Суд сократил срок экс-депутату, осужденному за поджог ресторана

ЯРОСЛАВЛЬ, 22 сен – РИА Новости. Суд сократил на два месяца семилетний срок лишения свободы бывшему городскому депутату Дмитрию Соколову, осужденному за поджог ресторана в Ярославле, сообщает Ярославский областной суд. В начале июля Кировский районный суд Ярославля приговорил Соколова к 7 годам лишения свободы за поджог ресторана "Сквер", в результате которого пострадала женщина. Экс-депутат был признан виновным в умышленном уничтожении и повреждении чужого имущества путем поджога, а также в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью с особой жестокостью общеопасным способом, хотя изначально Соколов обвинялся в покушении на убийство. Ранее пресс-секретарь суда Ольга Козлова сообщала РИА Новости, что в Ярославский областной суд поступил ряд жалоб на приговор. Потерпевшие – владельцы ресторана – просили суд ужесточить наказание, вернуться к обвинению в покушении на убийство. Смягчить приговор просили Соколов, заявлявший, что вред здоровью посетительнице ресторана был причинен неумышленно, и сама пострадавшая. "Судебная коллегия по уголовным делам Ярославского областного суда изменила приговор… снизила размер назначенного наказания на 2 месяца, окончательно к отбытию Дмитрию Соколову назначено наказание в виде 6 лет 10 месяцев лишения свободы… в исправительной колонии общего режима. В остальном приговор оставлен без изменения, вступил в законную силу", - говорится в сообщении. Отмечается, что в суде звучало, что Соколов продолжает поддерживать финансово пострадавшую при поджоге, а также возместил ресторану ущерб от поджога. Поздно вечером 30 октября 2023 года загорелась летняя веранда ресторана "Сквер" в центре Ярославля. Единственная пострадавшая - посетительница 1986 года рождения - была госпитализирована с ожогами спины, бедер, кистей рук. Был задержан экс-депутат муниципалитета Ярославля, единоросс, исключенный из партии в 2022 году за "пьяное" ДТП, Дмитрий Соколов. Адвокат Соколова Александр Толянин рассказал журналистам, что его подзащитный признает вину в поджоге, но отрицает намерение кого-то убить.

