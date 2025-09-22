Суд конфисковал активы семьи экс-мэра Владивостока
Суд конфисковал активы семьи экс-мэра Владивостока Пушкарева на 79 млрд рублей
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБывший мэр Владивостока Игорь Пушкарев, обвиняемый во взяточничестве, во время заседания в Тверском суде Москвы. 25 января 2019
Бывший мэр Владивостока Игорь Пушкарев, обвиняемый во взяточничестве, во время заседания в Тверском суде Москвы. 25 января 2019. Архивное фото
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Тверской суд Москвы конфисковал активы на 79 миллиардов рублей, принадлежащие семье и доверенным лицам бывшего мэра Владивостока Игоря Пушкарева, осужденного за коррупцию и ушедшего на СВО, сообщили РИА Новости в суде.
"Суд удовлетворил исковые требования Генеральной прокуратуры", - сказали в суде.
Ответчиками по иску значатся несколько физических лиц и более 20 компаний, в том числе ряд компаний групп "Востокцемент" и "Ренессанс". Как указывает Генпрокуратура, совокупная стоимость "Востокцемента" и "Ренессанса" превышает 79 миллиардов рублей, их ежегодная выручка превышает 51 миллиард рублей, а чистая прибыль - 5,4 миллиарда рублей.
Как следует из документа, одновременно с исполнением публичных функций Пушкарев "фактически владел группой коммерческих компаний, сведения о чем не декларировал и в контрольные органы не сообщал". Держатели его компаний и активов длительное время скрывали получаемые доходы от правоохранительных органов, используя оффшорные организации и другие иностранные финансовые инструменты.
В апреле 2019 года Тверской суд Москвы назначил Пушкареву 15 лет колонии строгого режима и оштрафовал на 500 миллионов рублей по делу о коррупции и злоупотреблении должностными полномочиями. Защита пыталась оспорить приговор в Мосгорсуде, но безрезультатно.
В июле 2022 года суд во Владивостоке признал Пушкарева виновным по статье о злоупотреблении должностными полномочиями и назначил ему пять лет колонии. С учетом ранее вынесенного приговора общее наказание составило 15 лет и три месяца в колонии строгого режима.
Позднее Пушкарев, как сообщал РИА Новости его адвокат, заключил контракт с Минобороны и отправился на СВО.