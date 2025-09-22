Рейтинг@Mail.ru
Суд продолжит процесс по иску Генпрокуратуры о конфискации "Корпорации СТС"
19:22 22.09.2025
Суд продолжит процесс по иску Генпрокуратуры о конфискации "Корпорации СТС"
2025-09-22T19:22:00+03:00
2025-09-22T19:22:00+03:00
ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 сен – РИА Новости. Ленинский районный суд Екатеринбурга продолжит во вторник процесс по иску Генпрокуратуры РФ о конфискации уральского коммунального холдинга "Корпорация СТС", сообщил журналистам один из участников процесса – адвокат вице-губернатора Свердловской области Олега Чемезова Михаил Яшин. В понедельник прошла первая часть предварительного заседания по иску Генпрокуратуры РФ, которое закрыли от СМИ. О закрытии процесса просили представители истца, так как в деле есть сведения, представляющие налоговую и банковскую тайны. Адвокаты ответчиков заявляли, что процесс должен "быть прозрачным". На заседании представители Генпрокуратуры также ходатайствовали о приобщении к материалам гражданского дела сведения о банковских операциях и данные о трудовой деятельности ответчиков. Оба ходатайства судья Юлия Москалева удовлетворила. "Перерыв предварительного заседания до завтра до 8.00 мск", – сказал Яшин. До начала суда один из участников процесса пошутил: "Столько юристов на одном квадратном сантиметре я давно не видел". При этом на заседании, действительно, было больше адвокатов, чем самих ответчиков. В частности, ответчики, бизнесмены Артем Биков и Алексей Бобров, вице-губернатор региона Олег Чемезов, в суд не пришли. Иск Генпрокуратуры РФ о конфискации уральского коммунального холдинга "Корпорация СТС" был зарегистрирован в Ленинском районном суде 10 сентября, по иску уже наложены обеспечительные меры, ранее сообщали РИА Новости в пресс-службе инстанции. Судя по картотеке дела, выдано свыше 170 исполнительных листов, а ответчиками выступают 14 человек и 20 компаний. Среди них – бизнесмены Алексей Бобров и Артем Биков, экс-министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов, который сейчас находится под следствием по делу о получении взятки в особо крупном размере, экс-министр Свердловской области по госимуществу Алексей Пьянков и вице-губернатор Свердловской области Олег Чемезов. При этом с момента подачи искового заявления число человек и компаний, привлекаемых в качестве третьих лиц, выросло, а информация о некоторых из них скрыта. В списке третьих лиц по иску проходит ООО "Сибирско-Уральская Медиакомпания", которое является учредителем агентства URA.RU. Судя по материалам иска, с которым ознакомилось РИА Новости, Генеральная прокуратура РФ потребовала изъять в доход государства группу уральских предприятий ЖКХ, контроль над которым получили бизнесмены, по данным ведомства, живущие в Австрии и выводящие доходы холдинга за рубеж. Как поясняется в документе, Генпрокуратура выявила нарушения антикоррупционного законодательства в действиях чиновников правительства Свердловской области, ГУП "Облкоммунэнерго" и его дочерних структур, выполняющих социально полезные публичные функции. Прокуроры выяснили, что производственный комплекс "Корпорации СТС" был сформирован за счет госпредприятия "Облкоммунэнерго", которым ответчики завладели незаконно. В иске ведомство просит обратить в доход РФ, в частности, акции АО "Облкоммунэнерго" (75%), принадлежащие АО "СУЭНКО", акции которой, в свою очередь, зарегистрированы на ООО "Корпорация СТС". Прокуратура утверждает, что "Корпорация СТС" монополизировала генерацию и поставку электроэнергии, водоснабжение, обращение с твердыми коммунальными отходами в Курганской, Свердловской, Тюменской областях, в Ханты-Мансийском автономном и Ямало-Ненецком автономном округах, пользуясь покровительством чиновников. Бенефициарами выступили Артем Биков и Алексей Бобров, которые, по сведениям прокуратуры, вывели за рубеж в обход указа президента более 12 миллиардов рублей. Ранее на встрече с екатеринбургскими журналистами замгубернатора Олег Чемезов первые прокомментировал "свое участие" в иске Генпрокуратуры РФ, заявив, что эта история его удивила, а на данный момент "его счета и счета его супруги арестованы". Он отмечал, что обысков у него не было, уголовное дело не возбуждено, но домой приходили судебные приставы. В свою очередь холдинг "Корпорация СТС" отвергает обвинения в незаконной приватизации ГУП "Облкоммунэнерго" и считает, что Генпрокуратура "была введена в заблуждение" оппозиционными Telegram-каналами. Компания заявила, что "Облкоммунэнерго" создано на основе государственно-частного партнерства с правительством Свердловской области, которому принадлежит блокирующий пакет акций и которое участвует в принятии всех решений, в том числе по направлению использования денежных средств. В корпорации подчеркнули, что Биков и Бобров постоянно проживают в России, являются российскими налогоплательщиками, все их имущество и бизнес – в РФ.
Суд продолжит процесс по иску Генпрокуратуры о конфискации "Корпорации СТС"

Михаил Ходорковский в Берлине. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 29.08.2025
Суд 16 сентября приступит к иску о конфискации земли Ходорковского*
29 августа, 13:25
 
Заголовок открываемого материала