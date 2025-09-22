https://ria.ru/20250922/svo-2043490375.html

Группировка войск "Запад" улучшила тактическое положение в зоне СВО

Группировка войск "Запад" улучшила тактическое положение в зоне СВО - РИА Новости, 22.09.2025

Группировка войск "Запад" улучшила тактическое положение в зоне СВО

Российская группировка войск "Запад" нанесла поражение украинским формированиям в различных районах Харьковской области и ДНР, противник потерял более 240... РИА Новости, 22.09.2025

2025-09-22T12:31:00+03:00

2025-09-22T12:31:00+03:00

2025-09-22T12:34:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

харьковская область

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0c/2041496421_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_cc48fef3cb2d79f003bcf95c0c76e123.jpg

МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Российская группировка войск "Запад" нанесла поражение украинским формированиям в различных районах Харьковской области и ДНР, противник потерял более 240 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных и штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Купянск, Глушковка, Великая Шапковка, Изюмское Харьковской области, Кировск и Ямполь Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского ведомства."Потери противника составили свыше 240 военнослужащих, 18 автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии, из них два западного производства.Уничтожены радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 производства США, 10 станций радиоэлектронной борьбы и четыре склада боеприпасов", - добавили в МО РФ.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

харьковская область

донецкая народная республика

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, харьковская область, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, россия