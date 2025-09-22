https://ria.ru/20250922/sud-2043591596.html

Суд оставил в силе сроки бывшим адвокатам Навального*

Суд оставил в силе сроки бывшим адвокатам Навального* - РИА Новости, 22.09.2025

Суд оставил в силе сроки бывшим адвокатам Навального*

Владимирский областной суд оставил в силе сроки бывшим адвокатам Алексея Навального* по делу об участии в экстремистском сообществе, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 22.09.2025

2025-09-22T18:24:00+03:00

2025-09-22T18:24:00+03:00

2025-09-22T18:24:00+03:00

владимирская область

россия

вадим кобзев

алексей липцер

ольга михайлова

владимирский областной суд

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/18698/49/186984982_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_1486c843735c80685efa79b4ffd1817c.jpg

МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Владимирский областной суд оставил в силе сроки бывшим адвокатам Алексея Навального* по делу об участии в экстремистском сообществе, сообщили РИА Новости в суде. "Приговор Петушинского районного суда Владимирской области в части назначенного наказания в виде лишения свободы оставлен без изменений", - рассказали в суде. При этом суд внес в приговор незначительные изменения, касающиеся дополнительных видов наказания. Игорю Сергунину, Вадиму Кобзеву и Алексею Липцеру вменялась часть 2 статьи 282.1 УК РФ (участие в экстремистском сообществе), санкция которой предусматривает от двух до шести лет лишения свободы. Арестованы они были в октябре 2023 года. Дело слушалось в Петушинском суде Владимирской области в закрытом режиме. Суд в январе приговорил Кобзева к 5,5 годам, Липцера - к 5 годам, Сергунина – к 3,5 годам колонии общего режима, также запретив им заниматься адвокатской деятельностью на срок 3 года. Решение было обжаловано защитой и обвинением. По данным следствия, адвокаты использовали свой статус для доступа в колонию и обеспечивали регулярную передачу информации между руководителями, участниками экстремистского сообщества и Навальным*, что позволило ему продолжать осуществлять функции лидера и руководителя этого сообщества "при планировании, подготовке, создании условий и совершении преступлений экстремистской направленности". В какой форме передавалась информация - неизвестно. Еще один адвокат Навального* Ольга Михайлова объявлена в розыск. Суд заочно выдал санкцию на ее арест.* Внесен в список террористов и экстремистов

https://ria.ru/20250730/arest-2032456740.html

владимирская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владимирская область, россия, вадим кобзев, алексей липцер, ольга михайлова, владимирский областной суд, происшествия