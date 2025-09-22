https://ria.ru/20250922/sud-2043567455.html

Бывшего замгубернатора Югры перевели под домашний арест

Бывшего замгубернатора Югры перевели под домашний арест

происшествия

ханты-мансийский автономный округ

россия

следственный комитет россии (ск рф)

единая россия

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 сен – РИА Новости. Окружной суд Ханты-Мансийского автономного округа выпустил из следственного изолятора бывшего первого замгубернатора Югры Алексея Шипилова, ставшего фигурантом дела о взятке в особо крупном размере и превышении должностных полномочий, сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции региона. Инстанция 4 сентября отмечала, что арестованному бывшему первому замгубернатора Шипилову вменяют, помимо взятки в особо крупном размере, еще и статью о превышении должностных полномочий с тяжкими последствиями, в тот день арест ему продлили до 14 ноября. "В ходе судебного заседания была рассмотрена апелляционная жалоба, поданная Шипиловым и его адвокатами, на постановление Ханты-Мансийского районного суда о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу. По итогам рассмотрения... мера пресечения в виде заключения под стражу изменена на домашний арест", – рассказали в инстанции. По данным СК РФ, задержан он был 14 февраля. По версии следствия, фигурант, занимая должность первого замгубернатора Югры, получил взятку в размере не менее 7,5 миллиона рублей за способствование совершению действий в интересах группы лиц и представляемой ими управляющей компании. Отмечалось, что также чиновник дал незаконные указания главе одного из муниципалитетов региона об оказании содействия в организации перехода многоквартирных домов на обслуживание в управляющую компанию и общем покровительстве. "Единая Россия" приостановила членство Шипилова в связи с возбуждением уголовного дела против него, рассказывали РИА Новости в пресс-службе регионального отделения партии. В случае, если суд признает экс-замгубернатора виновным, он будет исключен из партии, если инстанция признает его невиновным, то членство в партии будет восстановлено, подчеркивали в реготделении. Шипилов стал заместителем губернатора Югры в 2016 году, после его назначили на должность первого заместителя главы региона, с поста он ушел в 2024 году.

