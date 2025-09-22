https://ria.ru/20250922/svo-2043490195.html
Войска "Севера" нанесли поражение ВСУ в Сумской и Харьковской областях
Войска "Севера" нанесли поражение ВСУ в Сумской и Харьковской областях - РИА Новости, 22.09.2025
Войска "Севера" нанесли поражение ВСУ в Сумской и Харьковской областях
ВСУ за сутки потеряли более 190 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в понедельник министерство обороны РФ. РИА Новости, 22.09.2025
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли более 190 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в понедельник министерство обороны РФ."Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение формированиям двух механизированных, десантно-штурмовой бригад, штурмового, десантно-штурмового полков ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Алексеевка, Варачино, Могрица и Юнаковка Сумской области. На харьковском направлении нанесено поражение подразделениям трех механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Волчанск, Синельниково и Григоровка Харьковской области", - говорится в сводке военного ведомства."ВСУ потеряли более 190 военнослужащих, танк, 12 автомобилей, четыре артиллерийских орудия и три склада материальных средств", - отмечает МО РФ.
Войска "Севера" нанесли поражение ВСУ в Сумской и Харьковской областях
