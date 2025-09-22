https://ria.ru/20250922/svo-2043490195.html

Войска "Севера" нанесли поражение ВСУ в Сумской и Харьковской областях

Войска "Севера" нанесли поражение ВСУ в Сумской и Харьковской областях - РИА Новости, 22.09.2025

Войска "Севера" нанесли поражение ВСУ в Сумской и Харьковской областях

ВСУ за сутки потеряли более 190 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в понедельник министерство обороны РФ. РИА Новости, 22.09.2025

2025-09-22T12:30:00+03:00

2025-09-22T12:30:00+03:00

2025-09-22T12:38:00+03:00

специальная военная операция на украине

алексеевка

россия

вооруженные силы украины

сумская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/08/2040369352_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_dcddb6627ea667a2966bf05378dbed40.jpg

МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли более 190 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в понедельник министерство обороны РФ."Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение формированиям двух механизированных, десантно-штурмовой бригад, штурмового, десантно-штурмового полков ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Алексеевка, Варачино, Могрица и Юнаковка Сумской области. На харьковском направлении нанесено поражение подразделениям трех механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Волчанск, Синельниково и Григоровка Харьковской области", - говорится в сводке военного ведомства."ВСУ потеряли более 190 военнослужащих, танк, 12 автомобилей, четыре артиллерийских орудия и три склада материальных средств", - отмечает МО РФ.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

алексеевка

россия

сумская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

алексеевка, россия, вооруженные силы украины, сумская область