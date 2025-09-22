https://ria.ru/20250922/sud-2043549053.html
Суд обратил "Ростовводоканал" в доход государства
Суд обратил "Ростовводоканал" в доход государства - РИА Новости, 22.09.2025
Суд обратил "Ростовводоканал" в доход государства
Тверской суд Москвы обратил в доход государства АО "Ростовводоканал" с активами более чем на 4,6 миллиарда рублей, чьим собственником стал глава компании... РИА Новости, 22.09.2025
2025-09-22T15:42:00+03:00
2025-09-22T15:42:00+03:00
2025-09-22T15:42:00+03:00
россия
москва
британские виргинские острова
генеральная прокуратура рф
федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор)
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772146701_0:275:2861:1884_1920x0_80_0_0_938da5e0cdf3958ae5fafcdc0bb94254.jpg
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Тверской суд Москвы обратил в доход государства АО "Ростовводоканал" с активами более чем на 4,6 миллиарда рублей, чьим собственником стал глава компании "Евразийский", бывший замминистра энергетики РФ Станислав Светлицкий, сообщили РИА Новости в суде. "Суд удовлетворил исковые требования", - сказали в суде. С иском в суд обращалась Генеральная прокуратура РФ. Как следует из иска, имущественный комплекс "Ростовводоканала" был создан за счет муниципальной собственности и включал в себя 67 производственных зданий, 220 насосных станций, 22 земельных участка площадью 31,7 гектара, два очистных сооружения, два водозабора, и более 4,5 тысяч километров водопроводных сетей и городской канализации. Рыночная стоимость активов организации превышала 4,6 миллиарда рублей. По данным Генпрокуратуры, с октября 2006 года контроль над предприятием установил холдинг "Евразийский", конечным бенефициаром которого через иностранные компании "Ларели Холдингс Лимитед" (Британские Виргинские Острова), "Лоана Инвестмент Лимитед" (Кипр) являлся Светлицкий. С ноября 2005 по июнь 2006 года он был замруководителя Ростехнадзора, с ноября 2008 по июнь 2010 - замминистра энергетики РФ. Ответчиками по иску выступают Светлицкий, экс-глава Ростова-на-Дону Михаил Чернышев и АО "Евразийский".
https://ria.ru/20250903/kchr-2039472463.html
https://ria.ru/20250712/aktivy-2028704750.html
россия
москва
британские виргинские острова
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772146701_31:0:2762:2048_1920x0_80_0_0_3644cb1f574246cda7e7d607aa9a5adb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, москва, британские виргинские острова, генеральная прокуратура рф, федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор), происшествия
Россия, Москва, Британские Виргинские острова, Генеральная прокуратура РФ, Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор), Происшествия
Суд обратил "Ростовводоканал" в доход государства
Суд обратил в доход государства «Ростовводоканал» с активами на 4,6 млрд руб