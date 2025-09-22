https://ria.ru/20250922/sud-2043566319.html
Суд сократил срок экс-депутату, осужденному за поджог ресторана
Суд сократил срок экс-депутату, осужденному за поджог ресторана - РИА Новости, 22.09.2025
Суд сократил срок экс-депутату, осужденному за поджог ресторана
Суд сократил на два месяца семилетний срок лишения свободы бывшему городскому депутату Дмитрию Соколову, осужденному за поджог ресторана в Ярославле, сообщает... РИА Новости, 22.09.2025
2025-09-22T16:42:00+03:00
2025-09-22T16:42:00+03:00
2025-09-22T16:42:00+03:00
происшествия
ярославль
дмитрий соколов (велоспорт)
ярославский областной суд
https://cdnn21.img.ria.ru/images/18698/49/186984982_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_1486c843735c80685efa79b4ffd1817c.jpg
ЯРОСЛАВЛЬ, 22 сен – РИА Новости. Суд сократил на два месяца семилетний срок лишения свободы бывшему городскому депутату Дмитрию Соколову, осужденному за поджог ресторана в Ярославле, сообщает Ярославский областной суд. В начале июля Кировский районный суд Ярославля приговорил Соколова к 7 годам лишения свободы за поджог ресторана "Сквер", в результате которого пострадала женщина. Экс-депутат был признан виновным в умышленном уничтожении и повреждении чужого имущества путем поджога, а также в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью с особой жестокостью общеопасным способом, хотя изначально Соколов обвинялся в покушении на убийство. Ранее пресс-секретарь суда Ольга Козлова сообщала РИА Новости, что в Ярославский областной суд поступил ряд жалоб на приговор. Потерпевшие – владельцы ресторана – просили суд ужесточить наказание, вернуться к обвинению в покушении на убийство. Смягчить приговор просили Соколов, заявлявший, что вред здоровью посетительнице ресторана был причинен неумышленно, и сама пострадавшая. "Судебная коллегия по уголовным делам Ярославского областного суда изменила приговор… снизила размер назначенного наказания на 2 месяца, окончательно к отбытию Дмитрию Соколову назначено наказание в виде 6 лет 10 месяцев лишения свободы… в исправительной колонии общего режима. В остальном приговор оставлен без изменения, вступил в законную силу", - говорится в сообщении. Отмечается, что в суде звучало, что Соколов продолжает поддерживать финансово пострадавшую при поджоге, а также возместил ресторану ущерб от поджога. Поздно вечером 30 октября 2023 года загорелась летняя веранда ресторана "Сквер" в центре Ярославля. Единственная пострадавшая - посетительница 1986 года рождения - была госпитализирована с ожогами спины, бедер, кистей рук. Был задержан экс-депутат муниципалитета Ярославля, единоросс, исключенный из партии в 2022 году за "пьяное" ДТП, Дмитрий Соколов. Адвокат Соколова Александр Толянин рассказал журналистам, что его подзащитный признает вину в поджоге, но отрицает намерение кого-то убить.
https://ria.ru/20250117/podzhog-1994223241.html
ярославль
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/18698/49/186984982_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_31fb4b0017868cb000a01186ab6a0c22.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ярославль, дмитрий соколов (велоспорт), ярославский областной суд
Происшествия, Ярославль, Дмитрий Соколов (велоспорт), Ярославский областной суд
Суд сократил срок экс-депутату, осужденному за поджог ресторана
Суд снизил срок осужденному за поджог ресторана экс-депутату на 2 месяца
ЯРОСЛАВЛЬ, 22 сен – РИА Новости. Суд сократил на два месяца семилетний срок лишения свободы бывшему городскому депутату Дмитрию Соколову, осужденному за поджог ресторана в Ярославле, сообщает Ярославский областной суд.
В начале июля Кировский районный суд Ярославля
приговорил Соколова
к 7 годам лишения свободы за поджог ресторана "Сквер", в результате которого пострадала женщина. Экс-депутат был признан виновным в умышленном уничтожении и повреждении чужого имущества путем поджога, а также в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью с особой жестокостью общеопасным способом, хотя изначально Соколов обвинялся в покушении на убийство.
Ранее пресс-секретарь суда Ольга Козлова сообщала РИА Новости, что в Ярославский областной суд
поступил ряд жалоб на приговор. Потерпевшие – владельцы ресторана – просили суд ужесточить наказание, вернуться к обвинению в покушении на убийство. Смягчить приговор просили Соколов, заявлявший, что вред здоровью посетительнице ресторана был причинен неумышленно, и сама пострадавшая.
"Судебная коллегия по уголовным делам Ярославского областного суда изменила приговор… снизила размер назначенного наказания на 2 месяца, окончательно к отбытию Дмитрию Соколову назначено наказание в виде 6 лет 10 месяцев лишения свободы… в исправительной колонии общего режима. В остальном приговор оставлен без изменения, вступил в законную силу", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в суде звучало, что Соколов продолжает поддерживать финансово пострадавшую при поджоге, а также возместил ресторану ущерб от поджога.
Поздно вечером 30 октября 2023 года загорелась летняя веранда ресторана "Сквер" в центре Ярославля. Единственная пострадавшая - посетительница 1986 года рождения - была госпитализирована с ожогами спины, бедер, кистей рук. Был задержан экс-депутат муниципалитета Ярославля, единоросс, исключенный из партии в 2022 году за "пьяное" ДТП, Дмитрий Соколов.
Адвокат Соколова Александр Толянин рассказал журналистам, что его подзащитный признает вину в поджоге, но отрицает намерение кого-то убить.