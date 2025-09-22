https://ria.ru/20250922/sud-2043630824.html
Три африканские страны объявили о выходе из Римского статута МУС
Буркина-Фасо, Мали и Нигер объявили в совместном коммюнике о своем выходе из Римского статута, учредившего Международный уголовный суд (МУС). РИА Новости, 22.09.2025
в мире
буркина-фасо
мали
нигер
международный уголовный суд
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Буркина-Фасо, Мали и Нигер объявили в совместном коммюнике о своем выходе из Римского статута, учредившего Международный уголовный суд (МУС). "Правительства Буркина-Фасо, Республики Мали и Республики Нигер, образуя Конфедерацию государств Сахеля, доводят до сведения общественности конфедерации и международного сообщества свое суверенное решение о выходе из Римского статута Международного уголовного суда с немедленным вступлением в силу", - говорится в тексте заявления, которое зачитал в эфире буркинийского вещателя RTB представитель правительства и министр коммуникаций Буркина-Фасо Пингвенде Жильбер Уэдраого.
