Суд конфисковал активы семьи экс-мэра Владивостока

МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Тверской суд Москвы конфисковал активы на 79 миллиардов рублей, принадлежащие семье и доверенным лицам бывшего мэра Владивостока Игоря Пушкарева, осужденного за коррупцию и ушедшего на СВО, сообщили РИА Новости в суде. "Суд удовлетворил исковые требования Генеральной прокуратуры", - сказали в суде. Ответчиками по иску значатся несколько физических лиц и более 20 компаний, в том числе ряд компаний групп "Востокцемент" и "Ренессанс". Как указывает Генпрокуратура, совокупная стоимость "Востокцемента" и "Ренессанса" превышает 79 миллиардов рублей, их ежегодная выручка превышает 51 миллиард рублей, а чистая прибыль - 5,4 миллиарда рублей. Как следует из документа, одновременно с исполнением публичных функций Пушкарев "фактически владел группой коммерческих компаний, сведения о чем не декларировал и в контрольные органы не сообщал". Держатели его компаний и активов длительное время скрывали получаемые доходы от правоохранительных органов, используя оффшорные организации и другие иностранные финансовые инструменты. В апреле 2019 года Тверской суд Москвы назначил Пушкареву 15 лет колонии строгого режима и оштрафовал на 500 миллионов рублей по делу о коррупции и злоупотреблении должностными полномочиями. Защита пыталась оспорить приговор в Мосгорсуде, но безрезультатно. В июле 2022 года суд во Владивостоке признал Пушкарева виновным по статье о злоупотреблении должностными полномочиями и назначил ему пять лет колонии. С учетом ранее вынесенного приговора общее наказание составило 15 лет и три месяца в колонии строгого режима. Позднее Пушкарев, как сообщал РИА Новости его адвокат, заключил контракт с Минобороны и отправился на СВО.

