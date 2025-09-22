https://ria.ru/20250922/svo-2043490375.html
Группировка войск "Запад" улучшила тактическое положение в зоне СВО
Группировка войск "Запад" улучшила тактическое положение в зоне СВО
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Российская группировка войск "Запад" нанесла поражение украинским формированиям в различных районах Харьковской области и ДНР, противник потерял более 240 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных и штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Купянск, Глушковка, Великая Шапковка, Изюмское Харьковской области, Кировск и Ямполь Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского ведомства."Потери противника составили свыше 240 военнослужащих, 18 автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии, из них два западного производства.Уничтожены радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 производства США, 10 станций радиоэлектронной борьбы и четыре склада боеприпасов", - добавили в МО РФ.
