штурмовых бригад, трех штурмовых полков ВСУ, двух бригад морской пехоты и бригады теробороны", - говорится в сводке российского ведомства.Отмечается, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Димитров, Московское, Родинское, Красный Лиман, Балаган и Красноармейск в Донецкой Народной Республике."Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 550 военнослужащих, две боевые бронированные машины, включая бронетранспортер М113 производства США, три автомобиля и артиллерийское орудие", - добавили в МО РФ.
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Российская группировка войск "Центр" нанесла поражение формированиям 12 бригад и трёх полков ВСУ, противник потерял более 550 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике четырех механизированных, аэромобильной, воздушно-десантной, штурмовой, двух десантно-штурмовых бригад, трех штурмовых полков ВСУ, двух бригад морской пехоты и бригады теробороны", - говорится в сводке российского ведомства.
Отмечается, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Димитров, Московское, Родинское, Красный Лиман, Балаган и Красноармейск в Донецкой Народной Республике.
"Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 550 военнослужащих, две боевые бронированные машины, включая бронетранспортер М113 производства США, три автомобиля и артиллерийское орудие", - добавили в МО РФ.
Обсуждения
Заголовок открываемого материала