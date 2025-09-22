https://ria.ru/20250922/svo-2043446136.html
ВС России уничтожили склад боеприпасов ВСУ на Константиновском направлении
ДОНЕЦК, 22 сен — РИА Новости. Военнослужащие "Южной" группировки войск на Константиновском направлении уничтожили склад боеприпасов и две единицы наземных роботизированных транспортных комплексов ВСУ, сообщили в Минобороны России. "В районе Клебан-Быкского водохранилища операторами БПЛА был выявлен замаскированный склад боеприпасов противника. По цели нанесён удар артиллерии и дополнительно применён ударный FPV-дрон, объект полностью уничтожен. В результате точных ударов FPV-дронов два НТРК ВСУ уничтожены вместе с перевозимыми грузами", — говорится в сообщении. Отмечается, что также в том же районе расчётами ударных беспилотников были пресечены две попытки снабжения украинских подразделений с использованием наземных роботизированных транспортных комплексов.
