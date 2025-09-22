Рейтинг@Mail.ru
Суд оставил в силе сроки бывшим адвокатам Навального* - РИА Новости, 22.09.2025
18:24 22.09.2025
Суд оставил в силе сроки бывшим адвокатам Навального*
Владимирский областной суд оставил в силе сроки бывшим адвокатам Алексея Навального* по делу об участии в экстремистском сообществе, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 22.09.2025
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Владимирский областной суд оставил в силе сроки бывшим адвокатам Алексея Навального* по делу об участии в экстремистском сообществе, сообщили РИА Новости в суде. "Приговор Петушинского районного суда Владимирской области в части назначенного наказания в виде лишения свободы оставлен без изменений", - рассказали в суде. При этом суд внес в приговор незначительные изменения, касающиеся дополнительных видов наказания. Игорю Сергунину, Вадиму Кобзеву и Алексею Липцеру вменялась часть 2 статьи 282.1 УК РФ (участие в экстремистском сообществе), санкция которой предусматривает от двух до шести лет лишения свободы. Арестованы они были в октябре 2023 года. Дело слушалось в Петушинском суде Владимирской области в закрытом режиме. Суд в январе приговорил Кобзева к 5,5 годам, Липцера - к 5 годам, Сергунина – к 3,5 годам колонии общего режима, также запретив им заниматься адвокатской деятельностью на срок 3 года. Решение было обжаловано защитой и обвинением. По данным следствия, адвокаты использовали свой статус для доступа в колонию и обеспечивали регулярную передачу информации между руководителями, участниками экстремистского сообщества и Навальным*, что позволило ему продолжать осуществлять функции лидера и руководителя этого сообщества "при планировании, подготовке, создании условий и совершении преступлений экстремистской направленности". В какой форме передавалась информация - неизвестно. Еще один адвокат Навального* Ольга Михайлова объявлена в розыск. Суд заочно выдал санкцию на ее арест.* Внесен в список террористов и экстремистов
Молоточек судьи
Молоточек судьи. Архивное фото
Депутата Апостолевского арестовали на семь суток за поддержку Навального*
30 июля, 19:54
Депутата Апостолевского арестовали на семь суток за поддержку Навального*
30 июля, 19:54
 
