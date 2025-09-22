Рейтинг@Mail.ru
Группировка войск "Запад" улучшила тактическое положение в зоне СВО - РИА Новости, 22.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:31 22.09.2025 (обновлено: 12:34 22.09.2025)
https://ria.ru/20250922/svo-2043490375.html
Группировка войск "Запад" улучшила тактическое положение в зоне СВО
Группировка войск "Запад" улучшила тактическое положение в зоне СВО - РИА Новости, 22.09.2025
Группировка войск "Запад" улучшила тактическое положение в зоне СВО
Российская группировка войск "Запад" нанесла поражение украинским формированиям в различных районах Харьковской области и ДНР, противник потерял более 240... РИА Новости, 22.09.2025
2025-09-22T12:31:00+03:00
2025-09-22T12:34:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
харьковская область
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0c/2041496421_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_cc48fef3cb2d79f003bcf95c0c76e123.jpg
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Российская группировка войск "Запад" нанесла поражение украинским формированиям в различных районах Харьковской области и ДНР, противник потерял более 240 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных и штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Купянск, Глушковка, Великая Шапковка, Изюмское Харьковской области, Кировск и Ямполь Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского ведомства."Потери противника составили свыше 240 военнослужащих, 18 автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии, из них два западного производства.Уничтожены радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 производства США, 10 станций радиоэлектронной борьбы и четыре склада боеприпасов", - добавили в МО РФ.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
харьковская область
донецкая народная республика
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0c/2041496421_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d55699b41b712d5ef156ab52c509e348.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, харьковская область, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Харьковская область, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Россия
Группировка войск "Запад" улучшила тактическое положение в зоне СВО

МО РФ: ВСУ за сутки потеряли более 240 боевиков в зоне действия войск "Запад"

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 22.09.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Российская группировка войск "Запад" нанесла поражение украинским формированиям в различных районах Харьковской области и ДНР, противник потерял более 240 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных и штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Купянск, Глушковка, Великая Шапковка, Изюмское Харьковской области, Кировск и Ямполь Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского ведомства.
"Потери противника составили свыше 240 военнослужащих, 18 автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии, из них два западного производства.
Уничтожены радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 производства США, 10 станций радиоэлектронной борьбы и четыре склада боеприпасов", - добавили в МО РФ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьХарьковская областьДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала