Суд обратил "Ростовводоканал" в доход государства

Тверской суд Москвы обратил в доход государства АО "Ростовводоканал" с активами более чем на 4,6 миллиарда рублей, чьим собственником стал глава компании... РИА Новости, 22.09.2025

МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Тверской суд Москвы обратил в доход государства АО "Ростовводоканал" с активами более чем на 4,6 миллиарда рублей, чьим собственником стал глава компании "Евразийский", бывший замминистра энергетики РФ Станислав Светлицкий, сообщили РИА Новости в суде. "Суд удовлетворил исковые требования", - сказали в суде. С иском в суд обращалась Генеральная прокуратура РФ. Как следует из иска, имущественный комплекс "Ростовводоканала" был создан за счет муниципальной собственности и включал в себя 67 производственных зданий, 220 насосных станций, 22 земельных участка площадью 31,7 гектара, два очистных сооружения, два водозабора, и более 4,5 тысяч километров водопроводных сетей и городской канализации. Рыночная стоимость активов организации превышала 4,6 миллиарда рублей. По данным Генпрокуратуры, с октября 2006 года контроль над предприятием установил холдинг "Евразийский", конечным бенефициаром которого через иностранные компании "Ларели Холдингс Лимитед" (Британские Виргинские Острова), "Лоана Инвестмент Лимитед" (Кипр) являлся Светлицкий. С ноября 2005 по июнь 2006 года он был замруководителя Ростехнадзора, с ноября 2008 по июнь 2010 - замминистра энергетики РФ. Ответчиками по иску выступают Светлицкий, экс-глава Ростова-на-Дону Михаил Чернышев и АО "Евразийский".

